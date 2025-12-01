English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Winter Special Egg Curry Recipe: ഒരു സ്പെഷ്യൽ മുട്ടക്കറിയായാലോ? മുട്ടയ്ക്കൊപ്പം ഈ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ചേർക്കൂ, സംഭവം ഹെൽത്തിയാണ്..!

Winter Special Egg Curry Recipe: ഒരു സ്പെഷ്യൽ മുട്ടക്കറിയായാലോ? മുട്ടയ്ക്കൊപ്പം ഈ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ചേർക്കൂ, സംഭവം ഹെൽത്തിയാണ്..!

മുട്ടയ്ക്കൊപ്പം പാലക് ചീര കൂടി ചേർത്ത് കറി  കഴിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യത്തിന് ബെസ്റ്റാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 1, 2025, 11:26 AM IST
  • മുട്ടയും ചീരയും കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കും.
  • ശൈത്യകാലത്തെ ഈ സ്പെഷ്യൽ വിഭവം ഏറെ ആരോ​ഗ്യകരവും രുചികരവുമാണ്.

Winter Special Egg Curry Recipe: ഒരു സ്പെഷ്യൽ മുട്ടക്കറിയായാലോ? മുട്ടയ്ക്കൊപ്പം ഈ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ചേർക്കൂ, സംഭവം ഹെൽത്തിയാണ്..!

ശൈത്യകാലത്ത് മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ആരോ​ഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ഈ മുട്ട തനിയെ കഴിക്കാതെ അതിനൊപ്പം മറ്റൊരു ആരോ​ഗ്യപ്രദമായ ചേരുവ കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കാം. മറ്റൊന്നുമല്ല പാലക് ചീര കൂടി ചേർത്ത് ഒരു മുട്ടക്കറി തയാറാക്കി കഴിച്ച് നോക്കിയാലോ?

മുട്ടയും ചീരയും കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കും. ശൈത്യകാലത്തെ ഈ സ്പെഷ്യൽ വിഭവം ഏറെ ആരോ​ഗ്യകരവും രുചികരവുമാണ്. പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ കറി. കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ എല്ലാവർക്കും ഈ മുട്ട പാലക് കറി വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിന്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

മുട്ട പാലക് കറിക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെ?

പാലക്/ചീര (അരിഞ്ഞത്) - 2 കപ്പ്

മുട്ട (പുഴുങ്ങിയത്) - 4 എണ്ണം

തക്കാളി (അരിഞ്ഞത്) - 1

ഉള്ളി (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്) - 1

ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് - 1 ടീസ്പൂൺ

മഞ്ഞൾ - 1/2 ടീസ്പൂൺ

പച്ചമുളക് - 1 എണ്ണം

ചുവന്ന മുളക് - 1/2 ടീസ്പൂൺ

ഗരം മസാല - 1/2 ടീസ്പൂൺ

മല്ലിപ്പൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ

ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്

എണ്ണ - 2 ടീസ്പൂൺ

ക്രീം/തൈര് - 1 ടീസ്പൂൺ

കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ആദ്യം ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി, അതിലേക്ക് ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് വഴറ്റുക.

ഉള്ളി വഴന്റ് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക്, തക്കാളി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. തക്കാളി വേവുന്നത് വരെ ഇത് വഴറ്റണം.

ഇനി ഇതിലേക്ക് ചുവന്ന മുളക്, മഞ്ഞൾ, ഉപ്പ്, മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക.

ശേഷം തയാറാക്കി വെച്ച ചീര പ്യൂരി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് 3-4 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. എന്നിട്ട്, വേവിച്ച മുട്ടകൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുക.

ഒടുവിലായി ​ഗ്രേവിയിലേക്ക് അൽപം ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ തൈര് ചേർത്ത് 2 മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറി തയാറാകും. 

