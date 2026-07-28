/എരിവ് അധികമായാൽ അന്നനാള ക്യാൻസറിന് സാധ്യത? മുളക് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർ ഇതറിയണം

എരുവുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ? എന്നാൽ പുതിയ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എരിവുള്ള ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കുന്നവർക്ക് 'അന്നനാള കാൻസർ' (Esophageal cancer) വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 'ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ഇൻ ന്യൂട്രീഷനിൽ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നത് മുളക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ദഹനനാളത്തിൽ അർബുദം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ വിവരങ്ങൾ അന്തിമമല്ലെന്നും മുളക് കാൻസറിന് കാരണമാകുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഗവേഷണം ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നുണ്ട്.
ശാസ്ത്രജ്ഞർ 11,000 പേർ പങ്കെടുത്ത 14 നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങളാണ് പരിശോധിച്ചത്. അതിൽ 5,000 ത്തിലധികം പേർക്ക് ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റസ്റ്റൈനൽ ക്യാൻസർ (Gastrointestinal cancer) നിർണയിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുളക് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റസ്റ്റൈനൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത മുളക് കുറവ് കഴിക്കുന്നവരെക്കാൾ 64 ശതമാനം കൂടുതലാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. സമാനമായി അന്നനാള കാൻസർ (Esophageal cancer) വരാനുള്ള സാധ്യത 3 മടങ്ങും. പഠനം ആമാശയ, വൻകുടൽ കാൻസറുകൾക്കും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മുളകിൽ എരിവ് നൽകുന്ന രാസവസ്തുവാണ് കാപ്സൈസിൻ (Capsaicin). വർഷങ്ങളായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ കാപ്സൈസിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ കണ്ടെത്തെലുകൾ പ്രകാരം ക്യാപ്സൈസിൻ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വീക്കങ്ങളും വേദനകളും കുറയ്ക്കാനും അർബുദത്തെ ചെറുക്കാനുമുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ്. ചിലതരം കാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽ ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്യാപ്സൈസിന് ട്യൂമറുകളുടെ (Tumours) വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ്. കൂടാതെ കോശങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥതയും വീക്കവും ഉണ്ടാക്കും.
അമിതമായി എരിവുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ചിലരുടെ അന്നനാളത്തിന്റെ ഉൾവരിയെ (lining of the esophagus) ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇക്കാര്യം ഇതുവരെയും തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.
അമിതമായുള്ള മുളകിന്റെ ഉപയോഗം കാൻസറിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പഠനം വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുളക് കഴിക്കുന്നവർക്ക് കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണ്. എന്നാൽ യൂറോപ്പിലും തെക്കേ അമേരിക്കയിലും നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് മുളക് ഉപയോഗം കാൻസർ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ജനിതക ഘടന, പാചക രീതികളിലെ വ്യത്യാസം, ഉപയോഗിക്കുന്ന മുളകിന്റെ പ്രത്യേകത, പുകവലി മദ്യപാനം, അതുപോലെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി കാരണങ്ങളാണ്.
വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നിന്ന് മുളക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അവലോകനത്തിലെ എല്ലാ പഠനങ്ങളും നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങളായിരുന്നു. ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ തെളിയിക്കൂ, കാരണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കില്ല. ജീവിതശൈലി, ജനിതക ഘടന, മദ്യപാനം അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി എന്നിവയും കാൻസർ സാധ്യതയിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ നിഗൂഢതകളിലൊന്ന് മിതമായ അളവിൽ മുളക് കഴിക്കുന്നത് അമിതമായ അളവിൽ കഴിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്. എന്തായാലും കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ദീർഘകാല പഠനങ്ങൾ ലഭ്യമാകണം. അതുവരെ ആരോഗ്യകരവുമായ ഭക്ഷണക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മിതമായ അളവിൽ ആസ്വദിക്കാനാണ് വിദഗ്ധർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്.
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