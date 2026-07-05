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Body Lotion vs Body Butter: ബോഡി ലോഷനോ ബോഡി ബട്ടറോ? കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറണം ചർമ്മ സംരക്ഷണവും..!

Body Lotion vs Body Butter: പലർക്കുമുള്ള സംശയമാണ് ബോഡി ലോഷനാണോ ബോഡി ബട്ടറാണോ നല്ലതെന്ന്. ഏതാണ് കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിനും നല്ലത്?

Written ByKarthika V
Published: Jul 05, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:54 PM IST
Body Lotion vs Body Butter: ബോഡി ലോഷനോ ബോഡി ബട്ടറോ? കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറണം ചർമ്മ സംരക്ഷണവും..!
Image Credit: Skin Care | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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