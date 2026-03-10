English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Health & Lifestyle
  • Heat Resistant Tips: മദ്യം, കാപ്പി, ചായ കുടിക്കരുത്! സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കടുക്കുന്നു, മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി

Heat Resistant Tips: മദ്യം, കാപ്പി, ചായ കുടിക്കരുത്! സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കടുക്കുന്നു, മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി

Summer Heat Resistant Tips: സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 10, 2026, 03:11 PM IST
  • സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
  • മൂന്നാറിൽ ഉയർന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു

Read Also

  1. Kerala Heat: വെന്തുരുകി കേരളം; ജനുവരിയിൽ മഴ ലഭിക്കാത്തത് ചൂട് വർധിക്കാൻ കരണമായെന്ന് കേന്ദ്ര കാലവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ കെ സന്തോഷ്

Trending Photos

Kerala Gold Rate 09 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ
8
Gold rate
Kerala Gold Rate 09 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ
Kerala SS 510 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS 510 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Shukraditya Rajayog 2026: മാർച്ചിൽ ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം: സൂര്യനും ശുക്രനും ചേർന്ന് നൽകും ഭാ​ഗ്യത്തിന്റെ പെരുമഴക്കാലം! 3 രാശിക്ക് ധനയോഗവും ഐശ്വര്യവും
5
Shukraditya Rajayogam
Shukraditya Rajayog 2026: മാർച്ചിൽ ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം: സൂര്യനും ശുക്രനും ചേർന്ന് നൽകും ഭാ​ഗ്യത്തിന്റെ പെരുമഴക്കാലം! 3 രാശിക്ക് ധനയോഗവും ഐശ്വര്യവും
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ ജോലിയെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കാണുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ ജോലിയെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കാണുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Heat Resistant Tips: മദ്യം, കാപ്പി, ചായ കുടിക്കരുത്! സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കടുക്കുന്നു, മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി

കേരളത്തിൽ വേനൽച്ചൂട് അസാധാരണമാംവിധം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. സൂര്യാഘാതം, സൂര്യാതപം, നിർജലീകരണം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

അൾട്രാവയലറ്റ് (യുവി) സൂചികയും അലർട്ടുകളും

സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് മൂന്നാറിലാണ്. ഇവിടെ യുവി ഇൻഡക്സ് എട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൊട്ടാരക്കര, കോന്നി, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തൃത്താല, മാനന്തവാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് ഇൻഡക്സ് 6-7 വരെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന അളവിൽ യുവി രശ്മികൾ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുന്നത് ചർമ്മരോഗങ്ങൾക്കും കാഴ്ചശക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം.

പ്രധാന ആരോഗ്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സമയക്രമീകരണം: പകൽ 11 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ സ്വാധീനം രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് വരെ ശക്തമായിരിക്കും.

പാനീയങ്ങൾ: ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. എന്നാൽ മദ്യം, കാപ്പി, ചായ, കാർബണേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾ എന്നിവ നിർജലീകരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്നതിനാൽ പകൽ സമയത്ത് ഇവ ഒഴിവാക്കണം. സംഭാരം, ഒ.ആർ.എസ് ലായനി എന്നിവ ശീലമാക്കുക.

വസ്ത്രധാരണം: കട്ടി കുറഞ്ഞതും ഇളം നിറത്തിലുള്ളതുമായ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കുടയോ തൊപ്പിയോ ഉപയോഗിക്കാനും പാദരക്ഷകൾ ധരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ: ക്ലാസ്സ് മുറികളിൽ വായുസഞ്ചാരവും കുടിവെള്ള ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കണം. കുട്ടികളെ വെയിലത്ത് നിർത്തുന്ന അസംബ്ലികൾ ഒഴിവാക്കണം. വിനോദയാത്ര പോകുന്ന സ്കൂളുകൾ 11 am മുതൽ 3 pm വരെ കുട്ടികൾ വെയിലത്ത് എത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

തൊഴിലിടങ്ങൾ: നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, വഴിയോരക്കച്ചവടക്കാർ തുടങ്ങിയവർ ജോലി സമയം ക്രമീകരിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമിക്കുകയും വേണം. ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി നടത്തുന്നവരുടെ സുരക്ഷ അതാത് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം.

മുൻഗണനാ വിഭാഗങ്ങൾ: മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ഗർഭിണികൾ, കുട്ടികൾ, കിടപ്പുരോഗികൾ എന്നിവർക്ക് വേഗത്തിൽ സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇവർ ഉച്ചസമയത്ത് വെയിൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

മൃഗസംരക്ഷണം: കന്നുകാലികളെ ഉച്ചവെയിലിൽ മേയാൻ വിടരുത്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും തണലും വെള്ളവും ഉറപ്പാക്കുക. കുട്ടികളെയോ മൃഗങ്ങളെയോ നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങളിൽ ഇരുത്തി പോകരുത്. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Heat Resistant TipsHeat Remedies

Trending News