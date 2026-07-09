/Benefits Of Playing Football: ഫുട്ബോൾ കളിച്ചാൽ കലോറി കുറയുമോ? അറിയാം...

ഫിഫ ലോകകപ്പ് നടക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ലോകം ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിലാണ് എന്ന് നിസംശയം പറയാം. ഫുടബോളിന് പ്രായഭേദമന്യേ വലിയൊരു ആരാധകരാണ് ഉള്ളത്. ഫുട്ബോൾ ആസ്വാദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ മടുപ്പ് തോന്നിപ്പിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മത്സരക്ഷമതയും കൂട്ടായ്മയും കായികക്ഷമതയും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
പതിവായി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ കലോറിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലൂടെ ശാരീരികക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. അതിനായി കളിക്കൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു സമീകൃതാഹാര രീതിയും (well-balanced diet) പിന്തുടരണമെന്നാണ് ഫിറ്റ്നസ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
ഷാലിമാറിലെ മാക്സ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ റോബോട്ടിക് ജോയിന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓർത്തോപീഡിക്സ് സീനിയർ ഡയറക്ടർ ഡോ. സൈമൺ തോമസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ഒരു നല്ലൊരു വ്യായാമം തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഓട്ടവും ചാട്ടവും നിറഞ്ഞതാണ്. ഒരേസമയം നിരവധി പേശികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഈ കാൽപ്പന്തു കളിക്ക് കഴിയും. ഇതിലൂടെ കലോറി പെട്ടന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യും.
ഒരു വ്യക്തിക്ക് മണിക്കൂറിൽ 400 മുതൽ 900 വരെ കലോറി ഇല്ലതാക്കാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഇത് കളിയുടെ തീവ്രത, കളിക്കാരന്റെ ശാരീരികക്ഷമത, ശരീരഭാരം, പ്രായം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. എയറോബിക് (aerobic), അനെയ്റോബിക് (anaerobic) ശാരീരിക അധ്വാനം ഫുട്ബോൾ കളിയിൽ ഉടനീളം ആവശ്യമാണ്.
ഫുട്ബോൾ കളിക്കുതിലൂടെ എന്തൊക്കെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും?
ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഗുണമാണ് ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...
ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ വ്യായാമം കൂടിയാണ് നൽകുന്നത്. അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഓടുന്നത് പോലുള്ള ശാരീരിക അധ്വാനം ഹൃദയമിടിപ്പും ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ പതിവായി ചെയ്യുന്നത് വഴി ശരീരത്തിന്റെ സ്റ്റാമിനയും ദീർഘനേരം അധ്വാനിക്കാനുള്ള ശേഷിയും കൂടും.
ഫുട്ബോലിന്റെ പ്രത്യേകത ഓടുന്നത് മാത്രമല്ല. കരുത്ത്, ബാലൻസ്, ഏകോപനം എന്നിവയെല്ലാം ഫുട്ബോളിന് ആവശ്യമാണ്. വേഗത്തിലുള്ള ഓട്ടം, ടാക്ലിംഗ്, കിക്കിങ്ങ് എന്നിവ ശരീരത്തിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തെ പേശികളെ ശക്തമാക്കും. ഇത്തരത്തിൽ പേശികളുടെ വളർച്ച ഭക്ഷണത്തെ മികച്ച രീതിയിൽ ദഹിപ്പിക്കാൻ ശരീരത്തെ സഹായിക്കും. എന്തിന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും കലോറിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശരീരത്തെ ഇത് പ്രാപ്തമാക്കും. ഇതിലൂടെ ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താനും സാധിക്കും.
ഫുട്ബോൾ എന്നത് 'ഇന്റർവൽ ട്രെയിനിംഗിന്' (interval training) സമാനമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഇത്തരം രീതി കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. കളിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും കൂടുതൽ കലോറി ഇല്ലാതാക്കുന്ന 'ആഫ്റ്റർബേൺ ഇഫക്റ്റ്' (afterburn effect) തുടരും. ഫുട്ബോളിനൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സമീകൃതാഹാരം പിന്തുടർന്നാൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വ്യായാമം മാത്രം പോരാ, മാനസികാരോഗ്യവും പ്രധാനമാണ്. ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്നത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും സന്തോഷം നൽകാനും സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായി ഭാരം കുറയില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട്. കളിക്കുന്നതിനൊപ്പം നല്ല ഭക്ഷണരീതിയും നല്ല ഉറക്കവും മികച്ച ജീവിതശൈലിയും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം.
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