Drinking Water: വെള്ളം കുടി അമിതമായാലും പണിയാണ്; വേനൽകാലത്ത് ഇക്കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കണേ..!

വേനൽചൂടിൽ ചുട്ടുപൊള്ളുമ്പോൾ എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും തികയില്ല അല്ലേ.. ഈ സമയത്ത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും കോശങ്ങളും ടിഷ്യുകളും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, അമിതമായി വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
അമിതമായ അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസ് തകരാറിലാക്കുമെന്നും ഹൈപ്പോനാട്രീമിയ അഥവാ വാട്ടർ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമെന്നുമാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ അസന്തുലിതാവസ്ഥ കോശങ്ങൾ വീർക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നും ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ, തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളുടെ വീക്കം തലവേദന, ആശയക്കുഴപ്പം, ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന സങ്കീർണതകൾ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കാരണമാകാം.
വേനൽക്കാലത്ത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക, എന്നാൽ മൂത്രത്തിന്റെ നിറം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. ഇളം മഞ്ഞ നിറം നോർമൽ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും തെളിഞ്ഞ മൂത്രം അമിത ജലാംശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് രാത്രിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കാരണമാകും. മിക്ക ആളുകളും ഒരു ദിവസം 6 മുതൽ 8 തവണ വരെയാണ് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നുത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പത്ത് തവണയിൽ കൂടുതൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കുക.
