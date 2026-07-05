/Body Lotion vs Body Butter: ബോഡി ലോഷനോ ബോഡി ബട്ടറോ? കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറണം ചർമ്മ സംരക്ഷണവും..!

വിവിധ കാലാവസ്ഥയിൽ ചർമ്മം വിവിധ സ്വഭാവമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുക. ചൂട് സമയത്ത് വരണ്ടതാകും, എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ പുറത്തുപോയാലോ വിയർപ്പ് മൂലം ശരീരത്തിൽ പശപ്പ് അടക്കമുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും പ്രകടമാകും. ഈ അവസരത്തിലാണ് മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത്. പക്ഷെ ബോഡി ലോഷനാണോ ബോഡി ബട്ടറാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന സംശയം പലർക്കുമുണ്ട്. ചർമ്മം മൃദുലമാക്കാനും ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും കഴിയും. പക്ഷെ ബോഡി ലോഷന്റെയും ബോഡി ബട്ടറിന്റെയും പ്രവർത്തനം രണ്ടുരീതിയിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, എത്രത്തോളം ജലാംശം ചർമ്മത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്നൊക്കെ വിലയിരുത്തിയാണ് ഇവ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.
എന്താണ് ബോഡി ലോഷൻ?
നേർത്ത് ജലാംശമുള്ള മോയ്സ്ചറൈസറാണ് ബോഡി ലോഷൻ. ഇത് ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്. ബോഡി ലോഷനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചർമ്മം ആഗിരണം ചെയ്യും. അതിനാൽ തന്നെ എണ്ണമയമില്ലാത്ത ചർമ്മം ലഭിക്കുന്നു. ബോഡി ലോഷൻ പൊതുവെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഉത്തമം. കാരണം ഇവ പുരട്ടുമ്പോൾ ഒരു തണുപ്പും ചർമ്മത്തിന് ലഭിക്കുന്നു.
മയോ ക്ലിനിക്ക് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മോയ്സ്ചറൈസറുകൾ ചർമ്മത്തിന് ഈർപ്പം നൽകുന്നവയാണ്. ലോഷനിലുള്ളിലെ ഗ്ലിസറിൻ, സെറാമൈഡുകൾ, ഹൈലൂറോണിക് ആസിഡ് എന്നിവ ചർമ്മത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
ബോഡി ലോഷന്റെ ഗുണങ്ങൾ
. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്തതുമാണ് ബോഡി ലോഷൻ.
. അതിവേഗം ചർമ്മത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യും.
. മഴക്കാലത്ത് ചർമ്മത്തിന് അനുയോജ്യം.
. ചർമ്മത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തും.
എന്താണ് ബോഡി ബട്ടർ?
ബോഡി ലോഷനെക്കാളും കട്ടിയുള്ളതാണ് ബോഡി ബട്ടർ. ഇതിൽ ഷിയ ബട്ടർ, കൊക്കോ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോ ബട്ടർ പോലുള്ളവയാണ് പൊതുവെ കാണുന്നത്. ചർമ്മത്തിൽ നീണ്ടസമയം വരെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ ബോഡി ബട്ടർ സഹായിക്കും. ബോഡി ബട്ടർ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസറാണെന്നാണ് ക്ലീവ്ലാൻഡ് ക്ലിനിക്കിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിൽ എമോലിയന്റുകളും(Emollients) ഒക്ലൂസീവ് (Occlusive) ചേരുവകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ബോഡി ബട്ടറിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
. വരണ്ട ചർമ്മത്തിൽ ഈർപ്പം നീണ്ട സമയം നിലനിർത്തും.
. സെൻസിറ്റീവായ ചർമ്മമുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ്.
. കാൽ മുട്ടുകൾക്കും, കൈ മുട്ടുകൾക്കും ഉപ്പൂറ്റിയുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് മികച്ചത്.
. ചർമ്മത്തിലെ വരണ്ടതും തൊലി ഇളകിപ്പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളും മൃദുവാക്കും.
വേനൽക്കാലത്ത് ഏതാണ് നല്ലത്?
വേനൽക്കാലത്ത് ബോഡി ലോഷനുകളാണ് നല്ലത് കാരണം ഇവ ചർമ്മത്തിൽ പശപ്പ് തോന്നിപ്പിക്കില്ല. ബോഡി ബട്ടറുകൾ പോലുള്ള ക്രീം ഘടന മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ വിയർപ്പും, ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, അതിനർത്ഥം ബോഡി ബട്ടർ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാണമെന്നല്ല. ഒരുപാട് വരണ്ട ചർമ്മമുള്ള വ്യക്തികൾ, ഒരുപാട് സമയം എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് ചെയ്ത മുറിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരുക തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളിലും ചർമ്മത്തിലെ വരണ്ട ഭാഗങ്ങളിലും ബോഡി ബട്ടറാണ് മികച്ചത്. ശരീരത്തിലുടനീളം പുരട്ടുന്നതിനു പകരം വരണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ബോഡി ബട്ടർ പുരട്ടുക.
മയോ ക്ലിനിക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഗൈഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാരം, വേനൽക്കാലത്ത് അമിതമായി സോപ്പ് തേച്ച് കുളിക്കുന്നത് ചർമ്മം കൂടുതൽ വരണ്ടതാക്കും. അതിനാൽ വേനൽക്കാലത്തുടനീളം ഇടയ്ക്കിടെ മോയ്സ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ബോഡി ലോഷനും ബോഡി ബട്ടറും ശരീരത്തിന് മികച്ച ഗുണമാണ് നൽകുന്നത്. പക്ഷേ വേനൽക്കാലത്ത് ബോഡി ലോഷൻ സൗകര്യപ്രദമാണെന്ന് മാത്രം. കൂടാതെ ദിവസേന പ്രയോഗിക്കാനും ബോഡി ലോഷനാണ് സുരക്ഷിതം. ബോഡി ബട്ടർ കൂടുതൽ അനുയോജ്യം വരണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം പുരട്ടുന്നതാണ്.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അറിവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, ഇത് വൈദ്യോപദേശത്തിന് പകരമാവില്ല. )
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