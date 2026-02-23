Egg Roast Recipe: ഒരു കിടിലൻ മുട്ട റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം; ഉണ്ടാക്കാൻ സിംപിൾ, രുചിയിൽ കിടിലൻ

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന ് അറിയാം. ഇതിന് കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. എന്നാൽ, രുചിയിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല. പൊതുവേ അടുക്കളയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ചേരുവകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കിടിലൻ മുട്ട റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അറിയാം.
ചേരുവകൾ:
പുഴുങ്ങിയ മുട്ട: 6 എണ്ണം
സവാള: 2 വലുത് (നേരിയതായി അരിഞ്ഞത്)
തക്കാളി: 1 വലുത് (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)
ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്: 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
പച്ചമുളക്: 2 എണ്ണം ( നെടുകെ കീറിയത്)
കറിവേപ്പില: ഒരു തണ്ട്
മഞ്ഞൾപ്പൊടി: 1/2 ടീസ്പൂൺ
മുളകുപൊടി: 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
മല്ലിപ്പൊടി: 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
ഗരം മസാല: 1/2 ടീസ്പൂൺ
കുരുമുളകുപൊടി: 1/2 ടീസ്പൂൺ
വെളിച്ചെണ്ണ: 3 ടേബിൾസ്പൂൺ
ഉപ്പ്: ആവശ്യത്തിന്
വെള്ളം: 1/2 കപ്പ് (ആവശ്യത്തിന്)
മല്ലിയില: അലങ്കരിക്കാൻ
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:
പുഴുങ്ങിയ മുട്ടകൾ തോടുകളഞ്ഞ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുക. കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുട്ടകളിൽ ചെറിയ വരകൾ ഇടുക. ഇത് മസാല പിടിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒരു പാനിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളകുപൊടിയും ചേർത്ത് മുട്ടകൾ ചെറുതായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. മുട്ടകൾക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണ നിറം വരുമ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക.
അതേ പാനിൽ കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കുക. ശേഷം കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് വഴറ്റുക. അരിഞ്ഞ സവാള ചേർത്ത് സ്വർണ്ണ നിറമാകുന്നതുവരെ വഴറ്റുക. ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ വഴറ്റുക.
തീ കുറച്ച ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ വഴറ്റണം. അരിഞ്ഞ തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. തക്കാളി നന്നായി വെന്തടഞ്ഞ് മസാലയുമായി യോജിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക.
ആവശ്യമെങ്കിൽ അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് മസാല നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഗ്രേവി കട്ടിയായി വരുമ്പോൾ വറുത്ത് വെച്ച മുട്ടകൾ ചേർക്കുക. ഗരം മസാലയും കുരുമുളകുപൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക.
ചെറിയ തീയിൽ 5-7 മിനിറ്റ് അടച്ചുവെച്ച് വേവിക്കുക. മസാല മുട്ടകളിൽ നന്നായി പിടിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. മല്ലിയില വിതറി അലങ്കരിച്ച് ചൂടോടെ വിളമ്പുക.ഈ മുട്ട റോസ്റ്റ് ചോറ്, അപ്പം, ചപ്പാത്തി, ദോശ എന്നിവയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്.
