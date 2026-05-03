Health Tips: രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര വർധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനും വില്ലനാകും..!

മെറ്റബോളിക് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരത്തെയോ പ്രമേഹത്തെയോ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യവുമായും ഇത് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സ്ഥിരമല്ലാതെ വരുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് വിദഗ്ധർ നൽകുന്നത്. മൂഡ് സ്വിംഗ്സ്, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അഥവാ ബ്രെയിൻ ഫോഗ്, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഓർമ്മശക്തി കുറവ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് കാരണമാകാം.
സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ അസന്തുലിതമാക്കുകയും തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
കൃത്രിമ മധുരങ്ങൾ
കലോറി കുറഞ്ഞ കൃത്രിമ മധുരങ്ങൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നേരിട്ട് വർധിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കുടലിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇത് ബാധിക്കും. ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയുെം ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഇത് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള നാഡീസന്ദേശങ്ങളെ പരോക്ഷമായി ബാധിക്കാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.
പഞ്ചസാര അമിതമായി അടങ്ങിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ധാന്യങ്ങൾ
ആരോഗ്യകരമെന്ന പേരിൽ വിപണിയിൽ എത്തുന്ന മിക്ക സിറിയലുകളിലും വലിയ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് ഇവ കഴിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് ഉയരും. പകൽ സമയത്തുടനീളം ഊർജ്ജക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമാകും. ശരീരത്തിന്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കും.
വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ
അമിതമായി വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഇവയിൽ ട്രാൻസ് ഫാറ്റുകളും ഉയർന്ന ചൂടിൽ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷകരമായ സംയുക്തങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവ തലച്ചോറിലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. കാലക്രമേണ ഇത് മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങളുടെ നാശത്തിനും കാരണമാകും.
സംസ്കരിച്ച കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ
മൈദ, വൈറ്റ് ബ്രെഡ് തുടങ്ങിയവ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര അതിവേഗം വർധിക്കാൻ കാരണമാകും.
അമിതമായി സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ
റെഡി ടു ഈറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളിലും പാക്കറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ലഘുഭക്ഷണങ്ങളിലും ശുദ്ധീകരിച്ച എണ്ണകൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോഡിയം, മറ്റ് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ എന്നിവയും ഇതിൽ അമിതമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവ ശരീരത്തിൽ വിട്ടുമാറാത്ത വീക്കം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും. ഇതിലെ രാസവസ്തുക്കളും പ്രിസർവേറ്റീവുകളും ഡിമെൻഷ്യ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
പഞ്ചസാര പാനീയങ്ങൾ
സോഡകളുടെയും എനർജി ഡ്രിങ്കുകളുടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിനും തലച്ചോറിലെ വീക്കത്തിനും കാരണമാകും.
