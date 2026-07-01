/Food For hair Growth: മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറി പുതിയ മുടി തഴച്ചുവളരും, ഈ അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ ശീലമാക്കൂ!

മുടി കൊഴിയാനുള്ള കാരണം പലർക്കും പലതാണ്. കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് കാരണവും മുടികൊഴിച്ചിലുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ മാറ്റം കൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടിയുടെ സ്ഥലത്ത് പുതിയ മുടിയെ അതിവേഗം വളരാനും സഹായിക്കും.
ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ, സിങ്ക്, ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, അയൺ, പ്രോട്ടീൻ തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾ മുടിയുടെ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കും. കൂടാതെ ഇവ മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അയണിന്റെ കുറവ് കാരണം പലർക്കും മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വൈറ്റമിൻ സി ശരീരത്തിലേക്ക് അയണിന്റെ സത്ത് വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും കൊളാജൻ നിർമ്മാണം കൂട്ടി മുടിയുടെ വേരുകളെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ചീര കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മുടി വേഗത്തിൽ വളരാൻ സഹായിക്കും. ചീരയിൽ അയൺ, ഫോളേറ്റ്, വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ സി എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ്.
ആരോഗ്യമുള്ള മുടിക്ക് മുട്ട അത്യാവശ്യമാണ്. മുട്ട ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള പ്രോട്ടീനും ബയോട്ടിനും അടങ്ങിയ ഒന്നാണ്. ആരോഗ്യകരമായ മുടിക്ക് ഇവ വളരെ പ്രധാനമാണ്. മുടിയുടെ പ്രധാന ഘടകം കെറാറ്റിനാണ്. അതിനാൽ പ്രോട്ടീന്റെ കുറവ് മുടിത്തണ്ടുകൾ ദുർബലമാകാനും മുടികൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകാനും ഇടയാക്കും. മുട്ടയിൽ സെലീനിയവും സിങ്കും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടീന്റെ കുറവ് മുടിയിഴകളുടെ ബലം കുറയ്ക്കുകയും മുടി കൊഴിയാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. മുടിയുടെ വേരുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ആവശ്യമുള്ള സെലിനിയം, സിങ്ക് എന്നിവയും മുട്ടയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ബദാം, വാൽനട്ട്, ഫ്ളാക്സ് സീഡുകൾ, സൂര്യകാന്തി വിത്തുകൾ, മത്തങ്ങ വിത്തുകൾ എന്നിവയിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ, സിങ്ക്, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ഇ മുടിയുടെ കോശങ്ങളെ നന്നാക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും. കൂടാതെ ഇത് മുടിയുടെ വേരുകളെ കേടുപാടുകൾ വരാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു; അതേസമയം സിങ്ക് മുടി വളരാനും കേടായ മുടിയിഴകൾ ശരിയാക്കാനും സഹായിക്കും.
സാൽമൺ, സാർഡിൻ, അയല തുടങ്ങിയ കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യങ്ങളിൽ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, വിറ്റാമിൻ ഡി, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ മുടിയുടെ സാന്ദ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ഗ്രീക്ക് തൈരിൽ വൈറ്റമിൻ ബി 5, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ (probiotics) വയറിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ മികച്ചതാക്കും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ ശരീരം നന്നായി വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ മുടിക്ക് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കും.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ അറിവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, ഇത് വൈദ്യോപദേശത്തിന് പകരമാവില്ല. അമിതമായി മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുക)
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