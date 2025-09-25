English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Diabetic Diet: പ്രമേഹരോ​ഗികൾക്ക് ഈ പഴം മികച്ചത്; പഴുക്കുന്നതിന് മുൻപേ കഴിക്കാം, ​ഗുണങ്ങൾ നിരവധി

Blood Sugar: ഇന്ത്യയിൽ പ്രമേഹരോ​ഗികളുടെ എണ്ണം വ‍ർധിക്കുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 25, 2025, 08:35 PM IST
  • പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭക്ഷണം വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു
  • കുറഞ്ഞ ​ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡക്സ് അടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ കഴിക്കണം

പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം പ്രമേഹരോഗികളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് പ്രമേഹരോ​ഗികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ, പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പ്രമേഹത്തിന് പപ്പായ മികച്ചതാണ്. പ്രമേഹരോ​ഗികൾ പപ്പായ കഴിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ​ഗുണങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് അറിയാം.

Add Zee News as a Preferred Source

കുറഞ്ഞ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡക്സ്: കുറഞ്ഞ ഗ്ലൈസെമിക് സൂചിക (ജിഐ) ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രമേഹരോ​ഗികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. കാരണം അവ ഗ്ലൂക്കോസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്ഷണം എത്ര വേഗത്തിൽ രക്തത്തിലെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഉയർത്തുന്നുവെന്നതാണ് ജിഐ സ്കോർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ ജിഐ സൂചിക ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വേ​ഗത്തിൽ ദഹിക്കുകയും സാവധാനത്തിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് ഉയരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

നാരുകൾ: പപ്പായയിൽ നാരുകൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാരുകൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പോഷകങ്ങളും നന്നായി ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് സ്പൈക്കുകളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

പോഷകസമൃദ്ധം: പച്ച പപ്പായയിൽ അവശ്യ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ സി, വിറ്റാമിൻ എ, നിരവധി ബി വിറ്റാമിനുകൾ എന്നിവ ആരോഗ്യത്തിന് ​ഗുണം ചെയ്യുന്നു. വിറ്റാമിൻ സിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റ് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത് വീക്കം, ഓക്‌സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് ഇത് മികച്ചതാണ്.

ദഹനം: ആരോഗ്യകരമായ ദഹനം പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. പച്ച പപ്പായയിൽ പപ്പൈൻ എന്ന എൻസൈം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് പ്രോട്ടീനുകളെ വിഘടിപ്പിച്ച് ദഹനം വേ​ഗത്തിലാക്കുന്നു.

ശരീരഭാരം: രക്തത്തിലെ ഉയർന്ന പഞ്ചസാര നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അസംസ്കൃത പപ്പായയിൽ കലോറി കുറവും ജലാംശം കൂടുതലുമാണ്. ഇത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പപ്പായയിലെ നാരുകൾ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തടയുന്നു.

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Diabetes dietDiabetesFruits For DiabetesRaw Papaya Benefitsപ്രമേഹം

