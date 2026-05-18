Viral outbreaks 2026: ലോകമെമ്പാടും ഭയാനകമായ നിരവധി വൈറൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഈ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
2026ൽ ലോകമെമ്പാടും ഭയാനകമായ നിരവധി വൈറൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയിൽ മാരകമായ എബോള വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം പടരുകയാണ്. ഏഷ്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിപ കേസുകൾ, എലികളിൽ നിന്ന് പകരുന്ന വൈറസായ ഹാന്റവൈറസ് അണുബാധകൾ എന്നിവ പടരുന്നതും ആരോഗ്യ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. 2026 ൽ ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ അഞ്ച് മാരക വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടലുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം.
എബോള വൈറസ് (Ebola Virus Outbreak)
1976-ൽ എബോള നദിക്കരയിലാണ് എബോള വൈറസ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത്. അതീവ ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങളും ഉയർന്ന മരണനിരക്കും ആണ് ഈ വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് ഉള്ളത്. മനുഷ്യരാശിക്ക് നേരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണികളിലൊന്നായാണ് ഈ വൈറസിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. രോഗബാധിതരായ വ്യക്തികളുടെ ശരീരസ്രവങ്ങളുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് ഈ വൈറസ് പകരുന്നത്. പനി, കടുത്ത ക്ഷീണം, ശരീരവേദന എന്നിവയാണ് എബോളയുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നതോടെ കടുത്ത രക്തസ്രാവം, നിർജ്ജലീകരണം, അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകുക തുടങ്ങിയ മാരകമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
ഹാന്റവൈറസ് (Hantavirus Outbreak)
ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) എബോള വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഹാന്റവൈറസ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. വർഷങ്ങളായി ഗവേഷകർക്ക് അറിയാവുന്ന വൈറസ് ആണെങ്കിലും, അടുത്തിടെ ഒരു ആഡംബര കപ്പലിലെ (Cruise ship) അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരിൽ ഈ രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയായി.
എലികൾ പോലുള്ള കരണ്ടുതിന്നുന്ന ജീവികളാണ് (Rodents) ഹാന്റവൈറസിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടം. ഇവയുടെ മൂത്രം, ഉമിനീര്, കാഷ്ഠം എന്നിവയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നത്. വായുസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞതും പൊടിപിടിച്ചതുമായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇതിന് സാധ്യത കൂടുതൽ. ധാന്യപ്പുരകൾ, പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ, സംഭരണമുറികൾ എന്നിവ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ വായുവിലൂടെ ഈ വൈറസിന്റെ സൂക്ഷ്മകണികകൾ ശ്വസിക്കുന്നത് വഴിയാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും രോഗബാധയുണ്ടാകുന്നത്.
നിപ്പാ വൈറസ് ബാധ (Nipah Virus Outbreak)
മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയുയർത്തുന്ന 'നിപ്പാ' (Nipah) വൈറസ്, 2026-ന്റെ ആദ്യ വാരങ്ങളിൽ വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിവേഗം പടരാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ വൈറസിന് നിലവിൽ വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തത് ഇതിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പനിയും തലവേദനയുമാണ് നിപ്പായുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ. എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്കും എൻസെഫലൈറ്റിസ് (മസ്തിഷ്ക വീക്കം) പോലുള്ള ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരാനുള്ള (Zoonotic) ഇതിന്റെ ശേഷിയാണ് ഈ വൈറസിനെ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് പകരുന്നത്, പിന്നീട് രോഗബാധിതരുമായുള്ള അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്നു.
നോറോവൈറസ് ബാധ (Norovirus Outbreak)
ഒരു ആഡംബര കപ്പലിൽ നോറോവൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഈ വൈറസും അടുത്തിടെ ആശങ്കയുയർത്തി. നോറോവൈറസ് പ്രധാനമായും വയറിനെയും കുടലിനെയും ബാധിക്കുന്ന 'അക്യൂട്ട് ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രൈറ്റിസ്' (Acute gastroenteritis) എന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് കാരണമാകുന്നത്. നോറോവൈറസ് ബാധിച്ച ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സുഖം പ്രാപിക്കുമെങ്കിലും, രോഗം മാറിയ ശേഷവും കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ഇവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വൈറസ് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അഞ്ചാംപനി ബാധ (Measles Outbreak)
ബംഗ്ലാദേശിൽ അഞ്ചാംപനി (Measles) മൂലം നിരവധി മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വായുവിലൂടെ, ശ്വാസകോശ കണികകളിലൂടെ (Respiratory droplets) അതിവേഗം പടരുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണിത്. ശരീരത്തിൽ ചുവന്ന തടിപ്പുകൾ, കടുത്ത പനി, ഫ്ലൂ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ. ഈ രോഗത്തിന് കൃത്യമായ മരുന്ന് ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും, കൃത്യസമയത്ത് നൽകുന്ന രണ്ട് ഡോസ് എംഎംആർ (Measles, Mumps, and Rubella) വാക്സിനേഷനിലൂടെ ഇത് പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും.
വൈറസ് ബാധകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സ്വയം സുരക്ഷിതരാകാം?
വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കുക: പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയ ശേഷം കൈകൾ സോപ്പുപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുകയോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
രോഗികളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക: രോഗബാധയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നതും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നതും പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.
കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അറിയുക: ഔദ്യോഗിക ആരോഗ്യ നിർദ്ദേശങ്ങളും വിശ്വസനീയമായ വാർത്തകളും മാത്രം പിന്തുടരുക. വ്യാജവാർത്തകൾ വിശ്വസിക്കരുത്.
വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുക: പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ്പുകൾ ലഭ്യമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് വാക്സിൻ എടുക്കുക. ഇത് രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും.
