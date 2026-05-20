Pet Health Care Tips: നായ്ക്കൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും പേവിഷബാധയ്ക്കുള്ള വാക്സിൻ നിർബന്ധമായും നൽകണം.
നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും വളർത്തുന്നവർ അവയുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഭക്ഷണവും മറ്റ് അവശ്യ കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമാണ് അവയ്ക്ക് നൽകുന്ന വാക്സിനുകളും. മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കൃത്യസമയത്ത് വാക്സിനുകൾ നൽകേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നിർബന്ധിതവുമായ വാക്സിനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
നായ്ക്കൾക്ക് ഏതൊക്കെ വാക്സിനുകളാണ് നൽകേണ്ടത്?
1. ആന്റി-റാബീസ് വാക്സിൻ: പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനാണിത്. നിയമപരമായി തന്നെ ഇത് നിർബന്ധമാണ്. മൃഗങ്ങളുടെയും അവരുമായി ഇടപഴകുന്നവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് ഈ വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
2. DHPPi / DHPPiL (5-in-1 അല്ലെങ്കിൽ 7-in-1 വാക്സിൻ): അഞ്ച് മാരക രോഗങ്ങളെ തടയുന്ന ഒരു സംയുക്ത വാക്സിനാണ് DHPPi / DHPPiL. ഏതൊക്കെയാണ് ആ മാരകരോഗങ്ങൾ?
പൂച്ചകൾക്ക് നൽകേണ്ട നിർബന്ധിത വാക്സിനുകൾ ഏതൊക്കെ?
1. ആന്റി-റേബീസ് വാക്സിൻ: നായ്ക്കളെപ്പോലെ തന്നെ പൂച്ചകൾക്കും പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ നൽകണം.
2. CRP / FVRCP (3-in-1 വാക്സിൻ): പൂച്ചകളിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഈ വാക്സിൻ. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രോഗങ്ങൾ?
വാക്സിനേഷൻ സമയക്രമം
1. നായ്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും 6 മുതൽ 8 ആഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോൾ ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിൻ കൊടുക്കണം. തുടർന്ന് ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നൽകുക.
2. ആദ്യ ഡോസുകൾ പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഈ വാക്സിനുകൾ ആവർത്തിക്കണം. പ്രതിരോധശേഷി നിലനിർത്താനാണിത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.