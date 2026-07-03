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Dandruff In Monsoon Season: മഴക്കാലത്തും താരനോ? അറിയാം കാരണവും പ്രതിവിധിയും

മഴക്കാലത്തെ ഈർപ്പം താരൻ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ താരനിൽ നിന്ന് ഈസിയായി രക്ഷനേടാം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 03, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:56 PM IST
Dandruff In Monsoon Season: മഴക്കാലത്തും താരനോ? അറിയാം കാരണവും പ്രതിവിധിയും
Image Credit: zee malayalamSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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