/Dandruff In Monsoon Season: മഴക്കാലത്തും താരനോ? അറിയാം കാരണവും പ്രതിവിധിയും

ഇന്നെല്ലാവരും പൊതുവെ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് താരൻ. മൺസൂൺ എത്തിയാൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട. വസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം കാണാം വെളുത്തപൊടി പറ്റി നിൽക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്തും തലയിൽ താരന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാകും. ഇത് വർധിച്ചുവരുന്ന ഈർപ്പം, വിയർപ്പ്, അധിക എണ്ണമയം എന്നിവമൂലമാകാം.
അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് ഡെർമറ്റോളജി പറയുന്നത് താരൻ തലയോട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണ അവസ്ഥയാണ് എന്നാണ്. ഇത് ചോറിച്ചിലിനും തലയോട്ടിയിലെ ചർമ്മം പൊളിഞ്ഞിളകുന്നതിനും കാരണമാകും. പകർച്ചവ്യാധിയല്ലെങ്കിലും ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ കാലാവസ്ഥ താരൻ പെരുകാൻ കാരണമാകുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴക്കാലത്ത് താരൻ?
താരൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് 'മലസീസിയ'. ഈ ഈസ്റ്റ് മനുഷ്യന്റെ തലയോട്ടിയിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നതാണ്. AAD പറയുന്നത് പ്രകാരം ഈ ഫംഗസ് തലയോട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എണ്ണയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പവും അമിതമായ വിയർപ്പും കാരണം തലയോട്ടിയിലെ ഈസ്റ്റിന്റെ വളർച്ച വേഗത്തിലാകും. ഇത് തലയോട്ടിയിൽ ചൊറിച്ചിലിനും അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും കാരണമാകും.
ഇതിന്റെ ഫലമായി ചർമ്മകോശങ്ങൾ സാധാരണയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോവുകയും ഇത് താരൻ ഉണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ നന്നായി മുടി വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അമിതമായ വിയർപ്പ്, എണ്ണയുടെ സാന്നിധ്യം, അഴുക്ക് എന്നിവ സ്കാൽപ്പിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാം. ഇതും താരൻ വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും.
പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം ഈർപ്പം കൂടുമ്പോൾ സെബോറെയ്ക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് (Seborrhoeic dermatitis) പോലുള്ള തലയോട്ടിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകും. മഴക്കാലത്ത് താരൻ പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ചില പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു...
. ഈർപ്പം ഫംഗസിനെ നന്നായി വളർത്തും.
. നന്നായി വിയർക്കുമ്പോൾ അത് അഴുക്കും എണ്ണയും അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് കാരണമാകും.
. മലസീസിയയ്ക്ക് നന്നായി വളരാൻ എണ്ണമയം സഹായിക്കും.
. ഹെൽമെറ്റ്, തൊപ്പി, സ്കാർഫ് മുതലായവ തലയിലെ ഒരുപാട് നേരം വെക്കുമ്പോൾ തലയിൽ ഈർപ്പം കെട്ടിനിർത്തും.
. കുളിക്ക് ശേഷം മുടിയിയിൽ നനവുള്ളത്
മഴക്കാലത്ത് താരൻ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
. തുടർച്ചയായി തലയോട്ടി ചൊറിച്ചിൽ.
. തലയോട്ടിയിലെ മഞ്ഞയും വെളുത്തതുമായ പാടുകൾ.
. തലയോട്ടിയിലെ എണ്ണമയമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ
. ചുവപ്പ് നിറവും അസ്വസ്ഥതയും.
. തലയോട്ടിയിലെ വരൾച്ച.
താരൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്ന് തലയോട്ടിയിലെ ശുചിത്വം. മഴക്കാലത്ത് പാലിക്കേണ്ട ചില മുൻകരുതലുകൾ ഇവയാണ്...
. വിയർപ്പ്, എണ്ണ, അഴുക്ക് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യാൻ എല്ലാ ദിവസവും മുടി കഴുകുക.
. ആന്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാംപൂവിൽ കെറ്റോകോണസോൾ (ketoconazole), സിങ്ക് പൈറിത്തിയോൺ (zinc pyrithione) തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
. മുടി നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി ഉണക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
. ചീപ്പ്, സ്കാർഫ്, ഹെൽമെറ്റ് എന്നിവ മറ്റാരുമായും പങ്കിടരുത്.
. തലയിണ കവറുകൾ, ഹെൽമെറ്റ്, ചീപ്പ് എന്നിവ ഇടയ്ക്കിടെ വൃത്തിയാക്കുക.
. പ്രോട്ടീൻ, സിങ്ക്, വിറ്റാമിൻ ബി എന്നിവയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക
. ചിലയാളുകൾക്ക് സമ്മർദ്ദം താരൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാണ് അതിനാൽ സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക.
. തല അധികം ചൊറിയരുത് കാരണം ഇവ അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകാം.
ഗവേഷകർ പറയുന്നത് പ്രകാരം മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ഉയർന്ന ഈർപ്പം താരൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് നേരിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമല്ല. പക്ഷെ ഇത് ഫംഗസ് വളരുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കും.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അറിവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, ഇത് വൈദ്യോപദേശത്തിന് പകരമാവില്ല)
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.