ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കുന്നത് നല്ല ശീലങ്ങളാണ്. കൃത്യമായ ദിനചര്യ, ശാന്തമായ മനസ്സ് എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആരോഗ്യം പൂർണമാവുന്നതും. ശാരീരിക സൗഖ്യം പോലെ തന്നെ മനസിക സന്തോഷവും സമാധാനവും നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ശാരീരിത്തിന് വ്യായാമവും പോഷകഗുണമുള്ള ഭക്ഷണവും നൽകുന്നതിന് സമാനമായി മാനസികാരോഗ്യത്തിന് മികച്ചതാണ് യോഗ.
യോഗയുടെ തത്ത്വശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് മനസ്സ്, ശരീരം, ശ്വാസം എന്നിവ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്നാണ്. ശാന്തമായ മനസ്സ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സുഗമമാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗ ദീർഘകാല ആരോഗ്യത്തിന്റെയും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയുടെയും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭാഗമായത്.
യോഗയിൽ വിവിധ ചലനങ്ങൾ അതായത് ശ്വസനരീതികൾ, മനസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരം, മനസ്സ്, ചിന്തകൾ എന്നിവ തമ്മിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ യോഗയ്ക്ക് കഴിയും. പതിവായി യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന് വഴക്കം, രക്തചംക്രമണം, അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറ പാകും.
എഴുത്തുകാരനായ യോഗ ഗുരു ഹിമാലയൻ സിദ്ധ അക്ഷർ, നാഡികളെ പെട്ടെന്ന് ശാന്തമാക്കാനും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആശ്വാസം നൽകാനും സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച വഴികൾ പങ്കുവെക്കുന്നു:
1. സിദ്ധ അഭ്യാസം
ഹിമാലയൻ പരമ്പരയിലെ ഒരു പുരാതന പരിശീലന രീതിയാണ് 'സിദ്ധ അഭ്യാസം'. ഇതിൽ ലളിതമായ ചലനങ്ങളും ബോധപൂർവ്വമായ ശ്വസനവും ഏകാഗ്രതയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ശരീരം നിവർന്നു നിൽക്കുകയും ശ്വാസം ശാന്തമായിരിക്കുകയും വേണം. ചലനങ്ങൾ ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശ്വാസവും ചലനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ അഭ്യാസം.
നല്ല രക്തചംക്രമണം നിലനിർത്താനും ശരീരത്തിന് വഴക്കമുണ്ടാകാനും ശ്വസന പ്രക്രിയ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും സിദ്ധ അഭ്യാസം സഹായിക്കും. താളത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളും ശ്വസനവും മനസ്സിന് ശാന്തത നൽകുകയും വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. സിദ്ധ അഭ്യാസം സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശാരീരിക സൗഖ്യവും മാനസിന് ശാന്തിയും നൽകുന്നതോടൊപ്പം ശരീരത്തിലുടനീളമുള്ള ഊർജ്ജത്തെ സന്തുലിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
സിദ്ധ അഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അനുയോജ്യമായ ചുറ്റുപാടും സുഖപ്രദമായ വസ്ത്രങ്ങളും വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. വേഗത ഒട്ടും ഇല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായി ശ്വസിക്കണം. ചലനങ്ങളിൽ തടസ്സമില്ലാതെ ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടത്.
നിലത്തിരുന്ന് കാലുകൾ മടക്കി ഉപ്പൂറ്റികൾക്ക് മുകളിലായി ഇരിക്കുക. ശേഷം ശരീരത്തിന്റെ മുകൾഭാഗം മുന്നോട്ട് വളച്ച്, കൈകൾ മുന്നോട്ട് നീട്ടി നിലത്തു വെക്കുകയോ ശരീരത്തിന് ഇരുവശത്തുമായി പിന്നോട്ട് വെക്കുകയോ ചെയ്യുക. നെറ്റി നിലത്ത് മുട്ടിച്ച് സാവധാനം ശ്വാസമെടുക്കുക.
ഗുണങ്ങൾ
ബാലാസനം നടുവ്, ഇടുപ്പ്, ചുമലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സ്ട്രെച്ച് നൽകുകയും ശരീരത്തിന് നല്ല വിശ്രമം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മനസ്സിന് ആശ്വാസം തരാനും ശ്വസനം എളുപ്പമാക്കാനും വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും. ദിവസവുമുള്ള ഈ പരിശീലനം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഉന്മേഷം നൽകും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
തോളുകൾ ഒട്ടും മുറുക്കാതെ അയച്ചു വെക്കണം. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം സാധാരണ രീതിയിലായിരിക്കണം. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാതെ സാവധാനം വേണം പരീശിലനം നടത്താൻ.
3. വിപരീതകരണി
മലർന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് ചുമരിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങി ഇരു കാലുകളും സാവധാനം ചുമരിലേക്ക് മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തി വെക്കുക. കൈകൾ ശരീരത്തിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി ഉള്ളംകൈകൾ മുകളിലേക്ക് വരുംവിധം വെക്കുക ശേഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക.
വിപരീതകരണി നല്ല രക്തയോട്ടം ഉണ്ടാകാനും കാലുകൾക്ക് വിശ്രമം നൽകാനും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആശ്വാസം നൽകാനും സഹായിക്കും. പകൽ മുഴുവൻ ഓടിനടന്ന് ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം മനസ്സ് ശാന്തമാക്കാൻ വിപരീതകരണി വളരെ നല്ലതാണ്. വിപരീതകരണി ദിവസവും പരിശീലിച്ചാൽ ശരീര ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
വിപരീതകരണി പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ശരീരം അയച്ചുവിടുകയും സാധാരണ രീതിയിൽ ശ്വാസമെടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇടുപ്പിന് താഴെ ഒരു പുതപ്പ് മടക്കിയ വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
ജീവിതത്തിലുടെനീളം ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ
സ്ഥിരമായി ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദീർഘകാല ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം. യോഗയുടെ മന്ത്രം തന്നെ സ്ഥിരതയാണ്. ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് നിങ്ങൾ കുറച്ചുസമയം മാറ്റിവെക്കണം. ഈ സമയം കൃത്യമായ ശ്വസനത്തിനും, ശാരീരിക വ്യായാമത്തിനും, വിശ്രമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാകണം. സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് ആരോഗ്യകരവും സന്തുലിതവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്.
ശാന്തതയും കരുത്തും പൊരുത്തവും കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു സ്വാഭാവിക യാത്രയാണ് യോഗ. സിദ്ധ അഭ്യാസം, ബാലാസനം, വിപരീതകരണി തുടങ്ങിയ പരിശീലനങ്ങൾ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും വികാരങ്ങൾക്കും വിശ്രമവും വ്യക്തതയും ശാന്തതയും നൽകും. പരിശീലനത്തിലൂടെ, വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിനും സൗഖ്യത്തിനുമായി ഒരു ശക്തമായ അടിത്തറ പാകാൻ കഴിയും. ഇത് അവരെ കരുത്തും ഉന്മേഷവും പോസിറ്റിവിറ്റി നിറഞ്ഞതുമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ സഹായിക്കും.
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