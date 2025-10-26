​Glutathione Rich Foods: ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇനി കാശ് കളയേണ്ട! തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മം നേടാൻ ഇവ ഡയറ്റിൽ‌ ഉൾപ്പെടുത്തൂ

തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മമാണ് ഇന്ന് മിക്ക ആളുകളുടെയും ആഗ്രഹം. അതിനായി പലവിധ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും ആളുകൾ നടത്താറുണ്ട്. വലിയ വലിയ തുക മുടക്കിയാണ് ഈ ട്രീറ്റമെന്റുകളൊക്കെയും ചെയ്യുക. കോസ്മെറ്റിക് ചികിത്സയിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡായി നിൽക്കുന്നത് ഗ്ലൂട്ടത്തയോണ് ചികിത്സയാണ്. നിറം വർധിപ്പിക്കാനും മുടിയുടെയും നഖത്തിന്റെയും ആരോഗ്യം വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമൊക്കെയായാണ് എല്ലാവരും ഗ്ലൂട്ടത്തയോണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ചികിത്സയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിൽ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാവുന്ന ഒരു ചികിത്സയല്ല ഇത്. വലിയ പണച്ചെലവ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണിത്. ക്ലിനിക്, ഡോസേജ്, ബ്രാൻഡ്, ലൊക്കേഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ചികിത്സയുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. പ്രധാന നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ഇവയ്ക്ക് ചെലവ് കൂടും. 4000 രൂപയിൽ തുടങ്ങി 25000 രൂപ വരെ ഇതിന് ചെലവാകുമെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ ഇത്രയധികം പണം മുടക്കി ചെയ്യുന്ന ഇത് ചിലപ്പോൾ ഗുണത്തിനൊപ്പം ദോഷവും ചെയ്യും. ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും ഇത് കാരണമാകാം.
അധികം പണച്ചെലവില്ലാതെ തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മം നേടാൻ വേറെയുമുണ്ട് മാർഗങ്ങൾ. ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അതിന് സഹായിക്കും.
ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?
ബ്രൊക്കോളി - ആരോഗ്യഗുണങ്ങളേറെയുള്ള ബ്രൊക്കോളിയിൽ ധാരാളം ഗ്ലൂട്ടത്തയോണ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒപ്പം ചര്മത്തിലെ ഇരുണ്ട പാടുകളും കുറയ്ക്കും. ചർമ്മത്തിന്റെ യുവത്വം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ബ്രൊക്കോളി ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
തക്കാളി - ഗ്ലൂട്ടത്തയോണ് ധാരാളമടങ്ങിയ തക്കാളി ചർമ്മത്തിലെ ചുളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും. ചര്മത്തെ അള്ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളില് നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റായ ലൈകോപിനും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചര്മത്തിന്റെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കും.
അവക്കാഡോ - നാരുകളും ആന്റിഓക്സിഡന്റും അടങ്ങിയ ഫ്രൂട്ടാണ് അവോക്കാഡോ. ഇതിൽ ധാരാളം ഗ്ലൂട്ടാത്തയോണും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എന്നിവ കാരണമുണ്ടാകുന്ന ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവോക്കാഡോ ഒരു മികച്ച പരിഹാരമാണ്. ചർമ്മത്തിലെ ചുളിവുകളും മറ്റും കുറയ്ക്കും. ചർമ്മത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്തും.
വെളുത്തുള്ളി - ധാരാളം ഗ്ലൂട്ടത്തയോണ് അടങ്ങിയ വെളുത്തുള്ളി ചര്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന വീക്കം, മുഖക്കുരു എന്നിവ ഒഴിവാക്കാന് സഹായിക്കും. ആന്റിബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചര്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
തണ്ണിമത്തന് - ജലാംശം ധാരാളം അടങ്ങിയ ഒരു പഴമാണ് തണ്ണിമത്തൻ. ഇവയിൽ വിറ്റാമിന്, മിനറല്സ്, ആന്റിഓക്സിഡന്റ് തുടങ്ങിയവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചര്മത്തിലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. തിളക്കമുള്ള ചർമ്മത്തിനായി ഇവ നിത്യവും കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
കോളിഫ്ളവര് - ഗ്ലൂട്ടത്തയോണ് ധാരാളമുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് കോളിഫ്ളവര്. വിറ്റമിന് സിയും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കരളിനെ വിഷമുക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇവ. ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായ വസ്തുക്കള് പുറന്തള്ളാനും ഇത് സഹായിക്കും. ചര്മം തിളങ്ങാനും കരുവാളിപ്പ് അകറ്റാനും കോളിഫ്ലവർ ഡയറ്റിലുൾപ്പെടുത്താം.
