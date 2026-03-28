Regular Exercise: സ്ഥിരമായി വ്യായാമം ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഈ സമയം തെരഞ്ഞടുക്കൂ ഫലം ഇരട്ടിയാകും

Regular Exercise: ഏത് സമയത്ത് ആണ് സ്ഥിരമായി വ്യായാമം ചെയ്യാറ്?

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 28, 2026, 11:12 PM IST
  • ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കൽ മുതൽ മികച്ച ഹൃദയാരോഗ്യം വരെ ദിവസേനയുള്ള വ്യായാമത്തിലൂടെ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും.
  • വ്യായാമം പതിവായി ചെയ്യുന്നപോലെതന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയവും ഫലങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകമാണ്.

സ്ഥിരമായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? ഏത് സമയത്ത് ആണ് സ്ഥിരമായി വ്യായാമം ചെയ്യാറ്? ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കൽ മുതൽ മികച്ച ഹൃദയാരോഗ്യം വരെ ദിവസേനയുള്ള വ്യായാമത്തിലൂടെ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും. വ്യായാമം പതിവായി ചെയ്യുന്നപോലെതന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയവും ഫലങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. 

അതിരാവിലെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വൈകി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൃദയ, ഉപാപചയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. നിങ്ങൾ എത്ര സമയം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് എപ്പോൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു എന്നതും. ദിവസവും രാവിലെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തോടൊപ്പം മാനസികാരോ​ഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.

അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് കാർഡിയോളജിയുടെ വാർഷിക ശാസ്ത്ര സെഷനിൽ അവതരിപ്പിച്ച സമീപകാല പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 14,000-ത്തിലധികം ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയാണ് പഠനം വിശകലനം ചെയ്തത്. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ആളുകൾ ഒരേ അളവിൽ വ്യായാമം ചെയ്തപ്പോഴും, രാവിലെ ചെയ്തവരുടെ ആരോഗ്യ ഫലങ്ങൾ വളരെ മികച്ചതായിരുന്നതായി ​പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

പൊണ്ണത്തടി സാധ്യത 35% കുറവ്, കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗ (ഹൃദ്രോഗം) സാധ്യത 31% കുറവ്, ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹ സാധ്യത 30% കുറവ്, ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ സാധ്യത 21% കുറവ് (ഹൈപ്പർലിപിഡീമിയ), ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദ സാധ്യത 18% കുറവ് എന്നിവയും ഈ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. രാവിലെ 7നും 8നും ഇടയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്നും പഠനം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

