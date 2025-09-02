English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Foods To Eat After 30: മുപ്പതുകൾ പിന്നിട്ടോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ മറക്കാതെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം

30 വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത ഒരു പതുക്കെ കുറയാൻ തുടങ്ങും. അതിനാൽ 30 വയസ്സിനുശേഷം ശക്തമായ അസ്ഥികൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട അഞ്ച്  ഭക്ഷണങ്ങൾ.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 2, 2025, 04:40 PM IST
  • 30 വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത ഒരു പതുക്കെ കുറയാൻ തുടങ്ങും
  • അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധാതുവാണ് കാൽസ്യം
  • അസ്ഥി വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്നതുമായ മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ മുട്ട ഉൾപ്പെടുത്തുക

Foods To Eat After 30: മുപ്പതുകൾ പിന്നിട്ടോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ മറക്കാതെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം

30 വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത ഒരു പതുക്കെ കുറയാൻ തുടങ്ങും. അതിനാൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകാഹാരം നൽകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ശക്തമായ അസ്ഥികൾക്ക് കാൽസ്യം പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ  വിറ്റാമിനും ധാതുക്കളും അസ്ഥികളെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. 30 വയസ്സിനുശേഷം ശക്തമായ അസ്ഥികൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട അഞ്ച്  ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതാ.

പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ

പാൽ, തൈര്, ചീസ് എന്നിവ  ഉയർന്ന കാൽസ്യ സ്രോതസ്സുകളുള്ള ചില ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധാതുവാണ് കാൽസ്യം. ഇവയിൽ വിറ്റാമിൻ ഡിയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യം നന്നായി ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കും.

മുട്ട

മുട്ട പ്രോട്ടീന്റെ മാത്രം ഉറവിടമല്ല,മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി വിറ്റാമിൻ ഡിയാൽ സമ്പന്നമാണ്. അമിതമായ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് അസ്ഥികളെ ബാധിക്കുന്നു. ധാന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ പോലെ പോഷകസമൃദ്ധവും, അസ്ഥി വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്നതുമായ മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ മുട്ട ഉൾപ്പെടുത്തുക. 

ഇലക്കറികൾ

ചീര,ബ്രൊക്കോളി തുടങ്ങിയ ഇലക്കറികൾ  കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ്. ഇവ അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പച്ചക്കറികളിൽ വിറ്റാമിൻ കെ യും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അസ്ഥികളുടെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ  പങ്കു വഹിക്കുകയും,അസ്ഥികൾ പൊട്ടുന്നതിെൻറ സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  ഉച്ചഭക്ഷണത്തിലോ അത്താഴത്തിലോ ഇലക്കറികൾ  ചേർത്താൽ അസ്ഥികൾ ശക്തമാകും.  

ധാന്യങ്ങൾ

ബദാം, വാൽനട്ട്, ചിയ സീഡ്, ഫ്ളാക്സ് സീഡ് എന്നിവയിൽ മഗ്നീഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം അസ്ഥികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉത്തമമാണ്. ശരീരത്തിലെ ടിഷ്യൂ നന്നാക്കാനും അസ്ഥികളുടെ ഘടന നിലനിർത്താനും ആവശ്യമായ സസ്യാധിഷ്ഠിത പ്രോട്ടീന്റെ ഉറവിടമാണ് ധാന്യങ്ങൾ. ദിവസവും കുറച്ച് നട്സ്  കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്.

 മത്സ്യം

സാൽമൺ, മത്തി, അയല എന്നിവ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെയും, ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെയും മികച്ച ഉറവിടങ്ങളാണ്.ഇവ രണ്ടും കാൽസ്യം ആഗിരണവും, അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കാരണം അസ്ഥികൾ ദുർബലമാവുകയും സന്ധികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ 30 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യം കൂടുതൽ കഴിക്കുക. 

