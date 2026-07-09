/Water after meals: ഭക്ഷണശേഷം എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം?

ഭക്ഷണ ശേഷം ഉടൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനത്തിന് ദോഷമാണെന്ന് വർഷങ്ങളായി ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ പറയുന്നത് വയറിനുള്ളിലെ ആസിഡുകളെ വെള്ളം നേർപ്പിക്കുമെന്നാണ് എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് ഈ രീതി വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് നിറക്കുമെന്നാണ്. എന്നാൽ വേറെ കുറെ ആളുകളുടെ വിശ്വാസം ഭക്ഷണ ശേഷം ഉടൻ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസം കുറഞ്ഞ് വണ്ണം വെക്കാൻ ഇതൊരു കാരണമാകുമെന്നാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പലയാളുകളും നല്ല ദഹനം ലഭിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചയുടനെ വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല.
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ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ പിന്തുണയുണ്ടോ? എന്ന കാര്യത്തിൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു മിഥ്യയാണ് എന്നാണ്. ഭക്ഷണ ശേഷമോ ഭക്ഷണത്തിനിടയിലോ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ദഹനം എളുപ്പമാകാനാണ് ഇത് സഹായിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കാനും, പോഷകങ്ങൾ ശരീരം ശരിയായി ആഗിരണം ചെയ്യാനും, ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിനും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ബെംഗളൂരുവിലെ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി, ഹെപ്പറ്റോളജി & ഇന്റർവെൻഷണൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ഡോ. വിജയ് കുമാർ എച്ച്. ജെ പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പമോ ഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനരസങ്ങളെ നേര്പ്പിക്കില്ല എന്നാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവും തരവും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചാണ് ആമാശയം ദഹനരസങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഇത്തരം ആസിഡുകളുടെയോ എൻസൈമുകളുടെയോ വീര്യം കുറയ്ക്കില്ല. പകരം വെള്ളം ഭക്ഷണത്തിന് നല്ലൊരു നനവ് നൽകി അതിനെ മൃദുവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വായ മുതൽ ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെ അവസാനം വരെ ഭക്ഷണത്തെ എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനും ദഹനപ്രക്രിയ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാനും സഹായിക്കും.
ഭക്ഷണം ദഹിക്കാൻ വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണ്. ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷകങ്ങളെ രക്തത്തിലെത്തിക്കാനും കുടലിലെത്തുന്ന നാരുകളെ (fiber) വിഘടിപ്പിച്ച് അവയെ ശരീരത്തിലൂടെ സുഗമമായി കടന്നുപോകാൻ പാകത്തിലാക്കുന്നതും വെള്ളമാണ്. ദഹനനാളത്തിൽ മതിയായ ദ്രാവകം ഇല്ലെങ്കിൽ ദഹനപ്രക്രിയ മന്ദഗതിയിലാകും. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയല്ല, പകരം ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മികച്ച രീതിയിൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷമാണ് വയറ്റിൽ വീർപ്പ് (bloating) ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞ് വീർക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഭക്ഷണമാണ്. അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ വളരെ വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായി വയർ നിറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നും എന്നാൽ ഇത് വയറിനുള്ളിലെ വീർപ്പല്ല. സത്യത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നത് വയറ് വീർപ്പ് കുറയ്ക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൽ അധികമുള്ള സോഡിയം പുറന്തള്ളാനും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് തടയാനും ഇത് സഹായിക്കും.
4. വെള്ളം ശരീര ഭാരം വർധിപ്പിക്കുമോ?
ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മെറ്റബോളിസം (metabolism) മന്ദഗതിയിലാക്കി അതുവഴി ശരീരഭാരം കൂട്ടുമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ്. വെള്ളത്തിൽ കലോറി അടങ്ങിയിട്ടില്ല. നേരെമറിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ വയർ നിറഞ്ഞതുപോലെ തേന്നും. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അതിനുശേഷം അനാവശ്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
വെള്ളത്തിന്റെ താപനില ദഹനപ്രക്രിയയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തില്ല. എന്നാൽ ചിലർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തേക്കാൾ ചൂടുവെള്ളമോ സാധാരണ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമോ കുടിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നന്നായി തോന്നുന്നത്. ചില ആളുകളുടെ ശരീരം തണുപ്പിനോട് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് നേരിയ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കും. എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അസ്വസ്ഥതകൾ പലപ്പോഴും വെള്ളത്തിന്റെ തണുപ്പ് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഭക്ഷണം വളരെ വേഗത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്
ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അസ്വസ്ഥത തോന്നിയെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ചതുകൊണ്ടല്ല. കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശൈലിയും മൂലമാണ്. ദഹനം നന്നായി നടക്കാൻ ഭക്ഷണം സാവധാനം കഴിക്കുക. ഭക്ഷണം എപ്പോഴും ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക, സമീകൃതാഹാരം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദഹനത്തെ ഒരു തരത്തിലും ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ല. പകരം ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ജലാംശം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അത് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
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