/Aquarium Fish Care Tips: മീനുകളെ വളർത്തുന്നതിൽ തുടക്കക്കാരാണോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ; മീനുകളുടെ ആയുസ്സ് കൂട്ടാനുള്ള വഴികൾ ഇതാ..!

മിക്ക ആളുകളും വീട്ടിൽ അക്വേറിയം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വെറും ഭംഗിക്ക് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അത് അവർക്ക് മനസ്സിന് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നായയും പൂച്ചയും മാത്രമല്ല ലവ് ബേർഡ്സും, മീനുകളും ഒക്കെ അതിലുൾപ്പെടും.
എന്നാൽ മീനുകളെ വളർത്തുന്നവർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അവ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപൊങ്ങുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ചെറിയ അശ്രദ്ധയാകും അതിന് കാരണമാകുന്നത്. നമ്മുടെ അശ്രദ്ധയും തെറ്റായ പരിചരണവും കാരണം മീനുകൾ ചത്തുപോകും. അക്വേറിയം പരിപാലിക്കുമ്പോൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാന തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം:..
1. ടാപ്പിലെ വെള്ളം
അക്വേറിയം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയ ടാപ്പിലെ വെള്ളം നേരിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് മീനുകൾ ചത്തുപോകാൻ കാരണമാകും. ക്ലോറിൻ മീനുകളുടെ ശ്വസനവ്യവസ്ഥയെ തകരാറിലാക്കുന്നതാണ് അവ ചത്തുപൊണ്ടാൻ കാരണമാകുന്നത്.
ക്ലോറിൻ നീക്കുന്നതിനായി വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് 24 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക. ഇതിന് ശേഷം മാത്രമെ വെള്ളം അക്വേറിയത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. അതും അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി-ക്ലോറിൻ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
2. അമിതമായി തീറ്റ നൽകുന്നത്
മീനുകൾക്ക് അമിതമായി തീറ്റ നൽകുന്നത് അവ ചത്തുപോകാൻ കാരണമാകും. മീനുകൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണം വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ചീയുകയും, ഇത് വെള്ളത്തിലെ അമോണിയയുടെ അളവ് കൂട്ടി വെള്ളം വിഷലിപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് മീനുകൾ ചാകാൻ കാരണമാകും.
ദിവസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമെ അക്വേറിയത്തിലെ മീനുകൾക്ക് തീറ്റ നൽകാവുള്ളൂ. 2-3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവയ്ക്ക് തിന്നുതീർക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും അളവിൽ മാത്രം ഭക്ഷണം നൽകുക.
3. വെള്ളം മുഴുവനായി മാറ്റുന്നത്
അക്വേറിയം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ അതിലെ വെള്ളം മുഴുവനും കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ തെറ്റാണ്. വെള്ളം മുഴുവൻ കളയുമ്പോൾ അതിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ മാറ്റം താങ്ങാനാവാതെ മീനുകൾ ചത്തുപോകും.
ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ അക്വേറിയത്തിലെ 20-30 ശതമാനം മാത്രം വെള്ളം മാറ്റി പകരം അതിൽ പുതിയ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക.
4. പുതിയ മീനുകളെ പെട്ടെന്ന് അക്വേറിയത്തിലിടുന്നത്
കടയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മീനുകളെ പാക്കറ്റിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അക്വേറിയത്തിലേക്ക് ഇടാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. കാരണം പാക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ താപനിലയും നിങ്ങളുടെ അക്വേറിയത്തിലെ താപനിലയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് പാക്കറ്റിൽ നിന്നും അക്വേറിയത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആ മാറ്റം മീനുകൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല.
അതിനാൽ മീനുകളടങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ആദ്യം അക്വേറിയത്തിലെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് നേരം വെക്കുക. ശേഷം കവർ തുറന്ന് മീനുകളെ അക്വേറിയത്തിലേക്ക് വിടാവുന്നതാണ്.
5. അമിതമായി മീനുകളെ നിറയ്ക്കുന്നത്
ചെറിയ അക്വേറിയമാണ് നിങ്ങളുടേതെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് മീനുകളെ വളർത്തരുത്. ഇത് അവയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ പോകാൻ കാരണമാകും. മീനുകൾക്കിടയിൽ ഇത് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുകയും അവ പെട്ടെന്ന് ചത്തുരോകാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.
