Cancer Vaccine: ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ 100 ശതമാനം വിജയം; കാൻസർ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ച് റഷ്യ

കാൻസറിനുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളിൽ നൂറ് ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തി നേടിയതായി റഷ്യ. എന്റെറോമിക്സ് വാക്സിൻ പ്രാരംഭ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളിൽ നൂറ് ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തി നേടിയതായി റഷ്യ വ്യക്തമാക്കി. വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച ആളുകളിൽ ട്യൂമറിന് ചുരുക്കം ഉണ്ടായെന്നും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി.
കോവിഡ് 19 വാക്സിന് സമാനമായ എംആർഎൻഎ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് കാൻസർ വാക്സിനായ എന്ററോമിക്സ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാൻസർ കോശങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് വാക്സിന്റെ ദൗത്യം. കീമോതെറാപ്പി പോലുള്ള ചികിത്സാരീതിക്ക് ബദലായാണ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യരിൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷിച്ചത്. റഷ്യൻ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് റേഡിയോളജിക്കൽ സെന്റർ, ഏംഗൽഹാർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മോളിക്യുലാർ ബയോളജിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് വാക്സിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ട്രയലിന്റെ ഭാഗമായത് 48 പേരാണ്. ഇതിന് ശേഷമാണ് എന്റെറോമിക്സിനെ കാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്തെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പായി അവതരിപ്പിച്ചത്. റഷ്യയുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് വാക്സിൻ നിലവിൽ.
വാക്സിന്റെ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയമായിരുന്നുവെന്ന് നാഷണൽ റിസർച്ച് സെന്റർ ഫോർ എപ്പിഡെമിയോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജിയുടെ ഡയറക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ഗിന്റ്സ്ബർഗ് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കാൻസറിനുള്ള വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാനവട്ട ശ്രമത്തിലാണെന്നും ഉടൻ രോഗികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മുൻപ് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.
