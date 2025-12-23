English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Hair care: മുടികൊഴിച്ചിൽ നിസാരമായി കാണരുത്; കാരണങ്ങൾ പലത്, പ്രതിവിധികൾ ഇങ്ങനെ

Hair care: മുടികൊഴിച്ചിൽ നിസാരമായി കാണരുത്; കാരണങ്ങൾ പലത്, പ്രതിവിധികൾ ഇങ്ങനെ

മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇന്ന് മിക്കവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം 50 മുതൽ 100 വരെ മുടി ഇഴകൾ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. 

Dec 23, 2025, 07:29 PM IST
  തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾ, പിസിഒഎസ് (PCOS), സിഫിലിസ് തുടങ്ങിയവയും മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്നു.
  അമിതമായ ഹീറ്റ് സ്റ്റൈലിംഗ്, രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്‌മെന്റുകൾ എന്നിവ മുടിക്ക് സ്ഥിരമായ കേടുപാടുകൾ വരുത്തും.

Hair care: മുടികൊഴിച്ചിൽ നിസാരമായി കാണരുത്; കാരണങ്ങൾ പലത്, പ്രതിവിധികൾ ഇങ്ങനെ

മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇന്ന് മിക്കവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം 50 മുതൽ 100 വരെ മുടി ഇഴകൾ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ മുടി കൊഴിയുന്നത് ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെയോ മാറ്റങ്ങളുടെയോ സൂചനയാകാം. മുടികൊഴിച്ചിലിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളെയും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം.

പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
1. പാരമ്പര്യവും ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങളും: ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് പാരമ്പര്യം (Androgenetic alopecia). പുരുഷന്മാരിൽ ഇത് നെറ്റിയുടെ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുടി പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നതിനും (Male pattern baldness) സ്ത്രീകളിൽ മുടി നേർത്തതാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പോലുള്ള ഹോർമോണുകളിലെ വ്യതിയാനവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.

2. പ്രായം: പ്രായം കൂടുന്തോറും മുടി വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറയുകയും മുടി നേർത്തതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലക്രമേണ മുടി വെളുത്ത നിറത്തിലേക്ക് മാറുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്.

3. അലോപ്പിയ ഏരിയറ്റ (Alopecia Areata): ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം മുടി വളരുന്ന ഫോളിക്കിളുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഇത് തലയിൽ വട്ടത്തിൽ മുടി കൊഴിയാൻ കാരണമാകുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് സ്ഥിരമായ മുടികൊഴിച്ചിലിന് കാരണമായേക്കാം.

4. മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ജീവിതശൈലിയും: അമിതമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദം മുടികൊഴിച്ചിലിന് (Telogen effluvium) ഇടയാക്കും. സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുക, വ്യായാമം ചെയ്യുക, മതിയായ ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയിലൂടെ ഇത് പരിഹരിക്കാം. സാധാരണയായി സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമായ സാഹചര്യം മാറി ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ മുടി പഴയപടിയാകാറുണ്ട്.

5. പോഷകാഹാരക്കുറവ്: ബയോട്ടിൻ (വിറ്റാമിൻ B7), അയൺ, പ്രോട്ടീൻ, സിങ്ക് എന്നിവയുടെ കുറവ് മുടി കൊഴിയാൻ കാരണമാകും. ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെ ഇത് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.

മറ്റ് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
ഗർഭകാലം: ഗർഭാവസ്ഥയിലും പ്രസവാനന്തരവും ഹോർമോൺ നിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മുടികൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകും.

മരുന്നുകൾ: ആന്റീഡിപ്രസന്റുകൾ, രക്തം നേർപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ, ബിപി ഗുളികകൾ എന്നിവയുടെ പാർശ്വഫലമായി മുടി കൊഴിയാം.

രോഗങ്ങൾ: തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾ, പിസിഒഎസ് (PCOS), സിഫിലിസ് തുടങ്ങിയവയും മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്നു.

ഹെയർ സ്റ്റൈലിംഗ്: മുടി മുറുക്കിക്കെട്ടുന്നത് (Traction Alopecia), അമിതമായ ഹീറ്റ് സ്റ്റൈലിംഗ്, രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്‌മെന്റുകൾ എന്നിവ മുടിക്ക് സ്ഥിരമായ കേടുപാടുകൾ വരുത്തും.

ചികിത്സയും പ്രതിവിധിയും
മുടികൊഴിച്ചിലിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുകയാണ് പ്രധാനം. മിനോക്സിഡിൽ (Minoxidil) പോലുള്ള മരുന്നുകൾ, ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജറി, റെഡ് ലൈറ്റ് തെറാപ്പി എന്നിവ നിലവിൽ ലഭ്യമായ ചികിത്സാരീതികളാണ്. ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായുള്ള കീമോതെറാപ്പി മൂലമുള്ള മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ കൂളിംഗ് ക്യാപ്പുകൾ (Cooling caps) ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

എപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണണം?

സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയോ, തലയിൽ പാടുകൾ രൂപപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

