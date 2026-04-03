  World Health Day 2026: മറക്കാതെ കഴിക്കാം ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ; ച‍ർമ്മത്തിനും മുടിക്കും ഉത്തമം

World Health Day 2026: മറക്കാതെ കഴിക്കാം ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ; ച‍ർമ്മത്തിനും മുടിക്കും ഉത്തമം

#FitIndiaHitIndia: ചർമ്മത്തിന്റെയും മുടിയുടെയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 3, 2026, 12:48 PM IST
ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിലെ സന്ദർശനം നിങ്ങൾക്ക് തിളക്കമുള്ള ചർമ്മവും മിനുസമുള്ള മുടിയും നൽകിയേക്കാം, എന്നാൽ അവ ചർമ്മത്തെയും മുടിയെയും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രകൃതിദത്തമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക, ഒപ്പം ചർമ്മത്തിന്റെയും മുടിയുടെയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും വേണം. ക്രീമുകൾ, ഷാംപൂകൾ, സെറം, കണ്ടീഷണറുകൾ, മാസ്കുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി നാം ധാരാളം പണം ചിലവാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മികച്ച ഭക്ഷണക്രമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒരു കാരണവശാലും അവഗണിക്കരുത്.

നിങ്ങളുടെ ചർമ്മം ചെറുപ്പമായിരിക്കാനും മുടി എക്കാലവും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന അത്ഭുത ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അനുയോജ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യ പ്രക്രിയയെ വൈകിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുക. രാത്രിയിലെ അമിതമായ ഭക്ഷണവും മദ്യപാനവും ചർമ്മത്തിന്റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും കറുത്ത പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകും.

പ്രോട്ടീൻ: ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടീന്റെ അളവിലാണ്. കൊളാജൻ (ചർമ്മം ചെറുപ്പമായി നിലനിർത്താൻ), എലാസ്റ്റിൻ (മൃദുവായ ചർമ്മത്തിന്), കെരാറ്റിൻ (ആരോഗ്യമുള്ള മുടിക്ക്), പേശികളുടെ ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രോട്ടീനുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണക്രമം ചർമ്മം, മുടി, നഖം എന്നിവയുടെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കാരണമാകും. എന്നാൽ അമിതമായി പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല, കാരണം ശരീരം അതിനെ കൊഴുപ്പാക്കി മാറ്റുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ശരീരത്തിന് അവശ്യ കൊഴുപ്പുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇതിനർത്ഥം എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്നല്ല. മറിച്ച് ഒമേഗ 3, ഒമേഗ 6 എന്നിവയാണ് ആവശ്യം. ചർമ്മവും മുടിയും വരണ്ടതാകുന്നതിനും ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനും പ്രധാന കാരണം അവശ്യ കൊഴുപ്പുകളുടെ അഭാവമാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഇവ ഉത്പാദിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ വേണം ഇവ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ. ശരീരത്തിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കാനും കൊഴുപ്പ് സഹായിക്കുന്നു.

ഇരുമ്പ്: ശരീരം കരുത്തോടെയിരിക്കുന്നതിന് ഇരുമ്പ് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, വിളറിയതും ചൊറിച്ചിലുമുള്ള ചർമ്മം, പൊട്ടുന്ന മുടി, വിണ്ടുകീറിയ നഖങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അത് കാരണമാകും.

വിറ്റാമിൻ സി: ചർമ്മം വരണ്ടുപോകുന്നത് തടയാൻ വിറ്റാമിൻ എ ആവശ്യമാണ്. വിറ്റാമിൻ എ, ബി 3, സി, ഇ, കെ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമായ ചർമ്മം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ വിറ്റാമിൻ എ അമിതമാകുന്നത് കരളിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്താനും ചർമ്മത്തിന് മഞ്ഞനിറം വരാനും ഇടയാക്കും. കൊളാജൻ നിർമ്മിക്കാനും കോശങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് തടയാനും വിറ്റാമിൻ സി ആവശ്യമാണ്. സൺസ്ക്രീൻ ചർമ്മത്തെ പുറത്ത് നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ, വിറ്റാമിൻ സിയും ഇയും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

അവശ്യ കൊഴുപ്പുകൾ ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ചത് സമുദ്രവിഭവങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മത്സ്യം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഫ്ളാക്സ് സീഡ്, ഒലിവ് ഓയിൽ, ബദാം, വാൽനട്ട്, ചിയ വിത്തുകൾ, സൂര്യകാന്തി എണ്ണ, സോയാബീൻ എണ്ണ, കോൺ ഓയിൽ, നിലക്കടല, ഓട്സ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.  കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ മാംസം പ്രോട്ടീന്റെ മികച്ച ഉറവിടമാണ്. സസ്യാഹാരികൾക്ക് പനീർ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, പരിപ്പ്, രാജ്മ, സോയ, ടോഫു, ബ്രൗൺ റൈസ്, ബാർലി മുതലായവ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

എല്ലാത്തരം നട്സുകളിലും കൊഴുപ്പ്, വിറ്റാമിൻ ഇ, വിറ്റാമിൻ ബി, പ്രോട്ടീനുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിലക്കടല, കശുവണ്ടി, ബദാം, വാൽനട്ട്, ഉണക്കമുന്തിരി തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കിവി, ഓറഞ്ച്, നാരങ്ങ തുടങ്ങിയ സിട്രസ് പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ചുവപ്പും മഞ്ഞയും നിറത്തിലുള്ള കാപ്സിക്കം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.

ആരോഗ്യമുള്ള ചർമ്മത്തിനും മുടിക്കുമായി ക്യാരറ്റ്, മത്തങ്ങ, തക്കാളി, മാമ്പഴം, ചീര, മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു, തണ്ണിമത്തൻ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണമാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ്. അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്നുള്ള കേടുപാടുകൾ തടയുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ദ്രാവകങ്ങളും ഫ്ലേവനോയ്ഡുകളും ആവശ്യമാണ്. വെള്ളം, ഗ്രീൻ ടീ, ബ്ലാക്ക് ടീ, ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ്, വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാസ് റെഡ് വൈൻ എന്നിവ കഴിക്കാം. ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു നേരം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം, രണ്ട് നേരം കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഒരു പിടി നട്സ്, കുറഞ്ഞത് ഒരു പഴം, 6-7 ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

