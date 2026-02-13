English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sweet Potato Uppumavu: സ്ഥിരം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബോറടിച്ചോ? ഇതാ ഒരു ഹെൽത്തി ഐറ്റം! മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പുമാവ്...

Sweet Potato Uppumavu: സ്ഥിരം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബോറടിച്ചോ? ഇതാ ഒരു ഹെൽത്തി ഐറ്റം! മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പുമാവ്...

മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പുമാവിനൊപ്പം അൽപ്പം നെയ്യ് കൂടി ചേർത്താൽ അതിന്റെ രുചിയേറും.

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 13, 2026, 02:54 PM IST
  • മധുരക്കിഴങ്ങ് അധികം വെന്തു കുഴഞ്ഞു പോകാതെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പുമാവ് ശരിയാകും.
  • കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നൽകുമ്പോൾ അല്പം നെയ്യ് കൂടി ചേർത്താൽ രുചി കൂടും.

Sweet Potato Uppumavu: സ്ഥിരം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബോറടിച്ചോ? ഇതാ ഒരു ഹെൽത്തി ഐറ്റം! മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പുമാവ്...

ദിവസവും രാവിലെ എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്തുണ്ടാക്കും എന്നതാണ്. ചിലർക്ക് തലേദിവസം രാത്രി മുതൽ തന്നെ ഈ ടെൻഷൻ വരാറുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ വിഭവങ്ങൾ മാറി മാറി വച്ച് ഒടുവിൽ ഇതെല്ലാ പലർക്കും ബോറടിച്ചുമുണ്ടാകും. എങ്കിൽ ഇനി രാവിലെ എന്തുണ്ടാക്കും എന്ന ആലോചനയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിടാം. ഒരു ഉപ്പുമാവ് റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടാം. സ്ഥിരം കഴിക്കുന്ന ഉപ്പുമാവല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ഉപ്പുമാവാണിത്. 

എന്നും കഴിക്കുന്ന ഉപ്പുമാവിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ്‌ വരുത്താം. ഏറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പുമാവ് വളരെ എളുപ്പത്തിലും രുചികരമായും തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് പ്രഭാതഭക്ഷണമായും വൈകുന്നേരത്തെ പലഹാരമായും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പുമാവിന്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം...

Also Read: Breadfruit Stir Fry: കടച്ചക്ക ഉണ്ടോ? മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാം ഒരു ടേസ്റ്റി മെഴുക്കുപുരട്ടി

ചേരുവകൾ:

മധുരക്കിഴങ്ങ്: 2 വലുത് (പുഴുങ്ങി തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയോ ഉടച്ചോ എടുക്കാം)

റവ: 1 കപ്പ് (വറുത്തത്)

സവാള: 1 ഇടത്തരം (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)

പച്ചമുളക്: 2-3 എണ്ണം (അരിഞ്ഞത്)

ഇഞ്ചി: ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)

കറിവേപ്പില: ഒരു തണ്ട്

കടുക്: 1 ടീസ്പൂൺ

ഉഴുന്ന് പരിപ്പ്: 1 ടീസ്പൂൺ

തേങ്ങ ചിരകിയത്: 1/4 കപ്പ്

വെളിച്ചെണ്ണ: 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ

ഉപ്പ്: ആവശ്യത്തിന്

ചൂടുവെള്ളം: 1.5 - 2 കപ്പ്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

റവ വറുത്തതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനിൽ ഇട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കാം. വറുത്ത റവ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. അതും ഉപയോ​ഗിക്കാം. പിന്നീട് മറ്റൊരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിച്ച ശേഷം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ട് ചുവപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക.

ഇവ വഴന്നു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മധുരക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പോളം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുക. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ തീ കുറയ്ക്കുക. ശേഷം വറുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് ഇളക്കുക. കട്ട കെട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നീട് പാൻ അടച്ചു വെച്ച് കുറഞ്ഞ തീയിൽ 2-3 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. ഉപ്പുമാവ് പാകമാകുമ്പോൾ ചിരകിയ തേങ്ങയും അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും ഇതിന് മുകളിൽ തൂവി നന്നായി ഇളക്കി വാങ്ങി വെക്കാം.

മധുരക്കിഴങ്ങ് അധികം വെന്തു കുഴഞ്ഞു പോകാതെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പുമാവ് ശരിയാകും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നൽകുമ്പോൾ അല്പം നെയ്യ് കൂടി ചേർത്താൽ രുചി കൂടും. 

