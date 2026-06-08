/Diabetes and Hair Fall: പ്രമേഹമുള്ളവരിലെ അമിത മുടികൊഴിച്ചിൽ; കാരണങ്ങളും പരിഹാരവും ഇതാ..!

പ്രമേഹരോഗികളാണോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങളുടെ മുടി അമിതമായി കൊഴിയുന്നുണ്ടോ? പ്രമേഹരോഗികളിൽ പലരിലും അസാധാരണമായ രീതിയിൽ മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുകയോ മുടി വളർച്ച വളരെ പതുക്കെയാകുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിന് എന്താണം പരിഹാരം എന്ന് തേടുന്നവർ അധികം ഒന്നും അന്വേഷിച്ച് വലയേണ്ട. കൃത്യമായ പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും നൽകിയാൽ നമ്മുടെ മുടിയെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രമേഹം എങ്ങനെ മുടിയെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും അതൊഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നും നോക്കാം...
പ്രമേഹമുള്ളവരിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ...
രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടി തന്നെ ദീർഘകാലം നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിക്കും. തലമുടിയുടെ വളർച്ചയെ പോലും ഇത് ബാധിക്കുന്നു. ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുമ്പോൾ അത് രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് കേടുപാടുകളുണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹെയർ ഫോളിക്കിളുകളിലേക്കുള്ള ഓക്സിജന്റെയും പോഷകങ്ങളുടെയും ഒഴുക്ക് കുറയാനും ഇത് കാരണമാകും.
തലമുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് മുടി ദുർബലമാകുകയും കൊഴിയുകയും ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലഡ് ഷുഗർ നിയന്ത്രണാതീതമാകുമ്പോൾ അവരിൽ ചിലപ്പോൾ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതും മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകും.
പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് നാച്ചുറലായി മുടി വളരാനുള്ള വഴികൾ
1. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൃത്യമായി നിലനിർത്തുക
മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാനുള്ള വഴികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണിത്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക. ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതിന് വേണ്ടത് ചെയ്യുക.
2. പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക
ഹെയർ ഫോളിക്കിളുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ എത്തണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണവും കഴിക്കണം. ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, ബയോട്ടിൻ, ഇരുമ്പ്, വിറ്റാമിൻ സി, ഇ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. മുട്ട, ചീര, നട്സുകൾ, ഒപ്പം പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
3. സ്വാഭാവിക എണ്ണകൾ ഉപയോഗിച്ച് മസ്സാജ്
റോസ്മേരി, നെല്ലിക്ക, ഉള്ളി, വെളിച്ചെണ്ണ, ആവണക്കെണ്ണ എന്നീ ഹെയർ ഓയിലുകൾ തലമുടിയുടെ സ്വാഭാവിക വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കും. മുടിക്ക് നല്ല ഉള്ളുണ്ടാകാനും മുടിവേരുകളുടെ വളർച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും ഇവ മികച്ചതാണ്. എണ്ണ ചെറുതായി ചൂടാക്കി തലയിൽ നല്ലത് പോലെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തയോട്ടം വർധിക്കുകയും, അതുവഴി സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ മുടി തഴച്ചുവളരുകയും ചെയ്യും.
4. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുക
മാനസിക സമ്മർദ്ദം മുടികൊഴിച്ചിലിന്റെ പ്രധാന കാരണമാണ്. അത് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സംസാരിക്കുക, അല്പസമയം പുറത്തുപോയി ചെലവഴിക്കുക എന്നിവ മനസിന് സമാധാനം നൽകും. മാനസിക സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയും മെച്ചപ്പെടുത്താനാകും.
5. വീര്യമേറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക
മുടികൊഴിച്ചിൽ അമിതമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീര്യമേറിയ ഷാംപൂ, മറ്റ് കെമിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. ഹെയർ ഡ്രയർ, സ്ട്രെയ്റ്റനർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സൾഫേറ്റും പാരബെനും അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത വീര്യം കുറഞ്ഞ ഷാംപൂകൾ തലമുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയെങ്കിലും തലമുടി വൃത്തിയായി കഴുകുക.
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