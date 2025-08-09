അടുക്കളയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഒഴിച്ച് കൂടാനാകാത്തതുമായ ഒന്നാണ് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ. കറികൾക്ക് കൂടുതൽ രുചി പകരുന്ന ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവ ഒരുപാട് നാൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രുചിയിലും ഘടനയിലുമൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല.
എന്നാൽ ഇവ എപ്പോഴാണ് മാറ്റേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പലർക്കും പ്രയാസമായിരിക്കും. പൊടിച്ചുവെച്ച സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുെട ഘടനയിലും രുചിയിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിച്ച് കേടായിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്.
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ മാറ്റാൻ സമയമായോ എന്നറിയാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം.
നിറത്തിലെ മാറ്റം
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ സമയമായോ എന്ന് ഇവയുടെ നിറത്തിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കാം. ഇതിന്റെ നിറത്തിൽ മാറ്റം വന്നാൽ അതിനർത്ഥം ഇനി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല എന്നതാണ്. നിറം മങ്ങിയ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയെ ഇവ ബാധിക്കും.
Also Read: Kitchen Tips: അടുക്കളയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം ഈയിടങ്ങളിൽ; ഇല്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കുന്നത് വൃത്തിയെ മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യത്തെയും
ദുർഗന്ധം
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവയുടെ ഗന്ധം ആണ് നമുക്ക് ഓർമ്മവരിക. അത്ര സുഗന്ധമാണ് അവയ്ക്ക്. എന്നാൽ ഒരുപാട് കാലം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവയുടെ മണത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകും. അത്തരത്തിൽ ദുർഗന്ധമുണ്ടായാൽ ഇവ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
ഘടനയിലെ മാറ്റം
മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ മിക്കവാറും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനത്തിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരും. ഈർപ്പം വരുമ്പോൾ ഇവ കട്ടപ്പിടിക്കുകയും രുചി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
രുചിയിലെ മാറ്റം
ദീർഘകാലം ഇരിക്കുമ്പോൾ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രുചിയിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അത് കൊണ്ട് അവ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.