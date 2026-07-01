/Dragon Fruit Benefits: ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചോളൂ... ചർമ്മഭംഗി മുതൽ ഹൃദയാരോഗ്യം വരെ ഗുണങ്ങൾ ഏറെ!

കേരളത്തിലടക്കം വലിയ രീതിയിലാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന് ആരാധകരുള്ളത്. പല ജില്ലകളിലും വ്യാപകമായി തന്നെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടുകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിറ്റായ എന്നും ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ പഴം സാധാരണയായി മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പിങ്ക് തൊലിയും പിങ്ക് കാമ്പും, പിങ്ക് തൊലിയും വെള്ള കാമ്പും, മഞ്ഞ തൊലിയും വെള്ള കാമ്പും എന്നിങ്ങനെ. വെറും ഒരു പഴം എന്നതിനപ്പുറം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വലുതാണ്.
വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ, നാരുകൾ എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ (യുഎസ്ഡിഎ), ക്ലീവ്ലാൻഡ് ക്ലിനിക്കും പറയുന്നത് പ്രകാരം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന് കലോറി കുറവും പോഷകങ്ങൾ കൂടുതലുമാണ്. ഇത് ഹൃദയം, കുടൽ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി, ചർമ്മം എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഉത്തമമാണ്.
ചർമ്മ സംരക്ഷണം
ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൽ വിറ്റാമിൻ സി-യും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും ധാരാളമുണ്ട്. ഇത് ചർമ്മത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടാനും കോശങ്ങൾ കേടുവരാതെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും. ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നത് ചർമ്മം കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ളതും ചെറുപ്പമുള്ളതുമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കും
ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൽ മധുരത്തിന്റെ അളവ് കുറവാണ് കൂടാതെ നാരുകൾ (fibre) ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാര കലരുന്നത് സാവധാനത്തിലാക്കും. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ നല്ലതാണെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രമേഹമുള്ളവർ (diabetes) ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.
രോഗപ്രതിരോധം
ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിലെ വിറ്റാമിൻ സി-യും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും ശരീരത്തിലെ സ്വാഭാവിക രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ കേടുവരാതെ സംരക്ഷിക്കാനും, അസുഖങ്ങളോട് പൊരുതാനുള്ള പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ വളർത്താനും ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും.
ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം
ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാരുകൾ (fibre) കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിലെ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും ഫ്രൂട്ടിലെ ചെറിയ കുരുക്കളും ഹൃദയത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന നല്ല കൊഴുപ്പുകൾ നൽകുന്നു. ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങളടക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.
ശരീര ഭാരം നിയന്ത്രിക്കാം
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല പഴമാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്. ഇതിൽ കൊഴുപ്പ് വളരെ കുറവാണ്, ഒപ്പം ധാരാളം വെള്ളവും നാരുകളും (fibre) അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയറ് നിറയും. വീണ്ടും മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വിശപ്പ് തോന്നില്ല.
ദഹനത്തിന് ഉത്തമം
ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൽ നാരുകൾ ധാരാളമുള്ളതിനാൽ ദഹനത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. വയറിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന 'ബയോട്ടിക്സും ഇതിലുണ്ട്.
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