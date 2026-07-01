Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health & Lifestyle
  • /Dragon Fruit Benefits: ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചോളൂ... ചർമ്മഭംഗി മുതൽ ഹൃദയാരോഗ്യം വരെ ഗുണങ്ങൾ ഏറെ!

Dragon Fruit Benefits: ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചോളൂ... ചർമ്മഭംഗി മുതൽ ഹൃദയാരോഗ്യം വരെ ഗുണങ്ങൾ ഏറെ!

ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ, നാരുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ്. ഭക്ഷണത്തിൽ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വലിയ മാറ്റമാകും ജീവിതശൈലിയിൽ കൊണ്ടുവരുക

Written ByZee Malayalam News Desk
Published: Jul 01, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:21 PM IST
Dragon Fruit Benefits: ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചോളൂ... ചർമ്മഭംഗി മുതൽ ഹൃദയാരോഗ്യം വരെ ഗുണങ്ങൾ ഏറെ!
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Zee Malayalam News Desk

Zee Malayalam News Desk

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dragon Fruit Benefits: ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചോളൂ... ചർമ്മഭംഗി മുതൽ ഹൃദയാരോഗ്യം വരെ ഗുണങ്ങൾ ഏറെ!
Dragon fruit3 min ago
2
National Doctors Day41 min ago
3
Income Tax returns59 min ago
4
Hair loss1 hr ago
5
FIFA world cup 20262 hrs ago