Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health & Lifestyle
  • /എപ്പോഴും ടെൻഷനിലാണോ? സ്‌ട്രെസ് അകറ്റി മനസിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ഈ യോഗാസനങ്ങൾ കിടുവാ

എപ്പോഴും ടെൻഷനിലാണോ? സ്‌ട്രെസ് അകറ്റി മനസിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ഈ യോഗാസനങ്ങൾ കിടുവാ

നാഡികളെ ശാന്തമാക്കാൻ ഗുരു ഹിമാലയൻ സിദ്ധ അക്ഷർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന 3 യോഗാസനങ്ങൾ. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം നൽകാൻ ഇവ സഹായിക്കും.

Edited By:Ajitha Kumari
Published: Jul 22, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:48 PM IST
എപ്പോഴും ടെൻഷനിലാണോ? സ്‌ട്രെസ് അകറ്റി മനസിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ഈ യോഗാസനങ്ങൾ കിടുവാ
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
SFI Protest: ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമം; രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് എസ്എഫ്ഐ, 24ന് ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കും
SFI Protest33 min ago
2
Dubai59 min ago
3
Kerala Power Crisis2 hrs ago
4
BJP2 hrs ago
5
Black money3 hrs ago