  • Malayalam News
  • Health & Lifestyle
  • ALS Explained: സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിനെയും എറിക് ഡെയ്‌നിനെയും തളർത്തിയ വില്ലൻ; എന്താണ് എഎൽഎസ്? ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

ALS Explained: സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിനെയും എറിക് ഡെയ്‌നിനെയും തളർത്തിയ വില്ലൻ; എന്താണ് എഎൽഎസ്? ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിനെയും നടൻ എറിക് ഡെയ്നെയും ബാധിച്ചത് എഎൽഎസ് എന്ന അപൂർവ്വ രോ​ഗമാണ്.  

Last Updated : Feb 20, 2026, 06:27 PM IST
  • ചലനം, സംസാരം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നിവയെ എല്ലാം ഈ രോ​ഗം ബാധിച്ചേക്കാം.
  • രോ​ഗത്തിന് ഇതുവരെ കൃത്യമായ ചികിത്സ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

ALS Explained: സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിനെയും എറിക് ഡെയ്‌നിനെയും തളർത്തിയ വില്ലൻ; എന്താണ് എഎൽഎസ്? ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

പ്രശസ്ത ഹോളിവു‍ഡ് നടൻ എറിക് ഡെയ്ൻ അന്തരിച്ചു. 53 വയസായിരുന്നു. ഗ്രേസ് അനാട്ടമി എന്ന ടിവി ഡ്രാമയിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ താരമാണ് എറിക്. നാഡീകോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന എഎൽഎസ് എന്ന രോ​ഗമാണ് എറിക്കിന്റെ ജീവനെടുത്തത്. രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് 10 മാസത്തിനുള്ളിലാണ് എറിക് മരിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ആണ് തനിക്ക് എഎൽസ് സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരം എറിക് പ്രേക്ഷകരെ അറിയിച്ചത്. ലോകപ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിന് ബാധിച്ചതും ഇതേ രോ​ഗമാണ്.

എന്താണ് എഎൽഎസ്?

തലച്ചോറിലെയും സുഷുമ്നാനാഡിയിലെയും നാഡീകോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ​ഗുരുതരമായ രോ​ഗമാണ് എഎൽഎസ് അഥവാ അമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലീറോസിസ്. മോട്ടോർ ന്യൂറോണുകൾ നശിച്ചുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ശരീരത്തിലെ പേശികളുടെ ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോണുകൾ. ഈ രോ​ഗാവസ്ഥ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പേശികളിലേക്ക് എത്താൻ കവിയാതെ വരും. ക്രമേണ പേശികൾ ദുർബലമാവുകയും ചെയ്യും.

.
ചലനം, സംസാരം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നിവയെ എല്ലാം ഈ രോ​ഗം ബാധിച്ചേക്കാം. രോ​ഗത്തിന് ഇതുവരെ കൃത്യമായ ചികിത്സ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ചികിത്സയിലൂടെയും മരുന്നുകളിലൂടെയും ഈ രോ​ഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. കൂടാതെ രോഗം വഷളാകുന്നത് മന്ദഗതിയിലാക്കാനും സാധിക്കും. ഓരോ വർഷവും അമേരിക്കയിൽ ഏകദേശം 5,000 ആളുകൾക്ക് എഎൽഎസ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

എഎൽഎസ് ലക്ഷണങ്ങൾ

പേശികളുടെ ബലഹീനത
പേശീവലിവ്
പേശികളുടെ മുറുക്കം 
സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്
ഉമിനീർ ഒലിക്കുക
അനിയന്ത്രിതമായ വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ
ക്ഷീണം
ഭക്ഷണം ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്

കാരണങ്ങൾ

എഎൽഎസ് രോ​ഗം വരാനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഏകദേശം 5 മുതൽ 10 ശതമാനം കേസുകളിൽ ഇത് പാരമ്പര്യമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ചില പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ചില വിഷാംശങ്ങൾ, അമിതമായ കായിക അധ്വാനം തുടങ്ങിയവയും എഎൽഎസ് രോ​ഗാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.

ALSAmyotrophic Lateral SclerosisEric DaneStephen Hawkingസ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്

