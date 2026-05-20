Ebola Outbreak In DR Congo: എബോള വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആശങ്കയുണർത്തുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
കോംഗോയിലുണ്ടായ എബോള വ്യാപനത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) മേധാവി ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ്. നിലവിൽ എബോള രോഗബാധയെത്തുടർന്നുള്ള മരണസംഖ്യ 136 ആയി ഉയർന്നു. ജനീവയിൽ നടന്ന ലോകാരോഗ്യ അസംബ്ലിയിൽ സംസാരിക്കവെ, "ഈ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ വ്യാപനശേഷിയും വേഗതയും എന്നെ ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു" എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് പറഞ്ഞു.
എബോള വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആശങ്കയുണർത്തുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അംഗീകൃത വാക്സിനുകളോ ചികിത്സകളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു അപൂർവ വൈറസ് വകഭേദമായ 'ബുണ്ടിബുഗ്യോ' മൂലമാണ് രോഗം പടരുന്നത്. ഇതുവരെ 32 സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 543 സംശയാസ്പദമായ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കോംഗോ ആരോഗ്യ മന്ത്രി റോജർ കംബ ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു. രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട 136 മരണങ്ങളും ഈ വൈറസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. നിലവിൽ 69 രോഗികൾ എബോള ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്.
മെയ് 15-ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ഈ രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണം 'ബുണ്ടിബുഗ്യോ' (Bundibugyo) എന്ന എബോള വകഭേദമാണ്. 2014-നും 2016-നും ഇടയിൽ പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിൽ വൻ നാശം വിതച്ച 'സയർ' (Zaire) വകഭേദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത്. സയർ വകഭേദത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ബുണ്ടിബുഗ്യോ വകഭേദത്തിന് നിലവിൽ അംഗീകൃത വാക്സിനുകളോ പ്രത്യേക ചികിത്സകളോ ലഭ്യമല്ല.
ഇതൂരി (Ituri) പ്രവിശ്യയാണ് ഈ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം എങ്കിലും, അയൽ പ്രവിശ്യയായ വടക്കൻ കിവുവിലും (North Kivu) രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവിശ്യകൾ നിലവിൽ "സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത" സാഹചര്യത്തിലാണെന്നും, സമീപ മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്നും പലായനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ടെഡ്രോസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് ആരോഗ്യ പരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയുള്ള രോഗവ്യാപനത്തെയാണ് (healthcare-associated transmission) സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റുവാണ്ട, ബുറുണ്ടി, ടാൻസാനിയ തുടങ്ങിയ അയൽരാജ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷണം, അതിർത്തി പരിശോധനകൾ, അടിയന്തര പ്രതിരോധ നടപടികൾ എന്നിവ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്ക സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ തിങ്കളാഴ്ച ഈ രോഗവ്യാപനത്തെ ഭൂഖണ്ഡാന്തര സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
