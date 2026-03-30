Pineapple Juice in Summer: വേനൽച്ചൂടേറ്റ് തളർന്നോ? ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കും പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ്; വേനൽക്കാലത്തെ മികച്ച ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക്...

പുറമെ മുള്ളുകളൊക്കെയായി വളരെ പരുക്കനായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പഴമാണ് പൈനാപ്പിൾ. എന്നാൽ ഇവ വളരെ രുചികരമാണ്. ഒപ്പം നിറയെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. കാൽസ്യം, നാരുകൾ, വിറ്റാമിൻ സി, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഴമാണ് പൈനാപ്പിൾ. പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാനും പലർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് ഇവ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പഴങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പൈനാപ്പിൾ. വേനൽക്കാലത്ത് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?
വേനൽക്കാലത്ത് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിയാം...
1. ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കും: ഉയർന്ന അളവിൽ ജലാംശം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഴമാണ് പൈനാപ്പിൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ശരീരത്തിലെ ചൂട് കുറയ്ക്കാനും ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.
2. നിർജ്ജലീകരണം: വേനലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അമിതമായി വിയർക്കും. ഈ വിയർപ്പിലൂടെ ലവണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. ഇത് വീണ്ടെടുക്കാൻ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് മികച്ചതാണ്.
3. ദഹനം: പൈനാപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള 'ബ്രോമലൈൻ' എന്ന എൻസൈം ദഹനപ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് വയറിലെ അസ്വസ്ഥതകളും കുറയ്ക്കുന്നു.
4. രോഗപ്രതിരോധശേഷി: വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളമായി അടങ്ങിയ പൈനാപ്പിൾ രോഗപ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടും. വേനൽക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
5. ചർമ്മ സംരക്ഷണം: വെയിൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് സഹായിക്കും. മുഖത്തെ കരുവാളിപ്പ് മാറാനും ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകാനും ഇത് സഹായിക്കും.
അതേസമയം പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കൂടിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൈനാപ്പിളിൽ സ്വാഭാവികമായ മധുരമുണ്ട്. അതിനാൽ പഞ്ചസാര അധികം ചേർക്കാതെ കുടിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. കൂടാതെ അസിഡിറ്റി ഉള്ളവർ അധികം പുളിയുള്ള പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഒഴിഞ്ഞ വയറ്റിൽ കുടിക്കരുത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.