Green Tea For Weight Loss: ഗ്രീൻ ടീ കുടിച്ചിട്ടും വണ്ണം കുറയുന്നില്ലേ? ശരിയായ സമയത്താണോ കുടിക്കുന്നത്? അറിയേണ്ടതെല്ലാം...

ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപാണോ അതിന് ശേഷമാണോ ​ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കേണ്ടത്? എപ്പോൾ കുടിച്ചാലാണ് കൃത്യമായ ആരോ​ഗ്യ ​ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുക?  

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : May 12, 2026, 02:48 PM IST
  • രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് മെറ്റബോളിസം മെച്ചപ്പെടുത്തും.
  • ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് വേ​ഗത്തിൽ എരിച്ചുകളയാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ന് മിക്ക ആളുകളും കുടിക്കുന്ന പാനീയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ​ഗ്രീൻ ടീ. ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൊഴുപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളും പ്രകൃതിദത്ത സംയുക്തങ്ങളും ഇതിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മിക്ക ആളുകളും ഇത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിലുൾപ്പെടെ കുടിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പൂർണ്ണഗുണം ലഭിക്കുന്നത് അത് എപ്പോൾ, എങ്ങനെ കുടിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് ആരോ​ഗ്യ വിദ​ഗ്ധർ പറയുന്നത്. 

വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം..

ഗ്രീൻ ടീ പോലുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ പാനീയങ്ങൾ ഉപയോ​ഗിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കുടിക്കുന്നു എന്നതും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ശരിയായ സമയത്ത് കുടിച്ചാൽ അതിന്റെ ആരോ​ഗ്യ ​ഗുണങ്ങൾ ഇരട്ടിയാകും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 

1. രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ: രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് മെറ്റബോളിസം മെച്ചപ്പെടുത്തും. ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് വേ​ഗത്തിൽ എരിച്ചുകളയാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. അതുവഴി ദിവസം മുഴുവൻ ഉന്മേഷവും ലഭിക്കുന്നു. 

2. വർക്കൗട്ടിന് മുമ്പ്: വ്യായാമത്തിന് അരമണിക്കൂർ മുൻപായി ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പ് എരിച്ചുകളയാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.

3. ഭക്ഷണത്തിന് ഇടയിലുള്ള സമയം: ഭക്ഷണത്തിന് ഇടയിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പ്രവണത കുറയ്ക്കുന്നു. അനാരോ​ഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായകമാണ്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കും. വിശപ്പ് കുറയ്ക്കും. 

ഒരു ദിവസം എത്ര ​കപ്പ് ​ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാം?

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ​ഗ്രീൻ ടീ. ദിവസവും 2 മുതൽ 3 കപ്പ് വരെ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാമെന്ന് ആരോ​ഗ്യ വിദ​ഗ്ധർ പറയുന്നു. എങ്കിലും ഡോക്ടറെ കണ്ട് നിർദ്ദേശം തേടിയ ശേഷം മാത്രം ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 

