Heat Resistant Tips: മദ്യം, കാപ്പി, ചായ കുടിക്കരുത്! സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കടുക്കുന്നു, മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി

കേരളത്തിൽ വേനൽച്ചൂട് അസാധാരണമാംവിധം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. സൂര്യാഘാതം, സൂര്യാതപം, നിർജലീകരണം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
അൾട്രാവയലറ്റ് (യുവി) സൂചികയും അലർട്ടുകളും
സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് മൂന്നാറിലാണ്. ഇവിടെ യുവി ഇൻഡക്സ് എട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൊട്ടാരക്കര, കോന്നി, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തൃത്താല, മാനന്തവാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് ഇൻഡക്സ് 6-7 വരെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന അളവിൽ യുവി രശ്മികൾ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുന്നത് ചർമ്മരോഗങ്ങൾക്കും കാഴ്ചശക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം.
പ്രധാന ആരോഗ്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
സമയക്രമീകരണം: പകൽ 11 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ സ്വാധീനം രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് വരെ ശക്തമായിരിക്കും.
പാനീയങ്ങൾ: ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. എന്നാൽ മദ്യം, കാപ്പി, ചായ, കാർബണേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾ എന്നിവ നിർജലീകരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്നതിനാൽ പകൽ സമയത്ത് ഇവ ഒഴിവാക്കണം. സംഭാരം, ഒ.ആർ.എസ് ലായനി എന്നിവ ശീലമാക്കുക.
വസ്ത്രധാരണം: കട്ടി കുറഞ്ഞതും ഇളം നിറത്തിലുള്ളതുമായ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കുടയോ തൊപ്പിയോ ഉപയോഗിക്കാനും പാദരക്ഷകൾ ധരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ: ക്ലാസ്സ് മുറികളിൽ വായുസഞ്ചാരവും കുടിവെള്ള ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കണം. കുട്ടികളെ വെയിലത്ത് നിർത്തുന്ന അസംബ്ലികൾ ഒഴിവാക്കണം. വിനോദയാത്ര പോകുന്ന സ്കൂളുകൾ 11 am മുതൽ 3 pm വരെ കുട്ടികൾ വെയിലത്ത് എത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
തൊഴിലിടങ്ങൾ: നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, വഴിയോരക്കച്ചവടക്കാർ തുടങ്ങിയവർ ജോലി സമയം ക്രമീകരിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമിക്കുകയും വേണം. ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി നടത്തുന്നവരുടെ സുരക്ഷ അതാത് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം.
മുൻഗണനാ വിഭാഗങ്ങൾ: മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ഗർഭിണികൾ, കുട്ടികൾ, കിടപ്പുരോഗികൾ എന്നിവർക്ക് വേഗത്തിൽ സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇവർ ഉച്ചസമയത്ത് വെയിൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
മൃഗസംരക്ഷണം: കന്നുകാലികളെ ഉച്ചവെയിലിൽ മേയാൻ വിടരുത്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും തണലും വെള്ളവും ഉറപ്പാക്കുക. കുട്ടികളെയോ മൃഗങ്ങളെയോ നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങളിൽ ഇരുത്തി പോകരുത്. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്.
