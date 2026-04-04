Ayurvedic Body Detox: ഈ ആയുർവേദ പരിഹാരങ്ങൾ മികച്ചത്; ശരീരം വിഷമുക്തമാക്കാം

ഇന്നത്തെ തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലിയും അശാസ്ത്രീയമായ ഭക്ഷണരീതികളും ശരീരത്തിൽ വിഷാംശങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണമാകുന്നു. ഈ മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളാൻ പലരും കഠിനമായ ഡയറ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആയുർവേദമനുസരിച്ച്, ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് കേവലം ജ്യൂസുകൾ കുടിച്ചോ ഡയറ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചോ അല്ല. പകരം, ശരീരം, മനസ്സ്, ദിനചര്യ എന്നിവയെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു സമീപനമാണ് ഇതിന് ആവശ്യം. ലളിതമായ ചില മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കാം. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അഭ്യംഗവും (എണ്ണ തേച്ചുള്ള മസാജ്) ശരിയായ ജലപാനവും.
അഭ്യംഗം
ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ച് മസാജ് ചെയ്യുന്ന ആയുർവേദ രീതിയാണിത്. കൈകാലുകളിലും ശിരസ്സിലും എണ്ണ തേക്കുന്നത് മനസ്സിന് ഉന്മേഷം നൽകുന്നതിനൊപ്പം ആന്തരിക ശുദ്ധീകരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു. രാവിലെ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിനായി മാറ്റിവെക്കാം. അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയോ എള്ളെണ്ണയോ ചെറുതായി ചൂടാക്കി കൈകളിലും കാലുകളിലും തലയിലും തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. 10-15 മിനിറ്റ് നേരം ഇത്തരത്തിൽ മസാജ് ചെയ്ത ശേഷം അല്പനേരം വിശ്രമിക്കാം. തുടർന്ന് ചെറുചൂടുവെള്ളത്തിൽ ശരീരം കഴുകുക.
ഇത് രക്തസഞ്ചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചർമ്മത്തിന്റെയും മുടിയുടെയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മസിലുകളിലെയും സന്ധികളിലെയും വേദന കുറയ്ക്കാനും നല്ലതാണ്. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം വാതദോഷങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാനും നിത്യവും അഭ്യംഗം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.
ജലപാനം
ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായി പുറന്തള്ളാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗ്ഗമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വഴി ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് 12 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം. ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക. വെള്ളം ഒറ്റയടിക്ക് വലിയ അളവിൽ കുടിക്കാതെ, ദിവസം മുഴുവൻ ചെറിയ സിപ്പുകളായി കുടിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് 3 ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ശരീരത്തിലെത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
ശരിയായ രീതിയിൽ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂത്രത്തിലൂടെ വിഷാംശങ്ങൾ പുറത്തുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുകയും മലബന്ധം, ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെ അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരം ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമാകുന്നതോടെ മുഖക്കുരു, കറുത്ത പാടുകൾ, ചുളിവുകൾ എന്നിവ കുറഞ്ഞ് ചർമ്മം തിളക്കമുള്ളതാകുന്നു.
