Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health & Lifestyle
  • /Ice Roller Benefits: ഐസ് റോളറുകൾ ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങളെ ചുരുക്കുമോ? അറിയാം...

Ice Roller Benefits: ഐസ് റോളറുകൾ ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങളെ ചുരുക്കുമോ? അറിയാം...

സെലിബ്രിറ്റികൾ മുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസ് റോളറുകൾക്ക് ചര്മ്മംത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ ശാശ്വതമായി ചുരുക്കാൻ കഴിയുമോ? ഈ വൈറൽ ട്രെൻഡിന് പിന്നിലെ വസ്തുത എന്താണ്?

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 07, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:10 AM IST
Ice Roller Benefits: ഐസ് റോളറുകൾ ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങളെ ചുരുക്കുമോ? അറിയാം...
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിരക്കിൽ ഇടിവ്; രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറച്ചേക്കും
Crude Oil1 hr ago
2
Kerala Rain Alert2 hrs ago
3
FIFA world cup 202612:41 AM IST
4
AgnipathJul 06
5
ManipurJul 06