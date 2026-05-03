English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Health & Lifestyle
  • Health Tips: രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര വർധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനും വില്ലനാകും..!

Health Tips: രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര വർധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനും വില്ലനാകും..!

തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം...  

Written by - Karthika V | Last Updated : May 3, 2026, 08:36 PM IST
  • കലോറി കുറഞ്ഞ കൃത്രിമ മധുരങ്ങൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നേരിട്ട് വർധിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കുടലിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇത് ബാധിക്കും.
  • ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയുെം ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

Trending Photos

‌Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില; ഇന്ന് വർധനവ്, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
‌Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില; ഇന്ന് വർധനവ്, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിരക്കറിഞ്ഞ് പോകാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിരക്കറിഞ്ഞ് പോകാം...
Kerala SM-53 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-53 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
May Lucky Zodiacs: മെയ് മാസത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രപാതമുൾപ്പെടെ 6 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
13
Rajayoga
May Lucky Zodiacs: മെയ് മാസത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രപാതമുൾപ്പെടെ 6 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
Health Tips: രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര വർധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനും വില്ലനാകും..!

മെറ്റബോളിക് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരത്തെയോ പ്രമേഹത്തെയോ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന്റെ ആരോ​ഗ്യവുമായും ഇത് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സ്ഥിരമല്ലാതെ വരുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് വിദ​ഗ്ധർ നൽകുന്നത്. മൂഡ് സ്വിം​ഗ്സ്, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അഥവാ ബ്രെയിൻ ഫോ​ഗ്, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഓർമ്മശക്തി കുറവ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് കാരണമാകാം.

Add Zee News as a Preferred Source

സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ അസന്തുലിതമാക്കുകയും തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

കൃത്രിമ മധുരങ്ങൾ
കലോറി കുറഞ്ഞ കൃത്രിമ മധുരങ്ങൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നേരിട്ട് വർധിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കുടലിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇത് ബാധിക്കും. ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയുെം ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഇത് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള നാഡീസന്ദേശങ്ങളെ പരോക്ഷമായി ബാധിക്കാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.

പഞ്ചസാര അമിതമായി അടങ്ങിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ധാന്യങ്ങൾ 
ആരോഗ്യകരമെന്ന പേരിൽ വിപണിയിൽ എത്തുന്ന മിക്ക സിറിയലുകളിലും വലിയ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് ഇവ കഴിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് ഉയരും. പകൽ സമയത്തുടനീളം ഊർജ്ജക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമാകും. ശരീരത്തിന്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കും.

Also Read: Health Tips: ആരോ​ഗ്യം കളയാതെ തന്നെ മധുരം കഴിക്കാം..! എങ്ങനെയെന്നല്ലേ? ഇതാ ചില ടിപ്സുകൾ

വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ
അമിതമായി വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഇവയിൽ ട്രാൻസ് ഫാറ്റുകളും ഉയർന്ന ചൂടിൽ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷകരമായ സംയുക്തങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവ തലച്ചോറിലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. കാലക്രമേണ ഇത് മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങളുടെ നാശത്തിനും കാരണമാകും. 

സംസ്കരിച്ച കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ 
മൈദ, വൈറ്റ് ബ്രെഡ് തുടങ്ങിയവ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര അതിവേഗം വർധിക്കാൻ കാരണമാകും. 

അമിതമായി സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ 
റെഡി ടു ഈറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളിലും പാക്കറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ലഘുഭക്ഷണങ്ങളിലും ശുദ്ധീകരിച്ച എണ്ണകൾ ആണ് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്. സോഡിയം, മറ്റ് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ എന്നിവയും ഇതിൽ അമിതമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവ ശരീരത്തിൽ വിട്ടുമാറാത്ത വീക്കം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും. ഇതിലെ രാസവസ്തുക്കളും പ്രിസർവേറ്റീവുകളും ഡിമെൻഷ്യ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.

പഞ്ചസാര പാനീയങ്ങൾ
സോഡകളുടെയും എനർജി ഡ്രിങ്കുകളുടെയും ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിനും തലച്ചോറിലെ വീക്കത്തിനും കാരണമാകും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Health TipsBlood sugarBrain Healthആരോ​ഗ്യ ടിപ്സ്രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ്

Trending News