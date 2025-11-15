Fenugreek Seed: കുതിർത്ത ഉലുവ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിയാമോ? വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ അല്ല

നിങ്ങളുടെ വിട്ടിൽ ആരെങ്കിലും തലേ ദിവസം രാത്രി ഉലുവ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് രാവിലെ കഴിക്കാറുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് വളരേ നല്ലതാണ്. അവയുടെ കൂടുതൽ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം.
1. ദഹനത്തിനും, കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു
ഉലുവയിൽ ലയിക്കുന്ന നാരുകൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മലവിസർജ്ജനം നിയന്ത്രിക്കാനും മലബന്ധം തടയാനും സഹായിക്കുന്നു. ഉലുവ കുതിർക്കുമ്പോൾ നാരുകൾ വീർക്കുകയും അസിഡിറ്റി ലഘൂകരിക്കുകയും വയറു വീർക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ദഹനം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
2. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു
കുതിർത്ത ഉലുവയിൽ നിന്ന് ഗാലക്ടോമാനൻ എന്ന സംയുക്തം പുറത്തുവരുന്നു, ഇത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെ ആഗിരണം മന്ദഗതിയിലാക്കുന്ന ഒരു തരം നാരുകളാണ്. ഇത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള കുതിപ്പ് തടയാൻ സഹായിക്കുകയും ദിവസം മുഴുവൻ മികച്ച ഉപാപചയ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
3. ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
വർദ്ധിച്ച നാരുകളുടെ അളവ് കൂടുതൽ നേരം വയറു നിറഞ്ഞതായി തോന്നാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അനാവശ്യമായ ലഘുഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുകയും വിശപ്പ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
4. മുടി വളർച്ച വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
ഉലുവയിൽ പ്രോട്ടീനുകളും നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ മുടി വളർച്ചയെ പോഷിപ്പിക്കുകയും വേരുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
5. ഹോർമോൺ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുണകരം
ശരീരത്തിലെ ചില ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്ന ഫൈറ്റോ ഈസ്ട്രജൻ ഉലുവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആർത്തവ അസ്വസ്ഥത, മാനസികാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പല സ്ത്രീകളും പണ്ട് മുതലെ കുതിർത്ത ഉലുവ വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
