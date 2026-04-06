English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Health & Lifestyle
Oily Scalp Remedies: എണ്ണമയമുള്ള മുടിയാണോ പ്രശ്നം? പരിഹരിക്കാൻ പരീക്ഷിക്കാം ഈ സ്മാർട്ട് ടിപ്‌സുകൾ

ആപ്പിൾ സിഡെർ വിനി​ഗർ, ടീ ട്രീ ഓയിൽ എന്നിവ തലയോട്ടിയിലെ എണ്ണമയം കുറയ്ക്കാനും മുടി സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 6, 2026, 10:07 PM IST
  • ചിലർക്ക് ദിവസവും തല കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ സമാധാനം വരില്ല.
  • എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും തല കഴുകുന്നത് തലയോട്ടിയിലെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും.

Trending Photos

എണ്ണമയമുള്ള മുടി ആണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? മുടി എണ്ണമയമുള്ളതാണെങ്കിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. താരൻ, മുടികൊഴിച്ചിൽ, ദുർ​ഗന്ധം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാകാറുണ്ട്. തലയോട്ടിയിലെ എണ്ണമയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

തലയോട്ടിയിലെ എണ്ണമയം കുറയ്ക്കാനുള്ള ചില വഴികൾ നോക്കാം... 

1. അമിതമായി കഴുകരുത്: ചിലർക്ക് ദിവസവും തല കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ സമാധാനം വരില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും തല കഴുകുന്നത് തലയോട്ടിയിലെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും. ഇത് കൂടുതൽ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. അതിനാൽ ആഴ്ചയിൽ 2-3 തവണ മാത്രം തലകഴുകുന്നതാണ് നല്ലത്. വീര്യം കുറഞ്ഞ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

2. ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനെഗർ: തലയോട്ടിയിലെ എണ്ണമയം കളയാൻ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മഗ്ഗ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനെഗർ ചേർത്ത് തല കഴുകുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് തലയോട്ടിയിലെ ph ലെവൽ നിലനിർത്തും. എണ്ണമയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

3. കണ്ടീഷണർ ഉപയോ​ഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: കണ്ടീഷണർ തേയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് തലയോട്ടിയിൽ ഉപയോ​ഗിക്കരുത്. മുടിയുടെ അറ്റത്ത് മാത്രമാണ് കണ്ടീഷണർ ഉപയോ​ഗിക്കേണ്ടത്. കണ്ടീഷണർ തലയോട്ടിയിൽ തേച്ചാൽ എണ്ണമയം വർധിക്കാൻ കാരണമാകും.

4. ടീ ട്രീ ഓയിൽ: ടീ ട്രീ ഓയിലിൽ ആന്റിബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എണ്ണമയം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഷാംപൂവിൽ 2-3 തുള്ളി ടീ ട്രീ ഓയിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ​ഗുണം ചെയ്യും.

5. ഭക്ഷണക്രമം: ഭക്ഷണത്തിൽ എണ്ണമയം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും പഞ്ചസാരയും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സിങ്ക്, വിറ്റാമിൻ ബി എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇത് തലയോട്ടിയിലെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Hair careHair care tipsOily Scalpഎണ്ണമയമുള്ള തലമുടി

Trending News