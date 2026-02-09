English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Mutton Stew Recipe: ഹോട്ടൽ രുചിയിൽ മട്ടൺ സ്റ്റ്യൂ; എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാം, സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...

Kerala Mutton Stew Recipe: ഹോട്ടൽ രുചിയിൽ മട്ടൺ സ്റ്റ്യൂ; എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാം, സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...

ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റിന് അപ്പമാണോ? എങ്കിൽ കൂടെ ഈ മട്ടൺ സ്റ്റ്യൂ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ...  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 9, 2026, 03:22 PM IST
  • സ്റ്റ്യൂ എപ്പോഴും വെള്ള നിറത്തിലിരിക്കുന്നതാണ് രുചികരം.
  • അതിനാൽ അങ്ങനെ വേണ്ടവർ അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാതിരിക്കുക.

Kerala Mutton Stew Recipe: ഹോട്ടൽ രുചിയിൽ മട്ടൺ സ്റ്റ്യൂ; എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാം, സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...

അപ്പം, ഇടിയപ്പം തുടങ്ങിയ പലഹാരങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്ത് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലും അതൊന്നും സ്റ്റ്യൂവിന്റെ അത്രയും രുചി നൽകില്ല. എന്താ ശരിയല്ലേ? ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതൊരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. പലഹാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ശരിയായ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള കറി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിക്കാനുള്ള മൂഡ് തന്നെ പോകും പലർക്കും. അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനും ബ്രെഡിനുമൊപ്പം കഴിക്കാവുന്ന ഒരടിപൊളി കേരള സ്റ്റൈൽ മട്ടൺ സ്റ്റ്യൂവിന്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം. കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ വീടുകളിലാണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ കൂടുതലായും പരീക്ഷിക്കുന്നത്. 

കേരള സ്റ്റൈൽ മട്ടൺ സ്റ്റ്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായവ:

മട്ടൺ: അര കിലോ (ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്)

സവാള: 2 എണ്ണം (നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്)

ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: 2 എണ്ണം (ചതുരത്തിൽ അരിഞ്ഞത്)

കാരറ്റ്: 1 എണ്ണം (ചതുരത്തിൽ അരിഞ്ഞത്)

ഇഞ്ചി: ഒരു വലിയ കഷ്ണം (നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്)

വെളുത്തുള്ളി: 6-8 അല്ലി (അരിഞ്ഞത്)

പച്ചമുളക്: 4-5 എണ്ണം (എരിവിനനുസരിച്ച്)

തേങ്ങാപ്പാൽ: രണ്ടാം പാൽ (2 കപ്പ്), ഒന്നാം പാൽ (അര കപ്പ്)

മസാലകൾ: കറുവപ്പട്ട (2 കഷ്ണം), ഏലയ്ക്ക (4 എണ്ണം), ഗ്രാമ്പൂ (4 എണ്ണം), കുരുമുളക് പൊടി (1 ടേബിൾ സ്പൂൺ)

കറിവേപ്പില, ഉപ്പ്, വെളിച്ചെണ്ണ: ആവശ്യത്തിന്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ അല്പം ഉപ്പും, കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും, കുറച്ച് ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം 4-5 വിസിൽ വരെ മതിയാകും. ശേഷം ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കറുവപ്പട്ട, ഏലയ്ക്ക, ഗ്രാമ്പൂ എന്നിവയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റുക. സവാള ചെറുതായി ഒന്ന് വാടിയാൽ മതിയാകും. ചുവന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

തുടർന്ന് ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കാരറ്റും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ശേഷം തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ചേർക്കുക. കൂടെ വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടണും, വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് പച്ചക്കറികൾ വേവുന്നതുവരെ മൂടി വെക്കുക. പച്ചക്കറികൾ വെന്തശേഷം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കുക. പിന്നീട് തീ നന്നായി കുറച്ചുവെച്ച ശേഷം തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുക. ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം തിളപ്പിക്കരുത്. ഒന്ന് ചൂടായാല്‌ ഉടനെ തീ അണയ്ക്കാം. 

ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം അല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും മുകളിൽ തൂവുന്നത് കറിയുടെ രുചി കൂട്ടും. രുചികരമായ മട്ടൺ സ്റ്റ്യൂ ഇപ്പോൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റ്യൂ എപ്പോഴും വെള്ള നിറത്തിലിരിക്കുന്നതാണ് രുചികരം. അതിനാൽ അങ്ങനെ വേണ്ടവർ അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാതിരിക്കുക.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Mutton StewMutton Ishtu recipeമട്ടൺ സ്റ്റ്യൂകേരള സ്റ്റൈൽ മട്ടൺ സ്റ്റ്യൂ

