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Chitra Core: "ചിത്ര കോർ" കൊറോണറി സ്റ്റെന്റ് അവതരിപ്പിച്ചു; പുറത്തിറക്കിയത് ശ്രീ ചിത്രയും ഇൻവേസീവ് ടെക്നോളജീസും ചേർന്ന്

Coronary Stent: "ചിത്ര കോർ" എന്ന 'കൊറോണറി സ്റ്റെന്റ്' പുറത്തിറക്കി. ശ്രീ ചിത്രയും ഇൻവേസീവ് ടെക്നോളോജീസും ചേർന്നാണ് "ചിത്ര കോർ" പുറത്തിറക്കിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 02, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:24 PM IST
Chitra Core: "ചിത്ര കോർ" കൊറോണറി സ്റ്റെന്റ് അവതരിപ്പിച്ചു; പുറത്തിറക്കിയത് ശ്രീ ചിത്രയും ഇൻവേസീവ് ടെക്നോളജീസും ചേർന്ന്
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Chitra Core: "ചിത്ര കോർ" കൊറോണറി സ്റ്റെന്റ് അവതരിപ്പിച്ചു; പുറത്തിറക്കിയത് ശ്രീ ചിത്രയും ഇൻവേസീവ് ടെക്നോളജീസും ചേർന്ന്
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