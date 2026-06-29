/ലെമൺ കോഫീ കഴിച്ചാൽ ശരീരഭാരം കുറയുമോ? ഈ എളുപ്പവഴി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം, അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നാരങ്ങ ചെറുചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുടിക്കാൻ പറയുന്നത് തൊട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ലിസ്റ്റ്. അത്തരത്തിൽ ഈ പട്ടികയിലുള്ള ഒന്നാണ് ലെമൺ കോഫി (lemon coffee). കട്ടൻ കാപ്പിയിൽ അല്പം ചെറുനാരങ്ങാനീര് ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പാനീയമാണ് ഇത്. പൊതുവെ വയറിന് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമ്പോൾ വീട്ടിലെ പ്രായമുള്ളവർ കുട്ടികൾക്കടക്കം ഉണ്ടാക്കി നൽകുന്നതാണ് ഈ പാനീയം. എന്നാൽ ലെമൺ കോഫി ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിൽ വന്നത് രാവിലെ ഈ മിശ്രിതം കുടിക്കുന്നത് വയറിലെ കൊഴുപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ്. ശരീക്കും ഈ പാനീയം വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമോ?
'ലെമൺ കോഫി' ട്രെൻഡ്
ഒരു കപ്പ് കട്ടൻ കാപ്പിയിൽ നാരങ്ങാനീര് പിഴിഞ്ഞ് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കാനാണ് ട്രെൻഡിങ്ങായ വീഡിയോകളിൽ ആളുകൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ വിദഗ്ധർ ഈ പ്രവണതയെ എതിർക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.
കാപ്പിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം കഫീനാണ്. താൽക്കാലിക ഉണർവിനാണ് പലരും കാപ്പി കുടിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് രാത്രി ജോലിയെടുക്കാനും, പഠിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉണർവ് ലഭിച്ചതായി പറയാറുണ്ട്. കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ മെറ്റബോളിസം ചെറുതായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല. ക്ലീവ്ലാൻഡ് ക്ലിനിക്ക് പറയുന്നതനുസരിച്ച് വിശപ്പ് അടിച്ചമർത്താൻ വരെ കാപ്പി സഹായിക്കും പക്ഷെ ഈ ഫലങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യം കുറയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല.
നാരങ്ങ സഹായിക്കുമോ?
നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും വിറ്റാമിൻ സിയുമായണ്. നമ്മളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നാരങ്ങ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇവ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് നീക്കി ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുമെന്ന് യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ പഠനവും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ മാത്രമാണ് നാരങ്ങ സഹായിക്കുന്നത്.
ഡൽഹിയിലെ സികെ ബിർള ആശുപത്രിയിലെ ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് ഡി. ദീപാലി ശർമ്മ പറയുന്നത് പ്രകാരം കാപ്പിയും നാരങ്ങയും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നത് മൂലം ശരീരഭാരം കുറയില്ല. ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ തെറ്റാണ്. കാപ്പിയിലെ കഫീൻ നേരിയ തോതിൽ മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഉത്തേജനം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ കൊഴുപ്പ് നീക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതല്ല. അതേസമയം നാരങ്ങ നീരിൽ വിറ്റാമിൻ സിയും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും അടങ്ങിയാലും അവ കെഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യില്ല. ഇനി 'ലെമൺ കോഫി'യിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാൻ മികച്ചതാണെന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു പഠനവും ലഭ്യമല്ല.
പാർശ്വഫലങ്ങൾക്ക് സാധ്യത
'ലെമൺ കോഫി'എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പാനീയമല്ല. നാരങ്ങയുടെയും കാപ്പിയുടെയും അസിഡിറ്റി ചിലർക്കെങ്കിലും നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും കാരണമാകും. നാരങ്ങ നീര് പതിവായി കഴിക്കുന്നത് പല്ലിന്റെ ഇനാമൽ ക്ഷയത്തിനും കാരണമാകും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.