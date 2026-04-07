Dry Skin vs Eczema: ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഒരുപോലെ, പക്ഷേ ഒന്നല്ല..! വരണ്ട ചർമ്മവും എക്സിമയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ...

എക്സിമ എന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായും കൈമുട്ടിന്റെ ഉൾഭാഗം, മുട്ടിന് പിന്നിൽ, കഴുത്ത്, മുഖം എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 7, 2026, 03:35 PM IST
കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ മാറിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം മിക്കവർക്കും ചർമ്മത്തിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ചിലർക്ക് അവരുടെ ചർമ്മം വല്ലാതെ ഡ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ വരണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചൂടായാലും തണുപ്പായാലുമൊക്കെ വരണ്ട ചർമ്മം പലരെയും അലട്ടും. ചൊറിച്ചിലും, ചർമ്മം പരുപരുത്തതാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം വരണ്ട ചർമ്മത്തിന്റെ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങളാണോ? 

വരണ്ട ചർമ്മം അല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ അത് എന്നായിരിക്കുമല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? എന്നാൽ വരണ്ട ചർമ്മം എന്ന അവസ്ഥ പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട്, എക്സിമ (Eczema). അതെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വരണ്ട ചർമ്മവും എക്സിമയും ഒരുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ അവസ്ഥകളാണ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് ഇത് നോക്കി മനസിലാക്കാം...

1. കാരണം

വരണ്ട ചർമ്മം: നിരവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരണ്ട ചർമ്മം ഉണ്ടാകാം. കാലാവസ്ഥ, സോപ്പ്, ഒരുപാട് തവണയുള്ള കുളി തുടങ്ങിയവ ശരീരത്തിലെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ഇത് ചർമ്മം വരണ്ടതാകാൻ കാരണമാകും.

എക്സിമ: ജനിതക കാരണങ്ങൾ, പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ അമിത പ്രതികരണം, അലർജി തുടങ്ങിയവ മൂലമാണ് എക്സിമ ഉണ്ടാകുന്നത്. 

2. ലക്ഷണങ്ങൾ

വരണ്ട ചർമ്മം: വരണ്ട ചർമ്മമുള്ളവരുടെ ചർമ്മം പരുപരുത്തതായിരിക്കും. ചെറിയ രീതിയിൽ ചൊറിച്ചിലും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.

എക്സിമ: എക്സിമയാണെങ്കിൽ കഠിനമായ ചൊറിച്ചിൽ, ചുവന്ന പാടുകൾ, തൊലി ഇളകിപ്പോകുക തുടങ്ങിയവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. രാത്രിയിൽ ചൊറച്ചിൽ കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 

3. ചർമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ

വരണ്ട ചർമ്മം: വരണ്ട ചർമ്മമാണ് നിങ്ങളുടേതെങ്കിൽ ചർമ്മം വലിഞ്ഞു മുറുകിയതായി തോന്നാം.

എക്സിമ: എക്സിമ ഉള്ളവർക്ക് ചർമ്മം വീർക്കുകയും നീരുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. വെള്ളം വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കൈമുട്ടിന്റെ ഉൾഭാഗം, മുട്ടിന് പിന്നിൽ, കഴുത്ത്, മുഖം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്.

4. മെഡിക്കേഷൻ

വരണ്ട ചർമ്മം: മോയ്സ്ചറൈസർ പുരട്ടുമ്പോൾ മാറുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് വരണ്ട ചർമ്മമാണ്.  

എക്സിമ: ഈ അവസ്ഥയുള്ളവർക്ക് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകളും ക്രീമുകളും ആവശ്യമാണ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

