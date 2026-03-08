ചെന്നൈയിൽ എമർജൻസി ഫിസിഷ്യനായി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളയാളാണ് ഡോ. നിഷ വരദരാജൻ. ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നേർത്ത അതിർവരമ്പിൽ പകച്ചുനിൽക്കുന്ന നിരവധി പേരെ കണ്ട ആരോഗ്യപ്രവർത്തക. മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോഴും, അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളോട് ആ വാർത്ത പങ്കുവെക്കുമ്പോഴും കൃതജ്ഞതയും സങ്കടവും ഒരുപോലെ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെയും ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളെയും മാത്രം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നിഷ, ഒരിക്കൽ താൻ തന്നെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല.
ഡോ. നിഷയുടെ ഭർത്താവ് അർവിന്ദ് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു, അധികം സംസാരിക്കാത്ത, പാലങ്ങൾ പണിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ, ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിലെ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുന്നതിനിടെ അമിതവേഗതയിലെത്തിയ ലോറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചു. ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ ഫോൺ കോളായിരുന്നു നിഷയെ തേടിയെത്തിയത്.
താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതേ ട്രോമ സെന്ററിലേക്ക് അർവിന്ദിനെ എത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തിയത്. വർഷങ്ങളായി കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹപ്രവർത്തകർ നിഷയുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കാൻ മടിച്ചു. സിടി സ്കാനിൽ തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവവും ഗുരുതരമായ പരിക്കും കണ്ടെത്തി. ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിച്ച നിഷയ്ക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ അവർക്കത് അംഗീകരിക്കാനായില്ല. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം, അർവിന്ദിന് 'ബ്രെയിൻ ഡെത്ത്' (മസ്തിഷ്ക മരണം) സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആ വാക്ക് നിഷയിൽ ഒരു ശൂന്യത പോലെ മുഴങ്ങി.
മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പുതുക്കിയപ്പോൾ അർവിന്ദ് ഒരു അവയവദാന സമ്മതപ്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിരുന്ന വിവരം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കോർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചപ്പോൾ നിഷ ഞെട്ടിപ്പോയി. "ഞാൻ പോയാലും ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാകട്ടെ" എന്ന് അന്ന് തമാശയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിഷ ഓർത്തെടുത്തു.
അവരുടെ പതിനേഴുകാരിയായ മകൾ മീനൽ അച്ഛന്റെ ഡയറിയിൽ ഒരു കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി: "എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ നിന്നും നല്ലതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ. പാലങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്, മരണത്തിലും അത് തുടരണം" ആ ലളിതമായ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മതമായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുടനീളം അവയവ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിച്ചു. ബംഗളൂരുവിലെ കരൾ രോഗിയായ കവിരാജ്, ഹൈദരാബാദിലെ ഹൃദ്രോഗിയായ എട്ടു വയസ്സുകാരൻ ദിവിത്, കൊച്ചിയിലെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത റിട്ടയേർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ലീലാമ്മ എന്നിവരിലേക്ക് അർവിന്ദിന്റെ അവയവങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു.
സിമന്റും കമ്പിയും കൊണ്ട് പാലങ്ങൾ പണിത സിവിൽ എഞ്ചിനീയറായ അർവിന്ദ്, മരണാനന്തരം അപരിചിതർക്കിടയിൽ ജീവന്റെ അദൃശ്യമായ പാലമായി മാറി. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ അവയവങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവരിൽ നിന്നും കത്തുകൾ ലഭിച്ചു. താൻ വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോയിത്തുടങ്ങിയെന്ന് കവിരാജും, മകൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ദിവിതിന്റെ മാതാപിതാക്കളും, ജനലിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കണ്ടുവെന്ന് ലീലാമ്മയും എഴുതി.
പിന്നീട് ഒരു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയിൽ വെച്ച് കവിരാജിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ, "എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല" എന്ന് അയാൾ വിതുമ്പി, "ഒന്നും പറയേണ്ട, ജീവിച്ചു കാണിക്കൂ" എന്നായിരുന്നു നിഷയുടെ മറുപടി. ഈ അനുഭവം ഡോക്ടർ നിഷയുടെ ചികിത്സാരീതിയെപ്പോലും മാറ്റിമറിച്ചു. ഇപ്പോൾ രോഗികളോട് സംസാരിക്കുന്നത് വെറും ചാർട്ടുകൾ നോക്കിയല്ല, മറിച്ച് സ്നേഹത്തോടെയും ആത്മബന്ധത്തോടെയുമാണ്. നിഷയുടെയും അർവിന്ദിന്റെയും മകൾ മീനൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
അർവിന്ദിന്റെ അഭാവം എന്നും ആ വീട്ടിൽ ഒരു വിങ്ങലായി അവശേഷിക്കുമെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അനേകം കുടുംബങ്ങളിൽ വെളിച്ചം നിറച്ചുവെന്ന അഭിമാനം അവർക്ക് കരുത്തേകുന്നു. അദ്ദേഹം പണിത ഏറ്റവും വലിയ പാലം ഇതായിരുന്നു- മരണത്തിനപ്പുറം ജീവൻ നൽകാൻ കാണിച്ച മനസ്സ്.
സ്വയം സന്നദ്ധരായി അവയവദാനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുക. മസ്തിഷ്ക മരണം വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അവയവദാനം എന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവനെ തിരിച്ചുപിടിക്കലല്ല, മറിച്ച് ആ മരണം വഴി മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവിതം പകുത്തു നൽകലാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം വർധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അർവിന്ദിനെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ കഥകൾ ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരം മരണശേഷവും മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നത് മാനുഷികമായ വലിയൊരു കരുതലാണ്.
കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഓർഗൻ ആൻഡ് ടിഷ്യു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (NOTTO) വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവയവദാന രജിസ്ട്രേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഏതൊരു പൗരനും notto.abdm.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം 7 പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയോ അവയവദാനത്തിനായി സമ്മതപത്രം നൽകാവുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ദാതാക്കൾക്ക് അവരുടെ അവയവദാന താല്പര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഡോണർ കാർഡ് (Donor Card) ലഭിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.