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ലെമൺ കോഫീ കഴിച്ചാൽ ശരീരഭാരം കുറയുമോ? ഈ എളുപ്പവഴി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം, അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലെമൺ കോഫി (lemon coffee) കുടിക്കാൻ പറയുന്നു. ലെമൺ കോഫി ശരീരത്തിന് നല്ലതാണോ? കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ ഈ മിശ്രിതം സഹായിക്കുമോ?

Edited By:Ajitha Kumari
Published: Jun 29, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:38 PM IST
ലെമൺ കോഫീ കഴിച്ചാൽ ശരീരഭാരം കുറയുമോ? ഈ എളുപ്പവഴി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം, അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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