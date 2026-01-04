Banana Peel Benefits: പഴത്തൊലിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യ രഹസ്യങ്ങൾ; ഇനി വലിച്ചെറിയല്ലേ..!

ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമായ പൊട്ടാസ്യം, വിറ്റാമിൻ ബി6, വിറ്റാമിൻ സി, മഗ്നീഷ്യം, നാരുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒന്നാണ് വാഴപ്പഴം. എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പഴം കഴിച്ച ശേഷം അതിന്റെ തൊലി കളയാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇവയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയില്ല. ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളാൽ സമ്പന്നമാണ് പഴത്തൊലി. ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇവ ചർമ്മത്തിന് സ്വാഭാവിക തിളക്കം നൽകാനും ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും.
എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ചർമ്മത്തിന് നൽകുന്നതെന്ന് നോക്കാം...
മുഖക്കുരു - പഴത്തിന്റെ തൊലിയുടെ ഉൾഭാഗം മുഖക്കുരു ഉള്ള ഭാഗത്ത് മൃദുവായി ഉരസുന്നത് വീക്കം കുറയ്ക്കാനും പാടുകൾ മാറാനും സഹായിക്കും.
ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം: പഴത്തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ ചർമ്മത്തിലെ ചുളിവുകൾ മാറ്റാനും നല്ല തിളക്കം നൽകാനും സഹായിക്കും.
കണ്ണിലെ തടിപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ: കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പും തടിപ്പും കുറയ്ക്കാൻപഴത്തൊലി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കണ്ണിന് മുകളിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്.
പല്ലിലെ മഞ്ഞനിറം മാറ്റാനും പഴത്തൊലി സഹായിക്കും. തൊലിയുടെ ഉൾഭാഗം കൊണ്ട് ദിവസവും രണ്ട് മിനിറ്റ് പല്ല് തേയ്ക്കാവുന്നതാണ്. തൊലിയിലെ പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയാൽ പല്ലിലെ മഞ്ഞനിറം മാറി വെളുക്കും. കൂടാതെ കൊതുകോ മറ്റ് പ്രാണികളോ കടിച്ച ഭാഗത്ത് പഴത്തൊലി ഉരസുന്നത് ചൊറിച്ചിലും വേദനയും പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. സന്ധിവേദനയുള്ള ഭാഗത്തോ തലവേദനയുള്ളപ്പോഴോ ഇത് വെച്ച് കെട്ടുന്നത് ആശ്വാസം നൽകുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
