English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Health & Lifestyle
  • No Gas Recipes: അടുക്കളയിൽ ഇനി 'നോ ​ഗ്യാസ്' കുക്കിം​ഗ്! എൽപിജി ക്ഷാമം മറികടക്കാൻ ചില സൂപ്പർ വിഭവങ്ങൾ ഇതാ...

No Gas Recipes: അടുക്കളയിൽ ഇനി 'നോ ​ഗ്യാസ്' കുക്കിം​ഗ്! എൽപിജി ക്ഷാമം മറികടക്കാൻ ചില സൂപ്പർ വിഭവങ്ങൾ ഇതാ...

അവൽ നനച്ചത് മുതൽ യോഗർട്ട് ബൗൾ വരെ അടുപ്പ് കത്തിക്കാതെ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ചില വിഭവങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം...  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 13, 2026, 11:29 AM IST
  • മലയാളികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അവൽ നനച്ചത്.
  • ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ​ഗ്യാസ് ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല.

Read Also

  1. LPG Gas Shortage: പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; ​ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ബുക്കിങ് ഇടവേള 25ൽ നിന്ന് 45 ആക്കി

Trending Photos

Mars Transit 2026: ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചൊവ്വയെത്തുമ്പോൾ..! ഒപ്പം കൊണ്ടുവരും ഭാ​ഗ്യവും, ഇവരുടെ തലവര മാറും; ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ?
7
Mars Transit
Mars Transit 2026: ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചൊവ്വയെത്തുമ്പോൾ..! ഒപ്പം കൊണ്ടുവരും ഭാ​ഗ്യവും, ഇവരുടെ തലവര മാറും; ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ?
Meenam Month Horoscope 2026: ഇനിയുള്ള 30 ദിവസം ഈ നാളുകാ‍ർക്ക് ഭാ​ഗ്യം; തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങൾ
6
Meenam Month Horoscope
Meenam Month Horoscope 2026: ഇനിയുള്ള 30 ദിവസം ഈ നാളുകാ‍ർക്ക് ഭാ​ഗ്യം; തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങൾ
Meenam Month Horoscope: മീനമാസത്തിൽ ദൗര്‍ഭാഗ്യത്തില്‍ വട്ടം ചുറ്റുന്ന നക്ഷത്രക്കാര്‍ ഇവർ; ഒന്നൊഴിയാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്തുടരും
6
Horoscope
Meenam Month Horoscope: മീനമാസത്തിൽ ദൗര്‍ഭാഗ്യത്തില്‍ വട്ടം ചുറ്റുന്ന നക്ഷത്രക്കാര്‍ ഇവർ; ഒന്നൊഴിയാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്തുടരും
Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!
6
Mercury Transit
Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!
No Gas Recipes: അടുക്കളയിൽ ഇനി 'നോ ​ഗ്യാസ്' കുക്കിം​ഗ്! എൽപിജി ക്ഷാമം മറികടക്കാൻ ചില സൂപ്പർ വിഭവങ്ങൾ ഇതാ...

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് പാചകവാതക ക്ഷാമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെയാണ് ഇറക്കുമതി തടസ്സപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ ആഭ്യന്തര വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായി. പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ ഹോട്ടലുകൾ മറ്റും അടയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കാമെന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പാചകവാതകം എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. വീടുകളിൽ ​ഗ്യാസിന്റെ ഉപയോ​ഗം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. ​ഗ്യാസ് ഉപയോ​ഗിക്കാതെ തയാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ആരോഗ്യകരവും രുചികരവുമായ വിഭവങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവ നമുക്ക് തയാറാക്കിയെടുക്കാനാകും. 

അവൽ നനച്ചത്

മലയാളികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അവൽ നനച്ചത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ​ഗ്യാസ് ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. വളരെ വേ​ഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കും. 

തയാറാക്കുന്ന വിധം - അവൽ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വാർത്തുകളയണം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയതും, ശർക്കര പാനി/ പൊടി, ഏലക്കപ്പൊടി, നേന്ത്രപ്പഴം എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. അല്പം നെയ്യ് കൂടി ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ രുചി ലഭിക്കും. 

വെജിറ്റബിൾ സാൻഡ്‌വിച്ച് 

ബ്രെഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ. എന്നാൽ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആകാം. ആരോ​ഗ്യകരമാക്കാൻ ഒരു വെജിറ്റബിൾ സാൻഡ്വിച്ച് തന്നെ തയാറാക്കാം. 

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ബ്രെഡിൽ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് പുരട്ടുക. ഇതിലേക്ക് സവാള, തക്കാളി, കുക്കുമ്പർ, ക്യാരറ്റ് എന്നിവ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കാം. ഇതിന് ​ഗ്യാസ് ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. 

Also Read: Heat Resistant Tips: മദ്യം, കാപ്പി, ചായ കുടിക്കരുത്! സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കടുക്കുന്നു, മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി

സ്പ്രൗട്ട് സാലഡ്

ഏറെ പോഷക​ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണമാണിത്. 

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില എന്നിവ മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് അല്പം നാരങ്ങാനീരും ഉപ്പും ചേർക്കുക. ശേഷം ഇവ നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കവിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഓട്സ് സ്മൂത്തി 

വളരെ എളുപ്പത്തിലും ഏറെ ആരോ​ഗ്യ​ഗുണവുമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഓട്സ് സ്മൂത്തി. 

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ഓട്സ്, പാൽ (അല്ലെങ്കിൽ തൈര്), കശുവണ്ടി, ഈന്തപ്പഴം, ഏതെങ്കിലും പഴം എന്നിവ ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. മധുരത്തിനായി പഞ്ചസാര ഉപയോ​ഗിക്കാതെ തേൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

തൈര് സാദം

തൈര് സാദം ഉണ്ടാക്കാൻ ​ഗ്യാസ് വേണ്ടേ? അരി ഉപയോ​ഗിച്ചാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ​ഗ്യാസ് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അവൽ ഉപയോ​ഗിച്ചും ഈ വിഭവം തയാറാക്കാം. 

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: കുതിർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന അവലിലേക്ക് കട്ടിയുള്ള തൈര്, ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില എന്നിവ ചേർക്കണം. ഇതിൽ മാതളനാരങ്ങയോ ക്യാരറ്റോ ചേർത്താൽ കൂടുതൽ രുചികരമായിരിക്കും.

ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് യോഗർട്ട് 

ഒരു വലിയ ബൗളിൽ തണുപ്പിച്ച യോ​ഗർട്ട് എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ, പപ്പായ, അല്പം മാതളനാരങ്ങ എന്നിവ ചേർക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഇതിന് മുകളിലായി അല്പം വറുത്തുപൊടിച്ച ജീരകപ്പൊടി, ഒരു നുള്ള് ചാറ്റ് മസാല എന്നിവ വിതറാം. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.  

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

LPG crisisNo Gas MealsLPG Shortageഗ്യാസ് ഇല്ലാതെ പാചകംഎൽപിജി ക്ഷാമം

Trending News