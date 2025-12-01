Winter Special Egg Curry Recipe: ഒരു സ്പെഷ്യൽ മുട്ടക്കറിയായാലോ? മുട്ടയ്ക്കൊപ്പം ഈ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ചേർക്കൂ, സംഭവം ഹെൽത്തിയാണ്..!

ശൈത്യകാലത്ത് മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ഈ മുട്ട തനിയെ കഴിക്കാതെ അതിനൊപ്പം മറ്റൊരു ആരോഗ്യപ്രദമായ ചേരുവ കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കാം. മറ്റൊന്നുമല്ല പാലക് ചീര കൂടി ചേർത്ത് ഒരു മുട്ടക്കറി തയാറാക്കി കഴിച്ച് നോക്കിയാലോ?
മുട്ടയും ചീരയും കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കും. ശൈത്യകാലത്തെ ഈ സ്പെഷ്യൽ വിഭവം ഏറെ ആരോഗ്യകരവും രുചികരവുമാണ്. പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ കറി. കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ എല്ലാവർക്കും ഈ മുട്ട പാലക് കറി വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിന്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
മുട്ട പാലക് കറിക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെ?
പാലക്/ചീര (അരിഞ്ഞത്) - 2 കപ്പ്
മുട്ട (പുഴുങ്ങിയത്) - 4 എണ്ണം
തക്കാളി (അരിഞ്ഞത്) - 1
ഉള്ളി (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്) - 1
ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് - 1 ടീസ്പൂൺ
മഞ്ഞൾ - 1/2 ടീസ്പൂൺ
പച്ചമുളക് - 1 എണ്ണം
ചുവന്ന മുളക് - 1/2 ടീസ്പൂൺ
ഗരം മസാല - 1/2 ടീസ്പൂൺ
മല്ലിപ്പൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ
ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
എണ്ണ - 2 ടീസ്പൂൺ
ക്രീം/തൈര് - 1 ടീസ്പൂൺ
കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെ?
ആദ്യം ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി, അതിലേക്ക് ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് വഴറ്റുക.
ഉള്ളി വഴന്റ് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക്, തക്കാളി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. തക്കാളി വേവുന്നത് വരെ ഇത് വഴറ്റണം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് ചുവന്ന മുളക്, മഞ്ഞൾ, ഉപ്പ്, മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക.
ശേഷം തയാറാക്കി വെച്ച ചീര പ്യൂരി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് 3-4 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. എന്നിട്ട്, വേവിച്ച മുട്ടകൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുക.
ഒടുവിലായി ഗ്രേവിയിലേക്ക് അൽപം ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ തൈര് ചേർത്ത് 2 മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറി തയാറാകും.
