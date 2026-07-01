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Food For hair Growth: മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറി പുതിയ മുടി തഴച്ചുവളരും, ഈ അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ ശീലമാക്കൂ!

മുടിയുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിലെ മാറ്റവും അനിവാര്യമാണ്. ചീരയും മുട്ടയും മുതൽ ഗ്രീക്ക് തൈര് വരെ ഇതിന് സഹായിക്കും.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 01, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:31 PM IST
Food For hair Growth: മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറി പുതിയ മുടി തഴച്ചുവളരും, ഈ അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ ശീലമാക്കൂ!
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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