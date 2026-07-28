Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health & Lifestyle
  • /എരിവ് അധികമായാൽ അന്നനാള ക്യാൻസറിന് സാധ്യത? മുളക് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർ ഇതറിയണം

എരിവ് അധികമായാൽ അന്നനാള ക്യാൻസറിന് സാധ്യത? മുളക് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർ ഇതറിയണം

മുളകിന്റെ അമിത ഉപയോഗം വില്ലനായേക്കാം. എരിവുള്ള ഭക്ഷണം അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് അന്നനാള കാൻസർ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 28, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:33 PM IST
എരിവ് അധികമായാൽ അന്നനാള ക്യാൻസറിന് സാധ്യത? മുളക് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർ ഇതറിയണം
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CPM Central Committee: നേതാക്കൾക്ക് അഹങ്കാരവും ആ‍ഢംബര ജീവിതവും; സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്
Assembly Election38 min ago
2
Youth found dead1 hr ago
3
Operation Toofan1 hr ago
4
Akhil Marar1 hr ago
5
My Earth My Duty2 hrs ago