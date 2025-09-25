പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം പ്രമേഹരോഗികളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് പ്രമേഹരോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ, പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പ്രമേഹത്തിന് പപ്പായ മികച്ചതാണ്. പ്രമേഹരോഗികൾ പപ്പായ കഴിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് അറിയാം.
കുറഞ്ഞ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡക്സ്: കുറഞ്ഞ ഗ്ലൈസെമിക് സൂചിക (ജിഐ) ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. കാരണം അവ ഗ്ലൂക്കോസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്ഷണം എത്ര വേഗത്തിൽ രക്തത്തിലെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഉയർത്തുന്നുവെന്നതാണ് ജിഐ സ്കോർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ ജിഐ സൂചിക ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ദഹിക്കുകയും സാവധാനത്തിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് ഉയരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
നാരുകൾ: പപ്പായയിൽ നാരുകൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാരുകൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പോഷകങ്ങളും നന്നായി ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് സ്പൈക്കുകളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
പോഷകസമൃദ്ധം: പച്ച പപ്പായയിൽ അവശ്യ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ സി, വിറ്റാമിൻ എ, നിരവധി ബി വിറ്റാമിനുകൾ എന്നിവ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നു. വിറ്റാമിൻ സിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത് വീക്കം, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് ഇത് മികച്ചതാണ്.
ദഹനം: ആരോഗ്യകരമായ ദഹനം പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. പച്ച പപ്പായയിൽ പപ്പൈൻ എന്ന എൻസൈം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് പ്രോട്ടീനുകളെ വിഘടിപ്പിച്ച് ദഹനം വേഗത്തിലാക്കുന്നു.
ശരീരഭാരം: രക്തത്തിലെ ഉയർന്ന പഞ്ചസാര നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അസംസ്കൃത പപ്പായയിൽ കലോറി കുറവും ജലാംശം കൂടുതലുമാണ്. ഇത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പപ്പായയിലെ നാരുകൾ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തടയുന്നു.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
