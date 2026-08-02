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Happy Friendship Day 2026: ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ... പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി നേരം ആശംസകൾ...

Friendship Day 2026 Wishes, Messages: നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേയിൽ പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ.

Edited ByAjitha Kumari
Published: Aug 02, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:23 PM IST
Happy Friendship Day 2026: ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ... പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി നേരം ആശംസകൾ...
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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