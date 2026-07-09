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Benefits Of Playing Football: ഫുട്ബോൾ കളിച്ചാൽ കലോറി കുറയുമോ? അറിയാം...

Playing football helps lose weight: കായിക വിനോദം എന്നതിലുപരി ശരീരത്തിലെ കലോറിയെ ഇല്ലാതാക്കാനും സ്റ്റാമിന വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഫുട്ബോളിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.

Edited By:Ajitha Kumari
Published: Jul 09, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:40 AM IST
Benefits Of Playing Football: ഫുട്ബോൾ കളിച്ചാൽ കലോറി കുറയുമോ? അറിയാം...
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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