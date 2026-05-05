Workout For Weight Loss: വേഗത്തിൽ ശരീരഭാരം കുറയണോ? ഈ സമയത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദം

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും മികച്ച ആരോഗ്യത്തിനുമായി വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ പലരെയും കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ് 'ഏതു സമയത്ത് വ്യായാമം ചെയ്യണം? എന്നത്. ചിലർക്ക് പുലർച്ചെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ, മറ്റു ചിലർ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലരായി കാണപ്പെടുന്നു.
ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ശരീരപ്രകൃതി, ജീവിതശൈലി, ആരോഗ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് വ്യായാമത്തിന് അനുയോജ്യമായ സമയം മാറിയേക്കാം. പ്രഭാതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യായാമവും വൈകുന്നേരത്തെ വ്യായാമവും നൽകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമായി അറിയാം.
പ്രഭാത വ്യായാമം ശരീരത്തിന് ഗുണകരമാണോ?
പ്രഭാത വ്യായാമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അത് വ്യക്തികളിൽ അച്ചടക്കവും കൃത്യനിഷ്ഠയും വളർത്തുന്നു എന്നതാണ്. അതിരാവിലെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (മെറ്റബോളിസം) വേഗത്തിലാക്കാനും രക്തചംക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. ഇത് ദിവസം മുഴുവൻ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പ്രഭാതത്തിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കുന്നു.
പ്രഭാത വ്യായാമത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ: പ്രഭാത വ്യായാമത്തിന്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് വേഗത്തിൽ കുറയുന്നു എന്നതാണ്. ഒഴിഞ്ഞ വയറോടെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഊർജ്ജത്തിനായി ശരീരത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കും.
മികച്ച ഉറക്കം: പ്രഭാതത്തിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരിക ഘടികാരത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ രാത്രിയിൽ നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ഉൽപ്പാദനക്ഷമത: രാവിലെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കരുത്തും സന്തോഷകരമായ മാനസികാവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.
വിശപ്പ് നിയന്ത്രണം: അമിതമായ വിശപ്പും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആർത്തിയും കുറയ്ക്കാൻ പ്രഭാതത്തിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കും.
വൈകുന്നേരത്തെ വ്യായാമമാണോ കൂടുതൽ നല്ലത്?
രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് തളർച്ചയോ പേശികൾക്ക് മുറുക്കമോ അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ വ്യായാമമാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. ഈ സമയത്ത് ശരീരത്തിന്റെ താപനില കൂടുതലായിരിക്കും, അതിനാൽ പേശികൾക്ക് വഴക്കം (ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി) കൂടുതലായിരിക്കും. കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങൾക്കും സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിംഗിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം വൈകുന്നേരമാണ്.
വൈകുന്നേരത്തെ വ്യായാമത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
മികച്ച പ്രകടനം: പേശികൾ നേരത്തെ തന്നെ അയഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായതിനാൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഭാരം ഉയർത്താനോ കൂടുതൽ ദൂരം ഓടാനോ സാധിക്കും.
മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു: ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർക്ക് സ്ട്രെസ് അകറ്റാനും മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനും വൈകുന്നേരത്തെ വ്യായാമം സഹായിക്കുന്നു.
ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ: രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും പേശികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരത്തെ ശാരീരിക അധ്വാനം ഗുണകരമാണ്.
പ്രഭാതമോ വൈകുന്നേരമോ: ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യായാമം ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യം?
വ്യായാമം ഏത് സമയത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതിലാണ് കാര്യം. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും കൊഴുപ്പ് കളയാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. അതേസമയം, ശാരീരിക കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് മുൻഗണനയെങ്കിൽ വ്യായാമത്തിനായി വൈകുന്നേരം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യായാമവും സമയവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യകരമുള്ള ശരീരം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള വഴി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.