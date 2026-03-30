Health Tips: ഫ്‌ളാക്‌സ് സീഡ്, ചിയാ സീഡ് കഴിക്കാറുണ്ടോ? അളവറിഞ്ഞ് കഴിക്കണേ, ഇല്ലേൽ പണികിട്ടും..!

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 30, 2026, 04:36 PM IST
ഫ്‌ളാക്‌സ് സീഡ്, ചിയാ സീഡ് എന്നിവയൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഡയറ്റിൽ വിത്തുകൾ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ, എത്ര അളവിൽ വേണം കഴിക്കാനെന്ന് അറയാമോ? അളവറിഞ്ഞ് കഴിച്ചില്ലേൽ പണികിട്ടും..! എല്ലാ വിത്തുകളും ഒരുപോലെയാണോ? അല്ല, ചിയ വിത്തുകൾ ഫ്‌ളാക്‌സ് വിത്തുകൾക്ക് തുല്യമല്ലെന്നും, മത്തൻ വിത്തുകളും സൂര്യകാന്തി വിത്തുകളും പരസ്പരം മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഡോക്ടർമാർ വിശദമാക്കുന്നു. 

ഫ്‌ളാക്‌സ് വിത്തുകളിലുള്ള ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകളും നാരുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഫ്‌ലളാക്‌സ് വിത്തുകൾ പൊടിച്ചാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ, അത് കുടലിലെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ചിയ, ഫ്‌ളാക്‌സ്, തുളസി വിത്തുകൾ എന്നിവ ദ്രാവകം വലിച്ചെടുക്കുമെന്നും വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അവ വീർക്കും. അതിനാൽ, അവ ഉണങ്ങിയ രീതിയിൽ കഴിച്ചാൽ, വീക്കം, മലബന്ധം എന്നിവ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ വിത്തുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈർപ്പം നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

വിത്തുകളിലെ നാരുകൾ, പ്രീബയോട്ടിക്കുകൾ, ഇൻഫ്‌ളമേഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന കൊഴുപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ദഹനത്തെ സഹായിക്കാനും ബ്ലോട്ടിങ് കുറയ്ക്കാനും സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ വർധിപ്പിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. വിത്തുകൾ ചെറുതാണ്, പക്ഷെ ശക്തവുമാണ്. വിത്തുകൾ മാന്ത്രികമല്ല, പക്ഷെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കും.

(Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല)

