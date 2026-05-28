Chicken 65 History: ചിക്കൻ 65-ന് ആ പേര് എങ്ങനെ കിട്ടി, അറിയാമോ? പേരിന് പിന്നിലെ രസകരമായ 'വിചിത്ര' കഥകൾ!

Chicken 65 Story: കഥകൾ എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ചിക്കൻ 65നുള്ള ജനപ്രീതി വളരെ വലുതാണ്. നൽകിയിട്ടുള്ള കഥകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസനീയമായത് ഏതാണ്?
നോൺവെജ് കഴിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിക്കൻ 65 (Chicken 65) കഴിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല. കല്യാണവീടുകളിലും തട്ടുകടകളിലും പാർട്ടികളിലുമൊക്കെ സ്ഥിരം വിഭവമാണ് ചിക്കൻ 65. അത് കണ്ടാൽ പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
ഇത്രയേറെ ജനപ്രിയമായ വിഭവമായിട്ടും ഇതിന് "ചിക്കൻ 65" എന്ന പേര് എങ്ങനെ വന്നുവെന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഇന്നും ആളുകൾക്കിടയിലുണ്ട്. ചിക്കൻ 65ന് ആ പേര് എങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് നോക്കിയാലോ?
പലതരത്തിലുള്ള കഥകളാണ് ഈ പേരിനെചൊല്ലി വർഷങ്ങളായി പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിരിച്ചുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പല കഥകളും ഈ പേരിന് പിന്നിലുണ്ട്. ഏറെ ജനപ്രീതിയുള്ള ഈ വിഭവത്തിന് പിന്നിലെ ചില രസകരമായ കഥകൾ അറിയാം...
ഏറ്റവും വിശ്വസിനീയമായ കഥ തന്നെ ആദ്യം പറയാം...
1. ചിക്കൻ 65-ന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് നിലവിലുള്ള പല കഥകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ചെന്നൈയിലെ പ്രശസ്തമായ 'ബുഹാരി ഹോട്ടലുമായി' ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചരിത്രം. ബുഹാരി ഹോട്ടൽ സ്ഥാപകനായ എ.എം. ബുഹാരിക്കാണ് മിക്ക ഭക്ഷണ ചരിത്രകാരന്മാരും മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളും ഈ വിഭവത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നൽകുന്നത്. 1965ലാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിഭവം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
ഹോട്ടലിന്റെ ചരിത്രരേഖകൾ അനുസരിച്ച് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടാണ് ചിക്കൻ 65 അന്ന് മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ വിഭവം ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ഫേവറൈറ്റ് ആയി മാറി. അങ്ങനെ വിഭവം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച വർഷം ചിക്കനൊപ്പം ചേർത്ത് ചിക്കൻ 65 എന്ന പേരിട്ടുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
2. ചെന്നൈയിലെ മിലിട്ടറി കാന്റീനുകളിലോ ഹോട്ടലുകളിലോ എത്തിയിരുന്ന സൈനികർക്ക് മെനു കാർഡുകൾ വായിക്കാൻ ഭാഷാപരമായ തടസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ മെനു കാർഡിലെ നമ്പറുകൾ നോക്കിയായിരുന്നു അവർ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു ഹോട്ടലിലെ മെനു കാർഡിൽ 65ാമത്തെ ഐറ്റം ആയിരുന്നു ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ. അതിന്റെ രുചികൊണ്ട് ആളുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് "ചിക്കൻ 65" എന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് വിഭവത്തിന് ആ പേര് വീണതെന്നും ഒരു കഥയുണ്ട്.
3. 65 മുളകിന്റെ കഥ
വർഷങ്ങളായി പ്രചരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ വിഭവം ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇതിന്റെ പാചകക്കൂൂട്ടിൽ ആകെ 65 ചുവന്ന മുളകുകൾ ചേർത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചിക്കൻ 65 എന്ന പേര് വന്നതെന്നാണ് കഥ.
4. 65 ദിവസം പ്രായമുള്ള കോഴിയുടെ കഥ!
അതെ, ഇങ്ങനെയും ഒരു കഥ ഈ വിഭവത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകുമോ? കൃത്യം 65 ദിവസം പ്രായമുള്ള കോഴികളെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വിഭവം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് എന്നാണ് ഈ കഥ.
കഥ എന്തായാലും റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ പോയാൽ ഇന്നും നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ചിക്കൻ 65. പല നാടുകളിൽ പല രൂപത്തിലാണ് ഇന്ന് ചിക്കൻ 65 ലഭിക്കുന്നത്. ഡ്രൈ ആയും ഗ്രേവിയോടുകൂടിയും, എല്ലില്ലാത്തതും (Boneless) എല്ലുള്ളതുമായ കഷ്ണങ്ങളായും, നല്ല എരിവുള്ളതും പലതരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിഭവം ലഭ്യമാണ്. ഇനി ചിക്കൻ കഴിക്കാത്തവർക്കായി സമാനമായ രീതിയിൽ പനീർ 65 (Paneer 65), ഗോപി 65 (Gobi 65) എന്നിവയും ഇന്ന് ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
