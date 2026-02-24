English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Unniyappam Recipe: നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം ഇനി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം; റെസിപ്പി ഇതാ..!

Unniyappam Recipe: നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം ഇനി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം; റെസിപ്പി ഇതാ..!

ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ പാടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ലന്നേ... കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്വാദൂറും സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം റെസിപ്പി നോക്കാം...  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 24, 2026, 05:29 PM IST
  ണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ണിയപ്പം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു.
  എന്നാൽ ഇന്ന് കടകളിൽ നിന്നും ആണ് ആളുകൾ ഇത് വാങ്ങുന്നത്.

Unniyappam Recipe: നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം ഇനി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം; റെസിപ്പി ഇതാ..!

ഉണ്ണിയപ്പം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത മലയാളികളുണ്ടോ? നമ്മൾ മലയാളികളിലൂടെ ഇപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മധുരപലഹാരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ണിയപ്പം. പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ണിയപ്പം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കടകളിൽ നിന്നും ആണ് ആളുകൾ ഇത് വാങ്ങുന്നത്. 

വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ടാക്കാം. അതിന്റെ റെസിപ്പി താഴെ നോക്കാം...

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

പച്ചരി: 2 കപ്പ് (4-5 മണിക്കൂർ കുതിർത്തത്)

ശർക്കര: 350-400 ഗ്രാം (മധുരത്തിനനുസരിച്ച്)

പാളയംകോടൻ പഴം: 2 എണ്ണം (നല്ലതു പോലെ പഴുത്തത്)

തേങ്ങാക്കൊത്ത്: കാൽ കപ്പ്

എള്ള്: 1 ടീസ്പൂൺ

ഏലയ്ക്ക പൊടി: 1 ടീസ്പൂൺ

ചുക്കുപൊടി: അര ടീസ്പൂൺ (ആവശ്യമെങ്കിൽ)

നെയ്യ്: 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ

എണ്ണ: വറുക്കാൻ ആവശ്യമായത്

ഉപ്പ്: ഒരു നുള്ള്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

ഉണ്ണിയപ്പം തയാറാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം ശർക്കര അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഉരുക്കിയെടുക്കുക. ഇത് അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം തണുക്കാൻ വെക്കുക. കുതിർത്ത് വച്ചരിക്കുന്ന പച്ചരി വെള്ളം പൂർണ്ണമായും വാർത്തെടുത്ത ശേഷം മിക്സിയിലിടുക. ഇതിലേക്ക് പഴുത്ത പഴവും തണുത്ത ശർക്കര പാനിയും ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം അധികമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. 

ഇനി അരച്ചെടുത്ത മാവിലേക്ക് ഏലയ്ക്ക പൊടി, ചുക്കുപൊടി, ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ശേഷം ഒരു ചെറിയ പാനിൽ നെയ്യ് ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തും എള്ളും ​ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്നതുവരെ വറുത്തെടുക്കുക. ഇത് പിന്നീട് മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കുക.

തയാറാക്കിയ മാവ് ചുരുങ്ങിയത് 4 മുതൽ 6 മണിക്കൂർ വരെ അടച്ചുവെക്കുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകാൻ സഹായിക്കും. ശേഷം ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുഴികളിൽ പകുതിയിലധികം എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് ഒഴിക്കുക. ഒരു വശം വെന്തുകഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഈർക്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചിടുക. രണ്ട് വശവും നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ കോരിയെടുത്ത് വച്ച് കഴിക്കാം. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

