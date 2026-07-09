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Water after meals: ഭക്ഷണശേഷം എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം?

ഭക്ഷണ ശേഷം ഉടൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുമോ? എപ്പോഴാണ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത്? അറിയാം...

Edited By:Ajitha Kumari
Published: Jul 09, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:32 PM IST
Water after meals: ഭക്ഷണശേഷം എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം?
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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