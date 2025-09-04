English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Almond Oil Vs Coconut Oil: വെളിച്ചെണ്ണയാണോ ആൽമണ്ട് ഓയിലാണോ ഇന്ത്യൻ മുടിയ്ക്ക് അനുയോജ്യം?

മുടിയുടെ കരുത്തും നീളവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എണ്ണ ഉത്തമ പരിഹാരമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മുടിക്ക് അനുയോജ്യമായ എണ്ണ ഏതാണെന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണോ?

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 4, 2025, 11:50 AM IST
  • നൂറ്റാണ്ടുകളായി വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ
  • ആൽമണ്ട് ഓയിലിന് ആധുനിക മുടി പരിചരണത്തിൽ പ്രചാരം വർധിക്കുന്നു
  • വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളം അടങ്ങിയതിനാൽ മുടിക്ക് കരുത്ത് കൂട്ടുന്നു

Read Also

  1. Herbal hair oil : മുടിയുടെ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം വീട്ടിൽ തന്നെ, ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാം.

Trending Photos

Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Ubhavachari Yog: പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉഭവചാരി യോഗം: ഈ രാശികളുടെ ഭാഗ്യക്കുതിപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ്...
6
Astrology
Ubhavachari Yog: പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉഭവചാരി യോഗം: ഈ രാശികളുടെ ഭാഗ്യക്കുതിപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ്...
Dhanalekshmi DL- 16 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Dhanalekshmi DL- 16 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Gold price Today 3 September 2025: റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് കുതിപ്പ്; സ്വർണവില 78,000ന് മുകളിൽ
7
Gold price today
Gold price Today 3 September 2025: റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് കുതിപ്പ്; സ്വർണവില 78,000ന് മുകളിൽ
Almond Oil Vs Coconut Oil: വെളിച്ചെണ്ണയാണോ ആൽമണ്ട് ഓയിലാണോ ഇന്ത്യൻ മുടിയ്ക്ക് അനുയോജ്യം?

പരമ്പരാഗതമായി ഇന്ത്യക്കാർ മുടിയിൽ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.  മുടിയുടെ കരുത്തും നീളവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എണ്ണ ഉത്തമ പരിഹാരമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മുടിക്ക് അനുയോജ്യമായ എണ്ണ ഏതാണെന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണോ? വെളിച്ചെണ്ണയാണോ ആൽമണ്ട് ഓയിലാണോ ഇന്ത്യൻ മുടിയ്ക്ക് അനുയോജ്യം എന്ന് കണ്ടെത്താം.

Add Zee News as a Preferred Source

വെളിച്ചെണ്ണ

നൂറ്റാണ്ടുകളായി വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ. മുടിയുടെ ബലം വർധിപ്പിക്കാനും വളർച്ചയ്ക്കും വെളിച്ചെണ്ണ സഹായിക്കും.

ഗുണങ്ങൾ

  • മുടിയുടെ വേരിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രോട്ടീൻ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
  • ആന്റിഫംഗൽ ഗുണങ്ങൾ തലയോട്ടിയിലെ താരൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
  • മുടിയുടെ നീളം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • പൊടി, സൂര്യപ്രകാശം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ALSO READ: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് കുന്നംകുളം പോലീസിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം

ആൽമണ്ട് ഓയിൽ

പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആൽമണ്ട് ഓയിലിന് ആധുനിക മുടി പരിചരണത്തിൽ പ്രചാരം വർധിക്കുന്നു.

ഗുണങ്ങൾ

  • വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളം അടങ്ങിയതിനാൽ മുടിക്ക് കരുത്ത് കൂട്ടുന്നു.
  • പോഷകഗുണങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമായതിനാൽ സ്‌പ്ലിറ്റ് എൻഡ് വരാതെ സംരക്ഷിക്കും.
  • അധികം എണ്ണമയമില്ലാത്തതിനാൽ നേർത്ത മുടിക്ക് അനുയോജ്യം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Hair oilsCoconut OilAlmond oilIndian hair

Trending News