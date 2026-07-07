/Ice Roller Benefits: ഐസ് റോളറുകൾ ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങളെ ചുരുക്കുമോ? അറിയാം...

ചർമ്മ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെലിബ്രറ്റികളടക്കം വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് 'ഐസ് റോളർ'. പലരും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു ട്രെൻഡാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോകളെല്ലാം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഐസ് റോളർ മുഖത്തെ വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിലെ വലിയ സുഷിരങ്ങൾ ചെറുതാക്കുമെന്നുമാണ്.
ശരിക്കും 'ഐസ് റോളർ' ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമോ എന്താണ് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം...
ഹൈദരാബാദിലെ യശോദ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സിന്ധുര മാൻഡവ പറയുന്നത് പ്രകാരം ചർമ്മത്തിലെ ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെയാണ് വിയർപ്പും എണ്ണയും പുറംതള്ളുന്നത്. ഇത്തരം സുഷിരങ്ങളുടെ വലിപ്പം നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീനാണ്. ഇതുകൂടാതെ വരണ്ട ചർമ്മം, ചുളിവുകൾ, ചർമ്മത്തിലെ അമിതമായി എണ്ണമയം, സൂര്യപ്രകാശം, കൊളാജൻ കുറയുന്നത് എന്നിവയെല്ലാം ഈ സജുഷിരങ്ങളുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ഒരു ഡോറ് തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും പോലെ ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആർക്കും ബലയായി അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും കഴിയില്ല. പക്ഷെ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റംകൊണ്ടോ ചർമ്മത്തിൽ അടിയുന്ന എണ്ണമയവും അഴുക്കും കൊണ്ടോ സുഷിരങ്ങൾ വലുതായോ ചെറുതായോ കാണപ്പെടാമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്.
അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് ഡെർമറ്റോളജി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ചർമ്മത്തിന്റെ പുറംപാളിയെ ഐസ് തണുപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ താപനില കുറയുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകൾ താത്ക്കാലികമായി ചുരുങ്ങും ഇതിനെ വാസകോൺസ്ട്രിക്ഷൻ (Vasoconstriction) എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ചർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളതായും വീക്കം താൽക്കാലികമായി കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
ചർമ്മം തണുത്ത ശേഷം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഷിരങ്ങൾ ചെറുതായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ എന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഐസ് ഒരിക്കലും സുഷിരങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തെ സ്ഥിരമായി നിയന്ത്രിക്കില്ല എന്നതാണ് സത്യം.
സുഷിരങ്ങളുടെ വലുപ്പം പൂർണമായും കുറയ്ക്കാൻ ഐസ് റോളറിന് സാധിക്കുമെന്ന് ഒരു പഠനവും പറയുന്നില്ല. ചില്ല്ഡ് റോളറുകളോ, ഐസോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചർമ്മത്തിന് താൽക്കാലികമായി ഒരു മുറുക്കം അനുഭവപ്പെടാം. എന്നാൽ ചർമ്മത്തിൽ നിന്ന് തണുപ്പ് പോകുമ്പോൾ ആ മാറ്റം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്.
ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സുഷിരങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിന് ജനിതക ഘടകങ്ങൾ, ചർമ്മത്തിലെ എണ്ണ ഉത്പാദനം, കൊളാജന്റെ അളവ് എന്നിവയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം ഐസ് റോളറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായ മാറ്റം വരുത്താനോ അതുവഴി സുഷിരങ്ങളുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനോ കഴിയില്ല.
ഐസ് ചർമ്മത്തിന് നൽകുന്നത് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രമാണ്. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം:
. രാവിലെയുള്ള മുഖത്തെ വീക്കം കുറയ്ക്കും.
. ചർമ്മത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം.
. ചർമ്മത്തിലെ ചുവപ്പ് നിറം താൽക്കാലികമായി കുറയ്ക്കും.
വ്യായാമത്തിന് ശേഷവും ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും ഐസ് റോളറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ചർമ്മം പെട്ടന്ന് തണുക്കും. ഇത് ചർമ്മത്തിന് പുതുജീവൻ നൽകും.
സുഷിരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൃത്യമായ സ്കിൻകെയറിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. സുഷിരങ്ങൾ വലുതാകുന്നത് തടയാനും കാലക്രമേണ ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം വീണ്ടെടുക്കാനും റെറ്റിനോയിഡുകൾ, സാലിസിലിക് ആസിഡ്, നിയാസിനാമൈഡ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം സഹായിക്കും. സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിലെ കൊളാജൻ നശിക്കാൻ കാരണമാകും അതിനാൽ സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുക. കൊളാജൻ ഉത്പാദനം വർദ്ധിക്കാനും സുഷിരങ്ങളുടെ വലിപ്പം തടയാനും കെമിക്കൽ പീൽസ് (Chemical peels), മൈക്രോനീഡ്ലിംഗ് (Microneedling), ലേസർ തെറാപ്പി (Laser therapy) തുടങ്ങിയ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സകളും ലഭ്യമാണ്.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ വിവരദായക ആഫ്വശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ ഉപദേശമില്ല)
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