സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ജിമ്മിലെ ചർച്ചകളിലും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പല ഫിറ്റ്നസ് ഉപദേശങ്ങളും പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ ഇല്ലാത്തവയാണ്. ഇത്തരം തെറ്റായ അറിവുകൾ വച്ചുപുലർത്തുന്നത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നവരായാലും സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നവരായാലും, ഏതാണ് സത്യമെന്നും ഏതാണ് വെറും മിഥ്യയെന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സുസ്ഥിരവും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു ജീവിതശൈലി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
1. ഒരു ഭാഗത്തെ കൊഴുപ്പ് മാത്രം കുറയ്ക്കാം (Spot Reduction Myth)
മിഥ്യ: ക്രഞ്ചസ് (Crunches) ചെയ്യുന്നത് വയറിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
വസ്തുത: ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് എവിടെ നിന്ന് കുറയണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനാവില്ല.
ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തെ കൊഴുപ്പ് മാത്രം വ്യായാമത്തിലൂടെ മാറ്റാം എന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. സിക്സ് പാക്ക് ലഭിക്കാൻ വയറിന് മാത്രം വ്യായാമം നൽകുന്നത് ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. കൊഴുപ്പ് കുറയുന്നത് ശരീരത്തിലുടനീളമാണ്. കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമവും മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യായാമവും വഴി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കൂ.
ALSO READ: മറക്കാതെ കഴിക്കാം ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ; ചർമ്മത്തിനും മുടിക്കും ഉത്തമം
2. വെയിറ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സ്ത്രീകളെ ബൾക്കിയാക്കും
മിഥ്യ: ഭാരമുയർത്തുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരം പുരുഷന്മാരെപ്പോലെയാക്കും.
വസ്തുത: ഇത് പേശികൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയും മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സ്ത്രീകളിൽ മസിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഹോർമോൺ കുറവായതിനാൽ, ഭാരമുയർത്തുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ശരീരം ബൾക്കിയാകില്ല. പകരം, ഇത് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാനും പേശികൾക്ക് വടിവ് നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വിശ്രമവേളയിലും കൂടുതൽ കലോറി കത്തിച്ചുകളയാൻ ശരീരത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
3. വിയർപ്പും കൊഴുപ്പ് കുറയുന്നതും
മിഥ്യ: വിയർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം ഫലപ്രദമല്ല.
വസ്തുത: വിയർപ്പ് വെറും കൂളിംഗ് മെക്കാനിസം മാത്രമാണ്.
കൂടുതൽ വിയർക്കുന്നത് കൂടുതൽ കലോറി കത്തുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയല്ല. ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ വിയർക്കുമെങ്കിലും അത് വ്യായാമത്തിന് തുല്യമാകില്ല. വ്യായാമത്തിന്റെ തീവ്രത അളക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പും ശ്വസനഗതിയും നോക്കിയാവണം.
4. വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗുണമുള്ളൂ (No Pain, No Gain)
മിഥ്യ: വേദന അനുഭവപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് പാഴാണ്.
വസ്തുത: വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും, കഠിനമായ വേദന പരിക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.
വ്യായാമത്തിന് ശേഷം പേശികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തളർച്ചയും വേദനയും സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ കുത്തുന്നതുപോലെയുള്ള വേദനയോ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയോ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ശരീരം നൽകുന്ന അപായസൂചനയാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിശ്രമം അത്യാവശ്യമാണ്.
ALSO READ: ഈ ആയുർവേദ പരിഹാരങ്ങൾ മികച്ചത്; ശരീരം വിഷമുക്തമാക്കാം
5. ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ കാർഡിയോ മാത്രം മതി
മിഥ്യ: കാർഡിയോ മാത്രമാണ് തടി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏക വഴി.
വസ്തുത: കാർഡിയോയും വെയിറ്റ് ട്രെയിനിംഗും ചേർന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച രീതി.
കാർഡിയോ വ്യായാമങ്ങൾ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെങ്കിലും, അത് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല. ഇത് മെറ്റബോളിസം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കാർഡിയോയും ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിംഗും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗ്ഗം.
