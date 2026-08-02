/Happy Friendship Day 2026: ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ... പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി നേരം ആശംസകൾ...

Happy Friendship Day 2026: ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ. യഥാർത്ഥ സുഹ്യത്തുക്കൾ സന്തോഷത്തിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സങ്കടത്തിലും ഒപ്പം കാണും. നമ്മളോടൊപ്പം കളിച്ചുവളർന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് റൂംമേറ്റ്, ഓഫീസിലെ ബെസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ കണ്ടുമുട്ടിയ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറിയ വ്യക്തികളെയെല്ലാം ഓർക്കാനും ആ സൗഹൃദം എത്രത്തോളം വിലമതിക്കുന്നു എന്ന് അവരെ അറിയിക്കാനുമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ.
ഈ വർഷത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേയിൽ അവരെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സമ്മാനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഒരു സന്ദേശവും അവർക്ക് കൈമാറാം. സുഹൃത്തിന് അയയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ചില സന്ദേശങ്ങൾ നോക്കാം.
. എന്റെ സാധാരണ ദിവസങ്ങൾ അസാധാരണമാക്കുന്ന സുഹൃത്തിന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ആശംസകൾ.
. എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചിയർ ലീഡർ ആയതിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകിയതിനും നന്ദി. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ആശംസകൾ.
. വർഷങ്ങൾ കടന്ന് പോയാലും നമ്മുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമായി വളരട്ടെ. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ആശംസകൾ.
. എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ നിന്നതിന് നന്ദി. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ആശംസകൾ.
. നിന്നെപ്പോലെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം മനോഹരമായി. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ആശംസകൾ.
. ചിലർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് അതിനെ എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റും. ആ വ്യക്തിയായിരുന്നതിന് നന്ദി.
. യഥാർത്ഥ സൗഹൃദം എല്ലാ ദിവസവും ഒരുമിച്ചായിരിക്കുക എന്നതല്ല. ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ്.
. എന്നെ ഞാനായി സ്വീകരിച്ചതിന് നന്ദി.
. ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ സംശയിച്ചപ്പോഴും നീ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചു.
. കുടുംബമായി മാറിയ ഒരാൾക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ആശംസകൾ.
രസകരമായ സൗഹൃദ ദിന ആശംസകൾ
. സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരിക്കലും മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല.
. എന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും നീ എന്റെ സുഹൃത്താകാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് നന്ദി.
. എന്റെ ശമ്പളമില്ലാത്ത തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ആശംസകൾ.
.സൗഹൃദത്തിന് ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മുക്ക് തീർച്ചയായും അത് ലഭിക്കുമായിരുന്നു.
.എന്റെ തമാശകൾ കേട്ട് ചിരിച്ചതിന് നന്ദി.
ദീർഘദൂര സുഹൃത്തുക്കൾക്കുള്ള സന്ദേശം
. എത്ര ദൂരമുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുള്ള മനസ്സുകളെ ഒരിക്കലും അകറ്റാൻ കഴിയില്ല.
. ഇന്ന് നിന്നെ ഒരുപാട് ഓർക്കുന്നു. സൗഹൃദദിനാശംസകൾ!
. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുമിച്ച് നല്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
. ദൂരെയാണെങ്കിലും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നിനക്ക് സന്തോഷം നേരുന്നു.
. ദൂരം എത്രയായാലും, ഒരു ഫോൺ കോളിന്റെ ദൂരം മാത്രം അകലെയാണ് നീ.
സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് പ്രശസ്തർ പറഞ്ഞത്
. "ബാക്കിയുള്ള ലോകം കൈവിട്ടുപോകുമ്പോൾ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്." — വാൾട്ടർ വിൻചെൽ
. "ഈ ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരേയൊരു സിമന്റാണ് സൗഹൃദം." — വുഡ്രോ വിൽസൺ
. "ദൈവം നമുക്ക് തരാൻ മറന്ന സഹോദരങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ." — മെൻഷ്യസ്
. "സൗഹൃദം നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കുകയും ദുഃഖം പകുതിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു." — മാർക്കസ് തുല്ലിയോസ് സിസേറോ
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