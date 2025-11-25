English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Health & Lifestyle
  • Cancer Prevention: കാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കും... ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇവ

Cancer Prevention: കാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കും... ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇവ

Cancer Preventing Foods: ചില ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 25, 2025, 10:33 AM IST
  • ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ ആരോ​ഗ്യകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കും
  • കോശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് മികച്ച ഫലം നൽകാനും ചില ഭക്ഷണങ്ങൾക്കാകും

Cancer Prevention: കാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കും... ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇവ

കാൻസർ രോ​ഗികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർധിച്ചുവരികയാണ്. തെറ്റായ ജീവിതശൈലിയും ആരോ​ഗ്യക്രമവും ഇതിൽ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. ജീവിതശൈലി, ജനിതക ഘടകങ്ങൾ, മറ്റ് രോ​ഗാവസ്ഥകൾ എന്നിവ അർബുദ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, ചില ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും.

ക്ഷണക്രമത്തിലെ ആരോ​ഗ്യകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കും. കോശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് മികച്ച ഫലം നൽകാനും ചില ഭക്ഷണങ്ങൾക്കാകും. കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.

ബെറിപ്പഴങ്ങൾ: ബെറിപ്പഴങ്ങൾ കാൻസർ പ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്ന മികച്ച ഭക്ഷണമാണ്. സ്ട്രോബെറി, ബ്ലൂബെറി, ബ്ലാക്ക് ബെറി തുടങ്ങിയ ബെറിപ്പഴങ്ങൾ പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്. ഇവ ആന്തോസയാനിനുകളാൽ സമ്പന്നമാണ്. ഇവ ആന്റി ഓക്സി‍ഡന്റുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് കാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

മധുരക്കിഴങ്ങ്: മധുരക്കിഴങ്ങ് ട്യൂമറുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ജീനുകളെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കും. ഇത് കാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന ജീനുകളെ നിർവീര്യമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഫൈറ്റോന്യൂട്രിയന്റുകളായ ആന്തോസയാനിൻ മധുരക്കിഴങ്ങിലും ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ക്രൂസിഫറസ് പച്ചക്കറികൾ: ബ്രോക്ക്ളി, കോളിഫ്ലവർ, ബ്രസൽസ് സ്പ്രൗട്ട്സ് തുടങ്ങിയ ക്രൂസിഫറസ് പച്ചക്കറികൾ ട്യൂമർ വളർച്ചയെ തടയുന്ന ജീനുകളെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു. ഈ പച്ചക്കറികൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സ്തനാർബുദം, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ എന്നിവയെ തടയുന്നു. ഹോർമോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ഇവ മികച്ചതാണ്.

പയറുവർ​ഗങ്ങൾ: ബീൻസ്, പയർ തുടങ്ങിയ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മികച്ചതാണെന്ന് ​ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഇവ കാൻസറിനെയും മറ്റ് രോ​ഗങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നു. പയറുവർ​ഗങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന് പ്രോട്ടീനും നാരുകളും ലഭിക്കുന്നു. നാരുകൾ കഴിക്കുന്നത് കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കിവി: കിവി ദഹനത്തിന് മികച്ചതാണ്. ഇത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു. ഡിഎൻഎ തകരാറുകൾക്കും കാൻസർ വളർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്ന പ്രധാന കാരണമാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം. കോശങ്ങളുടെ ആരോ​ഗ്യകരമായ പ്രവർത്തനത്തിനും കിവി മികച്ചതാണ്. കിവിയിലെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ വീക്കം കുറയ്ക്കാനും രോ​ഗപ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

