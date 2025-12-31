Vastu Shastra: ശരിയായ സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാം; വാസ്തുവും ശാസ്ത്രവും പറയുന്നത്

ശരീര താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ് വെള്ളം. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ധാതുക്കളും വെള്ളത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ 75 ശതമാനവും ജലമാണ് എന്ന കാര്യവും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. ശരീരത്തിൽ ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് നിർജ്ജലീകരണത്തിന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം കുടിക്കണം.
എന്നാൽ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലും വാസ്തുവും ശാസ്ത്രവുമൊക്കെയുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അതെ, ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതെന്ന് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിലും ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിലും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയായ സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് വിശദമായി നോക്കാം...
ഉണർന്ന ഉടൻ...
രാവിലെ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയമാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഉറക്കമുണർന്ന് ഏകദേശം 20 മിനിറ്റിനുശേഷം വെള്ളം കുടിക്കുക. ഇത് ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കും. ഇതിലേക്ക് അല്പം നാരങ്ങാനീരോ അല്ലെങ്കിൽ കറുവപ്പട്ടയോ ചേർത്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരട്ടി ഗുണം ലഭിക്കും.
ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ്...
വാസ്തു ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളും അനുസരിച്ച്, ഭക്ഷണത്തിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് അര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഇത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ്...
ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറഞ്ഞത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രവും വാസ്തുവും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലെ രക്തചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും. രാവിലെ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഹൃദയാഘാത സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. കൂടാതെ, ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന വിഷാംശങ്ങളെ പുറന്തള്ളാനും വയറുവേദന പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു.
കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപ്...
കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറുചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ചെറുചൂടുവെള്ളം ചർമ്മത്തിന്റെ താപനില നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
വ്യായാമത്തിന് മുൻപ്...
വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവും വെള്ളം കുടിക്കണം. വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം വിയർക്കുകയും താപനില ഉയരുകയും ചെയ്യും. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ശരീരതാപനില നിയന്ത്രിക്കാനും നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും. ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്.
