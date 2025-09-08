English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cancer Vaccine: ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ 100 ശതമാനം വിജയം; കാൻസർ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ച് റഷ്യ

Enteromix Russian cancer vaccine: വാക്സിൻ ഉപയോ​ഗിച്ചവരിൽ ട്യൂമർ ചുരുങ്ങിയതായും പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ടായില്ലെന്നും ​ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 8, 2025, 06:43 PM IST
  • കീമോതെറാപ്പി പോലുള്ള ചികിത്സാരീതിക്ക് ബദലായാണ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
  • മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യരിൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷിച്ചത്

Read Also

  1. Cancer ചികിത്സയിൽ Aspirin സ്വീകരിക്കുന്ന രോഗികളിൽ മരണം 20 ശതമാനം കുറയ്ക്കുമെന്ന് പഠനം

Trending Photos

Gold price Today 8 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Kerala gold price
Gold price Today 8 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Kerala BT 19 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT 19 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate 07 September 2025: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
7
Gold price today
Kerala Gold Rate 07 September 2025: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Kerala Samrudhi SM 19 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala Samrudhi SM 19 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Cancer Vaccine: ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ 100 ശതമാനം വിജയം; കാൻസർ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ച് റഷ്യ

കാൻസറിനുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളിൽ നൂറ് ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തി നേടിയതായി റഷ്യ. എന്റെറോമിക്സ് വാക്സിൻ പ്രാരംഭ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളിൽ നൂറ് ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തി നേടിയതായി റഷ്യ വ്യക്തമാക്കി. വാക്സിൻ ഉപയോ​ഗിച്ച ആളുകളിൽ ട്യൂമറിന് ചുരുക്കം ഉണ്ടായെന്നും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും ​ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി.

Add Zee News as a Preferred Source

കോവിഡ് 19 വാക്സിന് സമാനമായ എംആർഎൻഎ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോ​ഗിച്ചാണ് കാൻസർ വാക്സിനായ എന്ററോമിക്സ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാൻസർ കോശങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് വാക്സിന്റെ ദൗത്യം. കീമോതെറാപ്പി പോലുള്ള  ചികിത്സാരീതിക്ക് ബദലായാണ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യരിൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷിച്ചത്. റഷ്യൻ ആരോ​ഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് റേഡിയോളജിക്കൽ സെന്റർ, ഏം​ഗൽഹാർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മോളിക്യുലാർ ബയോളജിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് വാക്സിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ട്രയലിന്റെ ഭാ​ഗമായത് 48 പേരാണ്. ഇതിന് ശേഷമാണ് എന്റെറോമിക്സിനെ കാൻസർ ചികിത്സാ രം​ഗത്തെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പായി അവതരിപ്പിച്ചത്. റഷ്യയുടെ ആരോ​ഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അം​ഗീകാരത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് വാക്സിൻ നിലവിൽ.

വാക്സിന്റെ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയമായിരുന്നുവെന്ന് നാഷണൽ റിസർച്ച് സെന്റർ ഫോർ എപ്പിഡെമിയോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജിയുടെ ഡയറക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ​ഗിന്റ്സ്ബർ​ഗ് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കാൻസറിനുള്ള വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാനവട്ട ശ്രമത്തിലാണെന്നും ഉടൻ രോ​ഗികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മുൻപ് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.‌

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Cancer VaccineEnteromixകാൻസർവാക്സിൻറഷ്യ

Trending News