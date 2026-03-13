പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് പാചകവാതക ക്ഷാമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെയാണ് ഇറക്കുമതി തടസ്സപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ ആഭ്യന്തര വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായി. പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ ഹോട്ടലുകൾ മറ്റും അടയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കാമെന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ്.
ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പാചകവാതകം എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. വീടുകളിൽ ഗ്യാസിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കാതെ തയാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ആരോഗ്യകരവും രുചികരവുമായ വിഭവങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവ നമുക്ക് തയാറാക്കിയെടുക്കാനാകും.
അവൽ നനച്ചത്
മലയാളികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അവൽ നനച്ചത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഗ്യാസ് ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. വളരെ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കും.
തയാറാക്കുന്ന വിധം - അവൽ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വാർത്തുകളയണം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയതും, ശർക്കര പാനി/ പൊടി, ഏലക്കപ്പൊടി, നേന്ത്രപ്പഴം എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. അല്പം നെയ്യ് കൂടി ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ രുചി ലഭിക്കും.
വെജിറ്റബിൾ സാൻഡ്വിച്ച്
ബ്രെഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ. എന്നാൽ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആകാം. ആരോഗ്യകരമാക്കാൻ ഒരു വെജിറ്റബിൾ സാൻഡ്വിച്ച് തന്നെ തയാറാക്കാം.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ബ്രെഡിൽ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് പുരട്ടുക. ഇതിലേക്ക് സവാള, തക്കാളി, കുക്കുമ്പർ, ക്യാരറ്റ് എന്നിവ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കാം. ഇതിന് ഗ്യാസ് ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല.
സ്പ്രൗട്ട് സാലഡ്
ഏറെ പോഷകഗുണമുള്ള ഭക്ഷണമാണിത്.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില എന്നിവ മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് അല്പം നാരങ്ങാനീരും ഉപ്പും ചേർക്കുക. ശേഷം ഇവ നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കവിക്കാവുന്നതാണ്.
ഓട്സ് സ്മൂത്തി
വളരെ എളുപ്പത്തിലും ഏറെ ആരോഗ്യഗുണവുമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഓട്സ് സ്മൂത്തി.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ഓട്സ്, പാൽ (അല്ലെങ്കിൽ തൈര്), കശുവണ്ടി, ഈന്തപ്പഴം, ഏതെങ്കിലും പഴം എന്നിവ ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. മധുരത്തിനായി പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാതെ തേൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
തൈര് സാദം
തൈര് സാദം ഉണ്ടാക്കാൻ ഗ്യാസ് വേണ്ടേ? അരി ഉപയോഗിച്ചാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അവൽ ഉപയോഗിച്ചും ഈ വിഭവം തയാറാക്കാം.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: കുതിർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന അവലിലേക്ക് കട്ടിയുള്ള തൈര്, ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില എന്നിവ ചേർക്കണം. ഇതിൽ മാതളനാരങ്ങയോ ക്യാരറ്റോ ചേർത്താൽ കൂടുതൽ രുചികരമായിരിക്കും.
ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് യോഗർട്ട്
ഒരു വലിയ ബൗളിൽ തണുപ്പിച്ച യോഗർട്ട് എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ, പപ്പായ, അല്പം മാതളനാരങ്ങ എന്നിവ ചേർക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഇതിന് മുകളിലായി അല്പം വറുത്തുപൊടിച്ച ജീരകപ്പൊടി, ഒരു നുള്ള് ചാറ്റ് മസാല എന്നിവ വിതറാം. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
